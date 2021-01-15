РУС
Новости Газовая война
29 006 208

Российские агенты запускают волну "возмущения" моими словами о разблокировании экспорта газа из РФ независимыми добытчиками, - Витренко

Перенесение точек передачи газа для европейских покупателей газпромовского газа с западной границы Украины на восточную выгодно Украине, потому что создает дополнительный спрос на мощности украинской газотранспортной системы.

Об этом заявил врио министра энергетики Юрий Витренко, передает Цензор.НЕТ.

"После военной агрессии России против Украины психика многих из нас является особенно чувствительной к вопросам, которые связаны с Россией.

Поэтому грустно наблюдать, как сейчас открытые российские агенты и даже уже "консервы" запускают волну "возмущения" моими словами о необходимости давления на Газпром / РФ - чтобы были перенесены точки передачи газа для европейских покупателей газпромовского газа с западной границы Украины на восточную, и чтобы был разблокирован экспорт газа из России независимыми добытчиками и экспорт газа из Центральной Азии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Главной темой переговоров Ермака и Козака в Берлине было восстановление Украиной закупок газа напрямую у "Газпрома", - нардеп "ЕС" Ионова

Для Украины это выгодно потому, что это создает дополнительный спрос на мощности украинской газотранспортной системы для транзита газа в Европу, а также снижает цену газа на украинском оптовом рынке до уровня экспортного паритета, что повышает конкурентоспособность украинской экономики и покупательную способность украинских граждан и тому подобное. Вопрос десятков миллиардов долларов для Украины.

Именно поэтому это не выгодно РФ, и поэтому она это блокирует на политическом уровне.

И вот сейчас на помощь политическому руководству России приходят агенты в Украине. Ранее они запускали волну о якобы моей связи с олигархами, но этого им теперь не хватает.

Палитесь, товарищи. Я вас так пугаю?" - заявил Витренко.

Автор: 

Газ (10270) Газпром (3188) Витренко Юрий (378)
Топ комментарии
+31
ну да. особенно аргументированно о независимых российских компаниях и добытчиках газа. независимые. в паРаше! которые есть...где-то есть, но не в нашей реальности.
15.01.2021 13:22 Ответить
+28
достойний синок ,своєї довбанутої мами !
15.01.2021 13:15 Ответить
+22
вы ТВАРИ просто отдайте газ добываемый в Украине украинцам по себестоимости а с ватным газом делайте что хотите ,хоть надуйте им себе через задницы .
15.01.2021 13:22 Ответить
На России нет независимых компаний, все под контролем кгб Пуйла и Газпрома.

Хочу слышать от Витренка и Зе, что в 2021 году "Укргазодобыча" увеличит объемы добычи газа в Украине, до необходимого для проведения отопительного сезона.
А то по отчетам- добыча газа в 2020 году снизилась на 5%. Сказать просто,- стали воровать на 5% больше!!!
16.01.2021 02:27 Ответить
Наглое и циничное существо ю. витренко, достоин своей **нутой мамочки.
16.01.2021 06:01 Ответить
Палитесь, товарищи. Я вас так пугаю?" - заявил Витренко.

Ого рубанул. Срочно дать лямов 100 премии
16.01.2021 08:21 Ответить
Почему Витренко ДО СИХ ПОР не в тюрьме⁉️ ЗАПРЕТИТЬ Витренко работу в ГОССТРУКТУРАХ‼ КОНФИСКОВАТЬ все нажитое коррупционным путем и при использовании служебного положения в целях личного обогащения‼
16.01.2021 08:32 Ответить
звичайно ж будуть завивати, як собаки! Москалям невигідно, щоб Україна ПРОДАВАЛА газ, а не тупо прокачувала його через свою територію! ГазпрЬом же ж купує газ у всяких там різних станів і перепродає вже з жирною націнкою в Європу і НЕ ДОЗВОЛЯЄ тупо транзитувати газ через свою територію!!!! Тому всякі там таджикистани, киргистани і інші стани сидять далі бідними, бо не можуть продати по нормальній ціні свій газ.....
16.01.2021 08:45 Ответить
ЗЕленая промосковская шобла после почти 7 лет газовой независимости Украины хочет опять посадить страну на путинскую газовую иглу. Агент кремля дЕрьмак именно про это битых 5 часов шушукался с Козаком в Нормандии... ЗЕленые предатели не остановятся, пока их не выгонят в Ростов к вечнолигитимному...
16.01.2021 09:50 Ответить
Молодець! РФ і бариги в Україні ніколи не хотіли щоб Україна закупляла газ на кордоні з РФ, вкрасти важче!?Прямі закупки на кордоні, ВЖЕ, знизять ціну газу на 25%...*?! А не продавати той самий газ, але вже як газ із Європи , з накрутками , з маржею, з наваром ХТО на це піде...?
16.01.2021 10:55 Ответить
