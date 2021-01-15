Із 2021 року студенти більше не отримуватимуть "червоний диплом"

Міністерство освіти і науки України затвердило нові форми документів про вищу освіту та наукові ступені. Останні дипломи з відзнакою отримали студенти, які випустилися 2020 року.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Главком", відповідний наказ підписав міністр Сергій Шкарлет.

Згідно з наказом, у дипломах молодшого бакалавра, бакалавра чи магістра, який видається випускникам без громадянства, буде додатково зазначатися рік вступу та повне найменування закладу освіти, до якого особа вступила на початку навчання в Україні.



Також у дипломах спеціаліста та молодшого спеціаліста у графі "ступінь вищої освіти" вказуватимуть освітньо-кваліфікаційний рівень.



Окрім того, відтепер після закінчення вищого навчального закладу випускникам видаватимуться дипломи без можливості отримати відзнаку. Це означає, що останні дипломи з відзнакою отримали студенти, які випустилися у 2020 році.

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