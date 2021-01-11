Продолжительность учебного занятия во время дистанционного формата остается неизменной, - Минобразования

Санитарный регламент для учреждений общего среднего образования, который вступил в силу с 1 января 2021, ограничивает время непрерывной работы с техническими средствами обучения, в частности компьютерами, планшетами, гаджетами. В то же время продолжительность учебных занятий, определенная ст. 10 Закона Украины "О среднем образовании", остается неизменной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства образования.

В связи с усиленными противоэпидемическими мероприятиями 8-24 января 2021 школы работают в формате дистанционного обучения. Он предусматривает синхронное и/или асинхроноею взаимодействие учителя и учеников во время занятий. В синхронном режиме учитель и ученики одновременно находятся в электронной образовательной среде или общаются с помощью средств аудио-, видеоконференции.

Санитарный регламент для учреждений общего среднего образования, который действует с 1 января 2021, предусматривает требования к организации работы с техническими средствами обучения, в частности компьютерами, планшетами, гаджетами.

Читайте также: "Всеукраинская школа онлайн": Минобразования представило платформу для дистанционного и смешанного обучения для учеников 5-11 классов

Так, ограничено время непрерывной работы с техническими средствами обучения:



- для учеников 1 класса - не более 10 минут;

- для учащихся 2-4 классов - не более 15 минут;

- для учащихся 5-7 классов - не более 20 минут;

- для учащихся 8-9 классов - 20-25 минут

- для учащихся 10-11 (12) классов на 1 часу занятий - до 30 минут, на 2 часу занятий - 20 минут

- при сдвоенных учебных занятиях для учащихся 10-11 (12) классов - не более 25-30 минут в первом учебном занятии и не более 15-20 минут на втором учебном занятии.

Продолжительность учебных занятий, определенная Законом "О среднем образовании", сохраняется: 35 минут для 1 класса, 40 минут для 2-4 классов, 45 минут для 5-12 классов. Ограничивается только время непрерывной работы с компьютером для избежания рисков для здоровья.

Читайте также: Киев вошел в топ-20 городов для дистанционной работы в 2021 году