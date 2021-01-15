Російські агенти запускають хвилю "обурення" моїми словами про розблокування експорту газу з РФ незалежними видобувниками, - Вітренко

Перенесення точок передачі газу для європейських покупців газпромівського газу із західного кордону України на східний вигідне Україні, тому що створює додатковий попит на потужності української газотранспортної системи.

Про це заявив тимчасовий виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Вітренко, передає Цензор.НЕТ.

"Після військової агресії Росії проти України психіка багатьох з нас є особливо чутливою до питань, які пов'язані з Росією.

Тому сумно спостерігати, як зараз відкриті російські агенти та навіть вже "консерви" запускають хвилю "обурення" щодо моїх слів про необхідність тиску на Газпром/РФ - щоб були перенесені точки передачі газу для європейських покупців газпромівського газу із західного кордону України на східний, і щоб був розблокований експорт газу з Росії незалежними видобувниками та експорт газу з Центральної Азії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Головною темою переговорів Єрмака і Козака в Берліні було відновлення Україною закупівель газу безпосередньо у "Газпрому", - нардепка "ЄС" Іонова

Для України це вигідно тому, що це створює додатковий попит на потужності української газотранспортної системи для транзиту газу в Європу, а також знижує ціну газу на українському оптовому ринку до рівня експортного паритету, що підвищує конкурентноздатність української економіки та купівельну спроможність українських громадян тощо. Питання десятків мільярдів долларів для України.

Саме тому це не вигідно РФ, і тому вона це блокує на політичному рівні.

І ось зараз на допомогу політичному керівництву Росії приходять агенти в Україні. Раніше вони запускали хвилю щодо начебто мого зв’язку з олігархами, але цього їм тепер не вистачає.

Палитесь, товарісчі. Я вас так лякаю?"- заявив Вітренко.