Новини
Начальника управління КП "Київтранспарксервіс" затримано на одержанні хабаря, - Нацполіція. ФОТО

Начальника управління КП "Київтранспарксервіс" затримано на одержанні хабаря, - Нацполіція. ФОТО

14 січня в Києві поліція затримала на одержанні хабаря начальника управління комунального підприємства "Київтранспарксервіс".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Згідно з даними правоохоронців, комунальник вимагав та отримав 2000 доларів США неправомірної вигоди. Ці кошти керівник управління отримав за виділення місць для паркування і можливість розміщення на них зарядних станцій для електромобілів.

Начальник управління комунального підприємства "Київтранспарксервіс" затриманий в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Начальника управління КП Київтранспарксервіс затримано на одержанні хабаря, - Нацполіція 01
Начальника управління КП Київтранспарксервіс затримано на одержанні хабаря, - Нацполіція 02
Начальника управління КП Київтранспарксервіс затримано на одержанні хабаря, - Нацполіція 03

Автор: 

+4
Брал немного, но часто.
15.01.2021 10:46 Відповісти
15.01.2021 10:46 Відповісти
+3
Типичный подход к работе у типичного украинского начальника госучреждения.
15.01.2021 10:47 Відповісти
15.01.2021 10:47 Відповісти
+3
ВЫВОД ОДИН. ВСЕ КТО У ВЛАСТИ - ПРОДАЖНЫЕ ТВАРИ
15.01.2021 10:48 Відповісти
15.01.2021 10:48 Відповісти
https://parkservis.kiev.ua/manager КП "КИЕВТРАНСПАРКСЕРВИС" Руководство

Оперативно они своего шефа убрали с сайта и и.о. назначили)))
Вотетот хлопиц с замыленым лицом, а взятка 2к баксов ваще на мизере попалися))))
Начальник управления КП "Киевтранспарксервис" задержан при получении взятки, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 413
15.01.2021 10:35 Відповісти
15.01.2021 10:35 Відповісти
Он был начальником одного из управлений, а не всей структуры.
15.01.2021 10:49 Відповісти
15.01.2021 10:49 Відповісти
четко прописанные правила ведения бизнеса без влияния человеческого фактора...... тогда некому будет давать взятки и это управление нахрен будет не нужно минус их содержание, а это + в бютжет
15.01.2021 10:35 Відповісти
15.01.2021 10:35 Відповісти
Щось це якась дрібниця для чиновника такого рангу.
15.01.2021 10:36 Відповісти
15.01.2021 10:36 Відповісти
Брал немного, но часто.
15.01.2021 10:46 Відповісти
15.01.2021 10:46 Відповісти
П'ять разів на день?)))
15.01.2021 10:49 Відповісти
15.01.2021 10:49 Відповісти
И об этом...https://toneto.net/news/kultura/shansona-v-marshrutkah-i-taksi-bolshe-ne-budet--vr-gotovit-zakonoproekt Шансона в маршрутках и такси больше не будет - вместо Шансона будут в маршрутках и такси устанавливать кассовые аппараты.
15.01.2021 10:40 Відповісти
15.01.2021 10:40 Відповісти
Типичный подход к работе у типичного украинского начальника госучреждения.
15.01.2021 10:47 Відповісти
15.01.2021 10:47 Відповісти
ВЫВОД ОДИН. ВСЕ КТО У ВЛАСТИ - ПРОДАЖНЫЕ ТВАРИ
15.01.2021 10:48 Відповісти
15.01.2021 10:48 Відповісти
Не всі, є ще КУПЛЯЮЧІ ТВАРЮКИ.
15.01.2021 10:50 Відповісти
15.01.2021 10:50 Відповісти
С такими законами и порядками, их будут ловить еще 300 лет. И никто бояться не будет. Тут или пожизненное без всяких послаблений до смерти, и плюс конфискация у всех родственников. Эта спортивная рыболовля ******** уже.
15.01.2021 11:18 Відповісти
15.01.2021 11:18 Відповісти
Сидит быдло в кресле, тупое до нельзя.Хочу разрешу, а хочу нет. Сие б...ь от мэнэ зависеть. И так от самого низу и до самого верха. Надо брать пример Китая.
15.01.2021 11:25 Відповісти
15.01.2021 11:25 Відповісти
Ця "організація" була створена це при Льоні-космосі. Тепер там люди боксера непогано влаштувалися. Прибирають з земельного кадастру ділянки під стоянка ми і гаражами, потім називають це "парковою" і запускають на них комерсантів. Приходять на готову інфраструктуру, не вкладаючи ні копійки і фактично привласнюють собі майно громадських організацій. А "лохам" піднімають оплату в декілька разів. Незгодних викидають. Міліція і прокуратура розводять ручками. Спритність рук і ніякого обману.
15.01.2021 17:37 Відповісти
15.01.2021 17:37 Відповісти
 
 