16 448 69

С 2021 студенты больше не будут получать "красный диплом"

С 2021 студенты больше не будут получать "красный диплом"

Министерство образования и науки Украины утвердило новые формы документов о высшем образовании и научных степенях. Последние дипломы с отличием получили студенты, которые выпустились в 2020 году.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Главком", соответствующий приказ подписал министр Сергей Шкарлет.

Согласно приказу, в дипломах младшего бакалавра, бакалавра или магистра, выдаваемый выпускникам без гражданства, будет дополнительно указываться год поступления и полное наименование учебного заведения, к которому студент вступил в начале обучения в Украине.

Также в дипломах специалиста и младшего специалиста в графе "степень высшего образования" указывать образовательно-квалификационный уровень.

Кроме того, отныне после окончания высшего учебного заведения выпускникам будут выдаваться дипломы без возможности получить награду. Это означает, что последние дипломы с отличием получили студенты, которое выпустились в 2020 году.

вуз (910) диплом (125) Минобразования (1752) Шкарлет Сергей (297)
+30
С 2021 студенты будут получать зеленый диплом
15.01.2021 12:39 Ответить
+26
Студенты будут покупать диплом. Потому что Шкарлет.
15.01.2021 12:38 Ответить
+16
Ну и правильно - у преЗедента нет красного диплома, так пусть не будет и у всех!
Обзывают тупым безграмотным дурачком и тыкаю носом, что у Порошенко есть красный диплом экономиста-международника, а оно - юрист с папиными подписями.....
15.01.2021 12:48 Ответить
декоммунизация. пэрэмога.
15.01.2021 12:37 Ответить
С 2021 студенты будут получать зеленый диплом
15.01.2021 12:39 Ответить
С 2021 студенты больше не будут получать "красный диплом" - Цензор.НЕТ 2312
15.01.2021 12:40 Ответить
Здається синій дають.
15.01.2021 12:47 Ответить
Це фото взагалі російського диплому...
15.01.2021 13:24 Ответить
Рівень міністерства нижче плінтуса, а чому дійсно не зробити дипломи зеленого кольору? Який цікавий підхід, от у часи Ющенка треба було запровадити корочки диплома оранжевого кольору, за півтора року керівництва Тимошенко Ю.В. - білі з сердечком, за Януковича -синьо-білі або колорадські (за формою ФК "Шахтар"), період правління Порошенка увіковічнити шоколадним кольором. Кожен диплом відображав би епоху, стиль і не можливо було б підробити такі дипломи або дуже утруднити цю підробку. А коли серйозно, то дуже соромно за такі перли від теперішньої влади, від самої освіти, очевидно ті зелені недолугі "спеціалісти" навіть в уяві не розуміють поняття "диплома з відзнакою". Можна трактувати по різному, що такі дипломи купувались, роздавались за...., але були престижними і реально стимулювали до навчання, навіть у період, коли різниця в стипендії була 46 чи 50 руб., але де то розуміти Зе-ко-манді з 2-х тижневими курсами підготовки трускавецького гатунку .
15.01.2021 13:46 Ответить
Студенты будут покупать диплом. Потому что Шкарлет.
15.01.2021 12:38 Ответить
нє, там наче інша хвиля зараз іде: керівник наукової роботи знаходить плагіат у ній, каже студенту, а студент відповідає ну і шо? у шкарлета це не проблема.
15.01.2021 12:41 Ответить
однаково дипломи здебільшого зараз купують, особливо контрактна заочка
на виплат, так би мовити... як довідку про дворянство колись
15.01.2021 12:41 Ответить
Мені вчора білорус. який на заочці в Білорусі вчиться казав. що на заочці йому 2 екзамени просто так закрили замість відрахування.
15.01.2021 12:51 Ответить
Да нет, они просто будут копировать диплом. Ведь КАКАЯ РАЗНИЦА? Один на всех, на ксероксе.
15.01.2021 15:40 Ответить
Ще одна совкова традиція відійшла в минуле. В мене був червоний диплом та червона морда, хоча зазвичай у власників червоних дипломів була синя морда.)))
15.01.2021 12:38 Ответить
Опередил падла
15.01.2021 12:39 Ответить
У меня с красным дипломом морда синей не была, но нервную систему я подсадил сильно. Нахрена оно мне нужно было )
15.01.2021 12:55 Ответить
Мудро вирішили. Все рівно ті розумні не в Україні будуть по спеціальності працювати.
15.01.2021 12:38 Ответить
Потрібно зробити зелений зедиплом.
15.01.2021 12:39 Ответить
Он уже давным давно...за зелень
Я когда учился в военном училище то там было тока 2 варианта https://censor.net/ru/comments/locate/3242004/01921488-9648-713c-a836-0c2c4c506b07
А после 1991 появился зеленый, хотя при совке такие были в республиках средей азии и кавказа
15.01.2021 12:42 Ответить
все в ПТУ!)
15.01.2021 12:40 Ответить
а че оно давало то?
типо я зубрил электрику больше чем Вася на два вольта с амперами?
или плавал в бассейне больше чем Рыбка(все ее знают) без купальника?
что дает красный зад и дуплом то? кроме того шо человек учился много и щас в Израиле.... ах ты ж падла(поднимает внушительный кусок турбины от вертолета, роняет, матерится - из-за вас мы вертолеты делаем курам на смерч.. перекур)
15.01.2021 12:42 Ответить
а чё сразу Вася?))) ...Вася ваще электрики боится)))) он - лирик )))) ))))
15.01.2021 12:47 Ответить
не поверишь, ща читаю интервью бойца без правил - мужик, но в Википедии - ватная сволочь. обезьяна поддерживает "отплот" оказывается. леша олейник.
отказался от Украины мешок с дерьмом.
то же как и усики с ломаченковыми = адыннарот.
как же ненавижы тварей, как и все мы. таким тварям только поражение видим, в соревнованиях то
15.01.2021 13:04 Ответить
Медали Золотые наверное заменят на Рандоль металл
15.01.2021 12:44 Ответить
Ну и правильно - у преЗедента нет красного диплома, так пусть не будет и у всех!
Обзывают тупым безграмотным дурачком и тыкаю носом, что у Порошенко есть красный диплом экономиста-международника, а оно - юрист с папиными подписями.....
15.01.2021 12:48 Ответить
ОООО...комент на верх...так вот оно в чем **** закопана
15.01.2021 13:04 Ответить
Червоний диплом просто показував. що людина старанна. Тепер придеться дивитися на оцінки по предметам.
15.01.2021 12:49 Ответить
Ты наверное язычки изучал вместо сопромата, химии, математики, теормеха ....
Какой нахер "старанна" там соображалку надо включать а не мовы с язычками зубрить наизусть....
15.01.2021 13:02 Ответить
Ага. вчив англійську та українську, правда червоний диплом по спеціальності "Nuclear engineering".
15.01.2021 13:06 Ответить
Із 2021 року студенти більше не отримуватимуть "червоний диплом" - Цензор.НЕТ 917
15.01.2021 15:12 Ответить
Не ссы есть такие спецы как я ...Зачет по электротехнике 8 раз сдавал...значит свету быть !!!!
15.01.2021 21:10 Ответить
ну а залік з української не здав мабуть зовсім ))))
16.01.2021 04:40 Ответить
экономят.!..уже могли б и виртуальный...по монитору показать))) все одно за дистанционку)))
15.01.2021 12:50 Ответить
без разницы,украинский диплом красный он или нет не ценится,поступайте лучше в польские,чешские,германские ВУЗы и там получайте образование которое котируется в Европе и мире
15.01.2021 12:52 Ответить
Нужно все предметы в школе вводить на государственном Украинском языке и Международном Английском языке за счёт бюджета ,а на Рюськом достаточно научиться писать и читать, зачем нам плодить предателей и трудовой ресурс для Московии, и её колоний и потом украинцам будет легко обучаться в Европе и в Америке.
15.01.2021 13:02 Ответить
Та ви що. Треба було мені це сказати роботодавцям коли мене на роботу брали в Нідерланди, а мого брата та друзів у Францію, Англію та Німеччину.
15.01.2021 13:03 Ответить
от того что тебя взяли на работу в Нидерланды украинский диплом не становится ценнее чем европейские аналоги, европейский диплом это наравне с европейцами претендовать на работу,для обладателей украинских дипломов работа за границей становится реальной только тогда когда работодатель докажет государству что на данную должность не нашлось претендентов среди своих или других граждан евросоюза или людей с европеским образованием,вот только тогда смотрят на выходцев из 3 стран с ихними дипломами
15.01.2021 13:09 Ответить
Я не кажу, що він цінніше. але українську освіту визнають ща кордоном. коли я був баклавром чи магістром. то ми вже їздили стажуватися в США чи Європу. Претендентів немає. тому що зараз молодим людям цікавіше піти працювати в сервіс офіціантами ніж здобувати освіту і це є гарна ніша для наших молодих вчених.
15.01.2021 13:13 Ответить
Он должен это даказывать,потому как берет не гражданина евросоюза,а не из за украинского диплома. Поверьте работадатель во многих сферах, охотнее возмет краинца, чем напимер румына или болгара, но вынужден брать их из за паспорта.
15.01.2021 21:22 Ответить
тебе брали ще по старій пам'яті.
Після зелегнойського всі будуть від нас шарахатись
16.01.2021 04:42 Ответить
Не пишите ерунды
15.01.2021 21:18 Ответить
А що поганого було в тому що був червоний диплом. Це чим викликано політкорекністю? Щоб не образити синєдипломних. Хочу заспокоїти всіх і трієчники і відмінників згідно НЛП всі зроблять чудову карьєру. Відміник - в науці, конструкторському бюро, трієчник - начальником автобази, цеху, менеджером, оскільки він вміє знаходити в стосунках такі підходи, які дозволии їм досягати поставлених цілей і закінчити ВУЗ.
15.01.2021 13:02 Ответить
https://censor.net/ru/comments/locate/3242004/01921488-964f-7186-bfbd-c1db1e50dd6fИ этим все сказано....Я не сторонник пороха, но скорее всего суть в этом...кукловоды отмазывают шута-чмо
15.01.2021 13:07 Ответить
Та пусть банят...Как по мне он идеальный министр иностранных дел...тут даже вопросов нет....а вот по экономике это чистой масти вор, лоббист. организатор корпоративных сговоров...и его место в американской тюрьме на пару с лазоренко...за что он и получил 73% зебилов
15.01.2021 13:36 Ответить
твій бубачка зато святий Шива, що ходить по воді і сцить на своїх зебілів пташиним молоком
16.01.2021 04:44 Ответить
Он уже давно не красный, с начала 2000-х все дипломы пластиковые синеватого цвета, просто на "красных" была надпись "З відзнакою". По крайней мере у меня и жены именно так, заканчивали в разные года
15.01.2021 14:38 Ответить
це не політкоректно в країні зебілів хизуватись своїм розумом - нам з вами треба йти у глибоке підпілля
16.01.2021 04:45 Ответить
официальную цену на диплом с 2021-го года можно уточнить у "министра" Шмарклета.
15.01.2021 13:06 Ответить
зы. наличие знаний не обязательно и не приветствуется!
15.01.2021 13:07 Ответить
Нах@р він потрібний, від нього все одно нічого не залежало.
15.01.2021 13:12 Ответить
Отличники в Украине закончились в 2020г!
15.01.2021 13:31 Ответить
вот это рехворма
от теперь заживем
15.01.2021 13:39 Ответить
15.01.2021 13:52 Ответить
Відзнаку за успіхи у "дистанційному навчанні" вирішили не давати )
15.01.2021 14:00 Ответить
Останні "червоні дипломи"- отримали випускники трускавецького ЗЕквартального університету імені Голобородька! Серед найкращих дипломників : Дубинський , Бужанський , Арахамія, Коля
" катлєта"!
15.01.2021 14:06 Ответить
5-ти зірковий санаторний комплекс Ріната Ахметова "Rixos-Prykarpattya Resort" із саунами і цінами проживання від 3600грн. за добу -це не навчальна академія фінансів економіки чи основ державного управління, і навіть не мистецтва тайського масажу. Це олігархічна забавка та відстійник для найбільших злодіїв. Чого там вчили можуть сказати ті піддослідні учні. Але судячи з їх моральних, економічних і політичних навиків вийшов пшик від тієї "академії" для зелених голобородьківців "СН".
15.01.2021 15:17 Ответить
якЕ міністр такі й реХворми..
15.01.2021 14:13 Ответить
Отменить высшее образование. Оставить восьмилетку. Із 2021 року студенти більше не отримуватимуть "червоний диплом" - Цензор.НЕТ 6246
15.01.2021 14:15 Ответить
А какие раньше давали награды? Я что-топропустил? У меня из колледжа диплом красного цвета в виде книжечки, а с академии уже пластиковый синего цвета и надписью "З відзнакою". Никаких наград при этом никто никому не давал
15.01.2021 14:35 Ответить
А чому взагалі не заборонити?. доречі і про середню освіту заодно..
І от тоді міністр освіти буде виглядати навіть розумним і освіДченим..
15.01.2021 14:43 Ответить
Красный диплом раздражает кухарок, управляющих страной.
15.01.2021 15:08 Ответить
Кому заважають відмінники ?
15.01.2021 15:11 Ответить
ймовірно міністрів освіти в уряді зебілів?
16.01.2021 04:48 Ответить
Це правильно. "Червоний диплом" нічого не давав, однак відкривав корупційні можливості. Плюс, сам вислів "червони диплом" - бєєєє Подалі від російських/радянських дискурсів.
15.01.2021 15:19 Ответить
Про студентські
роки… https://youtu.be/W7Zay7B_ZtU
15.01.2021 15:47 Ответить
этих красных ни у одного члена правительства нет. так нафига они нужны
15.01.2021 17:22 Ответить
Диплом не должен быть синим и тем более красным.
Диплом должен быть только ЗЕленый! И куплен в подземном переходе.

Иначе не действительный.

15.01.2021 18:36 Ответить
А чому? Я колисъ одна на весь курс отримала червоний диплом в КГУ. Мені поаплодували))).
15.01.2021 18:40 Ответить
Хоч і рівень вищої освіти впав, але коли приходить людина з червоним дипломом влаштовутися на роботу, то хоч є висока вірогідність того, що вона таблицю множення пам'ятає і писати більш-менш грамотно зможе.
P.S. Може Шкарлета колись образили, не давши йому червоного диплома.
18.01.2021 21:05 Ответить
 
 