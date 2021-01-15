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Із 2021 року студенти більше не отримуватимуть "червоний диплом"

Із 2021 року студенти більше не отримуватимуть

Міністерство освіти і науки України затвердило нові форми документів про вищу освіту та наукові ступені. Останні дипломи з відзнакою отримали студенти, які випустилися 2020 року.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Главком", відповідний наказ підписав міністр Сергій Шкарлет.

Згідно з наказом, у дипломах молодшого бакалавра, бакалавра чи магістра, який видається випускникам без громадянства, буде додатково зазначатися рік вступу та повне найменування закладу освіти, до якого особа вступила на початку навчання в Україні.

Також у дипломах спеціаліста та молодшого спеціаліста у графі "ступінь вищої освіти" вказуватимуть освітньо-кваліфікаційний рівень.

Окрім того, відтепер після закінчення вищого навчального закладу випускникам видаватимуться дипломи без можливості отримати відзнаку. Це означає, що останні дипломи з відзнакою отримали студенти, які випустилися у 2020 році.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тривалість навчального заняття під час дистанційного формату залишається незмінною, - Міносвіти

Автор: 

виш (556) диплом (41) Міносвіти (1421) Шкарлет Сергій (353)


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Топ коментарі
+30
С 2021 студенты будут получать зеленый диплом
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15.01.2021 12:39 Відповісти
+26
Студенты будут покупать диплом. Потому что Шкарлет.
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15.01.2021 12:38 Відповісти
+16
Ну и правильно - у преЗедента нет красного диплома, так пусть не будет и у всех!
Обзывают тупым безграмотным дурачком и тыкаю носом, что у Порошенко есть красный диплом экономиста-международника, а оно - юрист с папиными подписями.....
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15.01.2021 12:48 Відповісти
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декоммунизация. пэрэмога.
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15.01.2021 12:37 Відповісти
С 2021 студенты будут получать зеленый диплом
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15.01.2021 12:39 Відповісти
С 2021 студенты больше не будут получать "красный диплом" - Цензор.НЕТ 2312
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15.01.2021 12:40 Відповісти
Здається синій дають.
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15.01.2021 12:47 Відповісти
Це фото взагалі російського диплому...
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15.01.2021 13:24 Відповісти
Рівень міністерства нижче плінтуса, а чому дійсно не зробити дипломи зеленого кольору? Який цікавий підхід, от у часи Ющенка треба було запровадити корочки диплома оранжевого кольору, за півтора року керівництва Тимошенко Ю.В. - білі з сердечком, за Януковича -синьо-білі або колорадські (за формою ФК "Шахтар"), період правління Порошенка увіковічнити шоколадним кольором. Кожен диплом відображав би епоху, стиль і не можливо було б підробити такі дипломи або дуже утруднити цю підробку. А коли серйозно, то дуже соромно за такі перли від теперішньої влади, від самої освіти, очевидно ті зелені недолугі "спеціалісти" навіть в уяві не розуміють поняття "диплома з відзнакою". Можна трактувати по різному, що такі дипломи купувались, роздавались за...., але були престижними і реально стимулювали до навчання, навіть у період, коли різниця в стипендії була 46 чи 50 руб., але де то розуміти Зе-ко-манді з 2-х тижневими курсами підготовки трускавецького гатунку .
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15.01.2021 13:46 Відповісти
Студенты будут покупать диплом. Потому что Шкарлет.
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15.01.2021 12:38 Відповісти
нє, там наче інша хвиля зараз іде: керівник наукової роботи знаходить плагіат у ній, каже студенту, а студент відповідає ну і шо? у шкарлета це не проблема.
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15.01.2021 12:41 Відповісти
однаково дипломи здебільшого зараз купують, особливо контрактна заочка
на виплат, так би мовити... як довідку про дворянство колись
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15.01.2021 12:41 Відповісти
Мені вчора білорус. який на заочці в Білорусі вчиться казав. що на заочці йому 2 екзамени просто так закрили замість відрахування.
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15.01.2021 12:51 Відповісти
Да нет, они просто будут копировать диплом. Ведь КАКАЯ РАЗНИЦА? Один на всех, на ксероксе.
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15.01.2021 15:40 Відповісти
Ще одна совкова традиція відійшла в минуле. В мене був червоний диплом та червона морда, хоча зазвичай у власників червоних дипломів була синя морда.)))
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15.01.2021 12:38 Відповісти
Опередил падла
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15.01.2021 12:39 Відповісти
У меня с красным дипломом морда синей не была, но нервную систему я подсадил сильно. Нахрена оно мне нужно было )
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15.01.2021 12:55 Відповісти
Мудро вирішили. Все рівно ті розумні не в Україні будуть по спеціальності працювати.
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15.01.2021 12:38 Відповісти
Потрібно зробити зелений зедиплом.
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15.01.2021 12:39 Відповісти
Он уже давным давно...за зелень
Я когда учился в военном училище то там было тока 2 варианта https://censor.net/ru/comments/locate/3242004/01921488-9648-713c-a836-0c2c4c506b07
А после 1991 появился зеленый, хотя при совке такие были в республиках средей азии и кавказа
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15.01.2021 12:42 Відповісти
все в ПТУ!)
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15.01.2021 12:40 Відповісти
а че оно давало то?
типо я зубрил электрику больше чем Вася на два вольта с амперами?
или плавал в бассейне больше чем Рыбка(все ее знают) без купальника?
что дает красный зад и дуплом то? кроме того шо человек учился много и щас в Израиле.... ах ты ж падла(поднимает внушительный кусок турбины от вертолета, роняет, матерится - из-за вас мы вертолеты делаем курам на смерч.. перекур)
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15.01.2021 12:42 Відповісти
а чё сразу Вася?))) ...Вася ваще электрики боится)))) он - лирик )))) ))))
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15.01.2021 12:47 Відповісти
не поверишь, ща читаю интервью бойца без правил - мужик, но в Википедии - ватная сволочь. обезьяна поддерживает "отплот" оказывается. леша олейник.
отказался от Украины мешок с дерьмом.
то же как и усики с ломаченковыми = адыннарот.
как же ненавижы тварей, как и все мы. таким тварям только поражение видим, в соревнованиях то
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15.01.2021 13:04 Відповісти
Медали Золотые наверное заменят на Рандоль металл
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15.01.2021 12:44 Відповісти
Ну и правильно - у преЗедента нет красного диплома, так пусть не будет и у всех!
Обзывают тупым безграмотным дурачком и тыкаю носом, что у Порошенко есть красный диплом экономиста-международника, а оно - юрист с папиными подписями.....
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15.01.2021 12:48 Відповісти
ОООО...комент на верх...так вот оно в чем **** закопана
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15.01.2021 13:04 Відповісти
Червоний диплом просто показував. що людина старанна. Тепер придеться дивитися на оцінки по предметам.
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15.01.2021 12:49 Відповісти
Ты наверное язычки изучал вместо сопромата, химии, математики, теормеха ....
Какой нахер "старанна" там соображалку надо включать а не мовы с язычками зубрить наизусть....
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15.01.2021 13:02 Відповісти
Ага. вчив англійську та українську, правда червоний диплом по спеціальності "Nuclear engineering".
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15.01.2021 13:06 Відповісти
Із 2021 року студенти більше не отримуватимуть "червоний диплом" - Цензор.НЕТ 917
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15.01.2021 15:12 Відповісти
Не ссы есть такие спецы как я ...Зачет по электротехнике 8 раз сдавал...значит свету быть !!!!
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15.01.2021 21:10 Відповісти
ну а залік з української не здав мабуть зовсім ))))
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16.01.2021 04:40 Відповісти
экономят.!..уже могли б и виртуальный...по монитору показать))) все одно за дистанционку)))
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15.01.2021 12:50 Відповісти
без разницы,украинский диплом красный он или нет не ценится,поступайте лучше в польские,чешские,германские ВУЗы и там получайте образование которое котируется в Европе и мире
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15.01.2021 12:52 Відповісти
Нужно все предметы в школе вводить на государственном Украинском языке и Международном Английском языке за счёт бюджета ,а на Рюськом достаточно научиться писать и читать, зачем нам плодить предателей и трудовой ресурс для Московии, и её колоний и потом украинцам будет легко обучаться в Европе и в Америке.
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15.01.2021 13:02 Відповісти
Та ви що. Треба було мені це сказати роботодавцям коли мене на роботу брали в Нідерланди, а мого брата та друзів у Францію, Англію та Німеччину.
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15.01.2021 13:03 Відповісти
от того что тебя взяли на работу в Нидерланды украинский диплом не становится ценнее чем европейские аналоги, европейский диплом это наравне с европейцами претендовать на работу,для обладателей украинских дипломов работа за границей становится реальной только тогда когда работодатель докажет государству что на данную должность не нашлось претендентов среди своих или других граждан евросоюза или людей с европеским образованием,вот только тогда смотрят на выходцев из 3 стран с ихними дипломами
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15.01.2021 13:09 Відповісти
Я не кажу, що він цінніше. але українську освіту визнають ща кордоном. коли я був баклавром чи магістром. то ми вже їздили стажуватися в США чи Європу. Претендентів немає. тому що зараз молодим людям цікавіше піти працювати в сервіс офіціантами ніж здобувати освіту і це є гарна ніша для наших молодих вчених.
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15.01.2021 13:13 Відповісти
Он должен это даказывать,потому как берет не гражданина евросоюза,а не из за украинского диплома. Поверьте работадатель во многих сферах, охотнее возмет краинца, чем напимер румына или болгара, но вынужден брать их из за паспорта.
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15.01.2021 21:22 Відповісти
тебе брали ще по старій пам'яті.
Після зелегнойського всі будуть від нас шарахатись
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16.01.2021 04:42 Відповісти
Не пишите ерунды
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15.01.2021 21:18 Відповісти
А що поганого було в тому що був червоний диплом. Це чим викликано політкорекністю? Щоб не образити синєдипломних. Хочу заспокоїти всіх і трієчники і відмінників згідно НЛП всі зроблять чудову карьєру. Відміник - в науці, конструкторському бюро, трієчник - начальником автобази, цеху, менеджером, оскільки він вміє знаходити в стосунках такі підходи, які дозволии їм досягати поставлених цілей і закінчити ВУЗ.
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15.01.2021 13:02 Відповісти
https://censor.net/ru/comments/locate/3242004/01921488-964f-7186-bfbd-c1db1e50dd6fИ этим все сказано....Я не сторонник пороха, но скорее всего суть в этом...кукловоды отмазывают шута-чмо
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15.01.2021 13:07 Відповісти
Та пусть банят...Как по мне он идеальный министр иностранных дел...тут даже вопросов нет....а вот по экономике это чистой масти вор, лоббист. организатор корпоративных сговоров...и его место в американской тюрьме на пару с лазоренко...за что он и получил 73% зебилов
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15.01.2021 13:36 Відповісти
твій бубачка зато святий Шива, що ходить по воді і сцить на своїх зебілів пташиним молоком
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16.01.2021 04:44 Відповісти
Он уже давно не красный, с начала 2000-х все дипломы пластиковые синеватого цвета, просто на "красных" была надпись "З відзнакою". По крайней мере у меня и жены именно так, заканчивали в разные года
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15.01.2021 14:38 Відповісти
це не політкоректно в країні зебілів хизуватись своїм розумом - нам з вами треба йти у глибоке підпілля
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16.01.2021 04:45 Відповісти
официальную цену на диплом с 2021-го года можно уточнить у "министра" Шмарклета.
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15.01.2021 13:06 Відповісти
зы. наличие знаний не обязательно и не приветствуется!
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15.01.2021 13:07 Відповісти
Нах@р він потрібний, від нього все одно нічого не залежало.
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15.01.2021 13:12 Відповісти
Отличники в Украине закончились в 2020г!
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15.01.2021 13:31 Відповісти
вот это рехворма
от теперь заживем
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15.01.2021 13:39 Відповісти
ЦЕНЫ НА ДИПЛОМЫ

Диплом младшего специалиста (техникума, училища)

1999-2018

Внесение в базу:15 000 ГРН

Настоящий бланк (ГОСЗНАК):12 500 ГРН
Типографская копия:10 000 ГРН

Диплом младшего специалиста (техникума, училища)

1993-1999

Настоящий бланк (ГОСЗНАК):7 500 ГРН

Типографская копия:6 000 ГРН

Диплом бакалавра

2017-2018

Внесение в базу:15 000 ГРН

Настоящий бланк (ГОСЗНАК):12 500 ГРН
Типографская копия:10 000 ГРН

Диплом специалиста

2017-2018

Внесение в базу:15 000 ГРН

Настоящий бланк (ГОСЗНАК):12 500 ГРН
Типографская копия:10 000 ГРН

Диплом магистра

2017-2018

Внесение в базу:15 000 ГРН

Настоящий бланк (ГОСЗНАК):12 500 ГРН
Типографская копия:10 000 ГРН

Диплом бакалавра

1999-2016

Внесение в базу:15 000 ГРН

Настоящий бланк (ГОСЗНАК):12 500 ГРН
Типографская копия:10 000 ГРН

Диплом специалиста

1999-2016

Внесение в базу:15 000 ГРН

Настоящий бланк (ГОСЗНАК):12 500 ГРН
Типографская копия:10 000 ГРН

Диплом специалиста

1993-1999

Настоящий бланк (ГОСЗНАК):7 500 ГРН

Типографская копия:6 000 ГРН

Диплом специалиста

1993-1994

Настоящий бланк (ГОСЗНАК):7 500 ГРН

Типографская копия:6 000 ГРН

Диплом магистра

1999-2016

Внесение в базу:15 000 ГРН

Настоящий бланк (ГОСЗНАК):12 500 ГРН
Типографская копия:10 000 ГРН

Диплом о переподготовке (второе высшее образование)

1994-2018

Настоящий бланк (ГОСЗНАК):8 000 ГРН

Типографская копия:6 000 ГРН

Дипломы для иностранцев

Диплом магистра для иностранцев

1999-2018

Внесение в базу:15 000 ГРН

Настоящий бланк (ГОСЗНАК):12 500 ГРН
Типографская копия:10 000 ГРН

Диплом специалиста для иностранцев

1999-2018

Внесение в базу:15 000 ГРН

Настоящий бланк (ГОСЗНАК):12 500 ГРН
Типографская копия:10 000 ГРН

Диплом бакалавра для иностранцев

2000-2018

Внесение в базу:15 000 ГРН

Настоящий бланк (ГОСЗНАК):12 500 ГРН
Типографская копия:10 000 ГРН

Диплом для иностранцев

1996-2000

Внесение в базу:15 000 ГРН

Настоящий бланк (ГОСЗНАК):12 500 ГРН
Типографская копия:10 000 ГРН

Дипломы для России

Российский диплом ВУЗа

2002-2018

Настоящий бланк (ГОСЗНАК):15 000 ГРН

Типографская копия:10 000 ГРН

Диплом коммерческих учебных заведений

2000-2006

Настоящий бланк (ГОСЗНАК):7 500 ГРН

Типографская копия:6 000 ГРН

Оценочный лист к диплому ВУЗа/техникума

2000-2018

Настоящий бланк (ГОСЗНАК):5 000 ГРН

Типографская копия:4 000 ГРН

Российский диплом ВУЗа

2002-2018

Настоящий бланк (ГОСЗНАК):12 000 ГРН

Типографская копия:10 000 ГРН

Диплом (времен СССР)

1975-1996

Настоящий бланк (ГОСЗНАК):9 500 ГРН

Типографская копия:7 000 ГРН

Диплом техникума

1975-1992

Настоящий бланк (ГОСЗНАК):7 500 ГРН

Типографская копия:6 000 ГРН

Дипломы СССР

Диплом СССР о высшем образовании с отличием (красный)

1970-1992

Настоящий бланк (ГОСЗНАК):9 500 ГРН

Типографская копия:7 000 ГРН

Диплом СССР о высшем образовании

1970-1992

Внесение в базу:7 500 ГРН

Настоящий бланк (ГОСЗНАК):6 500 ГРН
Типографская копия:6 000 ГРН

Дипломы кандидата и доктора наук

Диплом доктора наук

2000-2018

Настоящий бланк (ГОСЗНАК):27 000 ГРН

Типографская копия:20 000 ГРН

Диплом кандидата наук

2000-2018

Настоящий бланк (ГОСЗНАК):27 000 ГРН

Типографская копия:20 000 ГРН

Диплом кандидата наук

1994-1997

Настоящий бланк (ГОСЗНАК):20 000 ГРН

Типографская копия:12 000 ГРН

Диплом кандидата наук (СССР)

1975-1991

Настоящий бланк (ГОСЗНАК):20 000 ГРН

Типографская копия:12 000 ГРН

Диплом кандидата экономических наук

1975-1991

Настоящий бланк (ГОСЗНАК):20 000 ГРН

Типографская копия:12 000 ГРН

Диплом кандидата медицинских наук

1975-1991

Настоящий бланк (ГОСЗНАК):20 000 ГРН

Типографская копия:12 000 ГРН

Диплом кандидата педагогических наук

1975-1991

Настоящий бланк (ГОСЗНАК):20 000 ГРН

Типографская копия:12 000 ГРН

Диплом кандидата технических наук

1975-1991

Настоящий бланк (ГОСЗНАК):20 000 ГРН
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15.01.2021 13:52 Відповісти
Відзнаку за успіхи у "дистанційному навчанні" вирішили не давати )
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15.01.2021 14:00 Відповісти
Останні "червоні дипломи"- отримали випускники трускавецького ЗЕквартального університету імені Голобородька! Серед найкращих дипломників : Дубинський , Бужанський , Арахамія, Коля
" катлєта"!
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15.01.2021 14:06 Відповісти
5-ти зірковий санаторний комплекс Ріната Ахметова "Rixos-Prykarpattya Resort" із саунами і цінами проживання від 3600грн. за добу -це не навчальна академія фінансів економіки чи основ державного управління, і навіть не мистецтва тайського масажу. Це олігархічна забавка та відстійник для найбільших злодіїв. Чого там вчили можуть сказати ті піддослідні учні. Але судячи з їх моральних, економічних і політичних навиків вийшов пшик від тієї "академії" для зелених голобородьківців "СН".
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15.01.2021 15:17 Відповісти
якЕ міністр такі й реХворми..
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15.01.2021 14:13 Відповісти
Отменить высшее образование. Оставить восьмилетку. Із 2021 року студенти більше не отримуватимуть "червоний диплом" - Цензор.НЕТ 6246
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15.01.2021 14:15 Відповісти
А какие раньше давали награды? Я что-топропустил? У меня из колледжа диплом красного цвета в виде книжечки, а с академии уже пластиковый синего цвета и надписью "З відзнакою". Никаких наград при этом никто никому не давал
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15.01.2021 14:35 Відповісти
А чому взагалі не заборонити?. доречі і про середню освіту заодно..
І от тоді міністр освіти буде виглядати навіть розумним і освіДченим..
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15.01.2021 14:43 Відповісти
Красный диплом раздражает кухарок, управляющих страной.
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15.01.2021 15:08 Відповісти
Кому заважають відмінники ?
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15.01.2021 15:11 Відповісти
ймовірно міністрів освіти в уряді зебілів?
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16.01.2021 04:48 Відповісти
Це правильно. "Червоний диплом" нічого не давав, однак відкривав корупційні можливості. Плюс, сам вислів "червони диплом" - бєєєє Подалі від російських/радянських дискурсів.
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15.01.2021 15:19 Відповісти
Про студентські
роки… https://youtu.be/W7Zay7B_ZtU
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15.01.2021 15:47 Відповісти
этих красных ни у одного члена правительства нет. так нафига они нужны
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15.01.2021 17:22 Відповісти
Диплом не должен быть синим и тем более красным.
Диплом должен быть только ЗЕленый! И куплен в подземном переходе.

Иначе не действительный.

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15.01.2021 18:36 Відповісти
А чому? Я колисъ одна на весь курс отримала червоний диплом в КГУ. Мені поаплодували))).
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15.01.2021 18:40 Відповісти
Хоч і рівень вищої освіти впав, але коли приходить людина з червоним дипломом влаштовутися на роботу, то хоч є висока вірогідність того, що вона таблицю множення пам'ятає і писати більш-менш грамотно зможе.
P.S. Може Шкарлета колись образили, не давши йому червоного диплома.
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18.01.2021 21:05 Відповісти
 
 