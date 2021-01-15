Российские агенты запускают волну "возмущения" моими словами о разблокировании экспорта газа из РФ независимыми добытчиками, - Витренко

Перенесение точек передачи газа для европейских покупателей газпромовского газа с западной границы Украины на восточную выгодно Украине, потому что создает дополнительный спрос на мощности украинской газотранспортной системы.

Об этом заявил врио министра энергетики Юрий Витренко, передает Цензор.НЕТ.

"После военной агрессии России против Украины психика многих из нас является особенно чувствительной к вопросам, которые связаны с Россией.

Поэтому грустно наблюдать, как сейчас открытые российские агенты и даже уже "консервы" запускают волну "возмущения" моими словами о необходимости давления на Газпром / РФ - чтобы были перенесены точки передачи газа для европейских покупателей газпромовского газа с западной границы Украины на восточную, и чтобы был разблокирован экспорт газа из России независимыми добытчиками и экспорт газа из Центральной Азии.

Для Украины это выгодно потому, что это создает дополнительный спрос на мощности украинской газотранспортной системы для транзита газа в Европу, а также снижает цену газа на украинском оптовом рынке до уровня экспортного паритета, что повышает конкурентоспособность украинской экономики и покупательную способность украинских граждан и тому подобное. Вопрос десятков миллиардов долларов для Украины.

Именно поэтому это не выгодно РФ, и поэтому она это блокирует на политическом уровне.

И вот сейчас на помощь политическому руководству России приходят агенты в Украине. Ранее они запускали волну о якобы моей связи с олигархами, но этого им теперь не хватает.

Палитесь, товарищи. Я вас так пугаю?" - заявил Витренко.