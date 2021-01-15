С 2021 студенты больше не будут получать "красный диплом"

Министерство образования и науки Украины утвердило новые формы документов о высшем образовании и научных степенях. Последние дипломы с отличием получили студенты, которые выпустились в 2020 году.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Главком", соответствующий приказ подписал министр Сергей Шкарлет.

Согласно приказу, в дипломах младшего бакалавра, бакалавра или магистра, выдаваемый выпускникам без гражданства, будет дополнительно указываться год поступления и полное наименование учебного заведения, к которому студент вступил в начале обучения в Украине.

Также в дипломах специалиста и младшего специалиста в графе "степень высшего образования" указывать образовательно-квалификационный уровень.

Кроме того, отныне после окончания высшего учебного заведения выпускникам будут выдаваться дипломы без возможности получить награду. Это означает, что последние дипломы с отличием получили студенты, которое выпустились в 2020 году.

Также читайте: Продолжительность учебного занятия во время дистанционного формата остается неизменной, - Минобразования