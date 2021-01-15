Начальника управління КП "Київтранспарксервіс" затримано на одержанні хабаря, - Нацполіція. ФОТО

14 січня в Києві поліція затримала на одержанні хабаря начальника управління комунального підприємства "Київтранспарксервіс".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Згідно з даними правоохоронців, комунальник вимагав та отримав 2000 доларів США неправомірної вигоди. Ці кошти керівник управління отримав за виділення місць для паркування і можливість розміщення на них зарядних станцій для електромобілів.

Начальник управління комунального підприємства "Київтранспарксервіс" затриманий в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.







