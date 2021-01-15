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Новини Газова війна
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Російські агенти запускають хвилю "обурення" моїми словами про розблокування експорту газу з РФ незалежними видобувниками, - Вітренко

Перенесення точок передачі газу для європейських покупців газпромівського газу із західного кордону України на східний вигідне Україні, тому що створює додатковий попит на потужності української газотранспортної системи.

Про це заявив тимчасовий виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Вітренко, передає Цензор.НЕТ.

"Після військової агресії Росії проти України психіка багатьох з нас є особливо чутливою до питань, які пов'язані з Росією.

Тому сумно спостерігати, як зараз відкриті російські агенти та навіть вже "консерви" запускають хвилю "обурення" щодо моїх слів про необхідність тиску на Газпром/РФ - щоб були перенесені точки передачі газу для європейських покупців газпромівського газу із західного кордону України на східний, і щоб був розблокований експорт газу з Росії незалежними видобувниками та експорт газу з Центральної Азії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Головною темою переговорів Єрмака і Козака в Берліні було відновлення Україною закупівель газу безпосередньо у "Газпрому", - нардепка "ЄС" Іонова

Для України це вигідно тому, що це створює додатковий попит на потужності української газотранспортної системи для транзиту газу в Європу, а також знижує ціну газу на українському оптовому ринку до рівня експортного паритету, що підвищує конкурентноздатність української економіки та купівельну спроможність українських громадян тощо. Питання десятків мільярдів долларів для України.

Саме тому це не вигідно РФ, і тому вона це блокує на політичному рівні.

І ось зараз на допомогу політичному керівництву Росії приходять агенти в Україні. Раніше вони запускали хвилю щодо начебто мого зв’язку з олігархами, але цього їм тепер не вистачає.

Палитесь, товарісчі. Я вас так лякаю?"- заявив Вітренко.

Російські агенти запускають хвилю обурення моїми словами про розблокування експорту газу з РФ незалежними видобувниками, - Вітренко 01

Автор: 

газ (10520) Газпром (3398) Вітренко Юрій (633)


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Топ коментарі
+31
ну да. особенно аргументированно о независимых российских компаниях и добытчиках газа. независимые. в паРаше! которые есть...где-то есть, но не в нашей реальности.
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15.01.2021 13:22 Відповісти
+28
достойний синок ,своєї довбанутої мами !
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15.01.2021 13:15 Відповісти
+22
вы ТВАРИ просто отдайте газ добываемый в Украине украинцам по себестоимости а с ватным газом делайте что хотите ,хоть надуйте им себе через задницы .
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15.01.2021 13:22 Відповісти
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На России нет независимых компаний, все под контролем кгб Пуйла и Газпрома.

Хочу слышать от Витренка и Зе, что в 2021 году "Укргазодобыча" увеличит объемы добычи газа в Украине, до необходимого для проведения отопительного сезона.
А то по отчетам- добыча газа в 2020 году снизилась на 5%. Сказать просто,- стали воровать на 5% больше!!!
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16.01.2021 02:27 Відповісти
Наглое и циничное существо ю. витренко, достоин своей **нутой мамочки.
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16.01.2021 06:01 Відповісти
Палитесь, товарищи. Я вас так пугаю?" - заявил Витренко.

Ого рубанул. Срочно дать лямов 100 премии
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16.01.2021 08:21 Відповісти
Почему Витренко ДО СИХ ПОР не в тюрьме⁉️ ЗАПРЕТИТЬ Витренко работу в ГОССТРУКТУРАХ‼ КОНФИСКОВАТЬ все нажитое коррупционным путем и при использовании служебного положения в целях личного обогащения‼
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16.01.2021 08:32 Відповісти
звичайно ж будуть завивати, як собаки! Москалям невигідно, щоб Україна ПРОДАВАЛА газ, а не тупо прокачувала його через свою територію! ГазпрЬом же ж купує газ у всяких там різних станів і перепродає вже з жирною націнкою в Європу і НЕ ДОЗВОЛЯЄ тупо транзитувати газ через свою територію!!!! Тому всякі там таджикистани, киргистани і інші стани сидять далі бідними, бо не можуть продати по нормальній ціні свій газ.....
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16.01.2021 08:45 Відповісти
ЗЕленая промосковская шобла после почти 7 лет газовой независимости Украины хочет опять посадить страну на путинскую газовую иглу. Агент кремля дЕрьмак именно про это битых 5 часов шушукался с Козаком в Нормандии... ЗЕленые предатели не остановятся, пока их не выгонят в Ростов к вечнолигитимному...
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16.01.2021 09:50 Відповісти
Молодець! РФ і бариги в Україні ніколи не хотіли щоб Україна закупляла газ на кордоні з РФ, вкрасти важче!?Прямі закупки на кордоні, ВЖЕ, знизять ціну газу на 25%...*?! А не продавати той самий газ, але вже як газ із Європи , з накрутками , з маржею, з наваром ХТО на це піде...?
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16.01.2021 10:55 Відповісти
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