С 2021 студенты больше не будут получать "красный диплом"
Министерство образования и науки Украины утвердило новые формы документов о высшем образовании и научных степенях. Последние дипломы с отличием получили студенты, которые выпустились в 2020 году.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Главком", соответствующий приказ подписал министр Сергей Шкарлет.
Согласно приказу, в дипломах младшего бакалавра, бакалавра или магистра, выдаваемый выпускникам без гражданства, будет дополнительно указываться год поступления и полное наименование учебного заведения, к которому студент вступил в начале обучения в Украине.
Также в дипломах специалиста и младшего специалиста в графе "степень высшего образования" указывать образовательно-квалификационный уровень.
Кроме того, отныне после окончания высшего учебного заведения выпускникам будут выдаваться дипломы без возможности получить награду. Это означает, что последние дипломы с отличием получили студенты, которое выпустились в 2020 году.
на виплат, так би мовити... як довідку про дворянство колись
Я когда учился в военном училище то там было тока 2 варианта https://censor.net/ru/comments/locate/3242004/01921488-9648-713c-a836-0c2c4c506b07
А после 1991 появился зеленый, хотя при совке такие были в республиках средей азии и кавказа
типо я зубрил электрику больше чем Вася на два вольта с амперами?
или плавал в бассейне больше чем Рыбка(все ее знают) без купальника?
что дает красный зад и дуплом то? кроме того шо человек учился много и щас в Израиле.... ах ты ж падла(поднимает внушительный кусок турбины от вертолета, роняет, матерится - из-за вас мы вертолеты делаем курам на смерч.. перекур)
отказался от Украины мешок с дерьмом.
то же как и усики с ломаченковыми = адыннарот.
как же ненавижы тварей, как и все мы. таким тварям только поражение видим, в соревнованиях то
Обзывают тупым безграмотным дурачком и тыкаю носом, что у Порошенко есть красный диплом экономиста-международника, а оно - юрист с папиными подписями.....
Какой нахер "старанна" там соображалку надо включать а не мовы с язычками зубрить наизусть....
Після зелегнойського всі будуть від нас шарахатись
от теперь заживем
" катлєта"!
І от тоді міністр освіти буде виглядати навіть розумним і освіДченим..
роки… https://youtu.be/W7Zay7B_ZtU
Диплом должен быть только ЗЕленый! И куплен в подземном переходе.
Иначе не действительный.
P.S. Може Шкарлета колись образили, не давши йому червоного диплома.