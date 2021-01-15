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Новини Газова війна Агресія Росії проти України
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Головною темою переговорів Єрмака і Козака в Берліні було відновлення Україною закупівель газу безпосередньо у "Газпрому", - нардепка "ЄС" Іонова

Головною темою переговорів Єрмака і Козака в Берліні було відновлення Україною закупівель газу безпосередньо у

В.о. міністра енергетики Юрій Вітренко закликав почати купувати газ у "незалежних" російських компаній.

Про це заявила народна депутатка з фракції "Європейська Солідарність" Марія Іонова, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Нещодавня зустріч нормандських радників у Берліні дала свої конкретні результати.

Цієї ночі в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко написав довжелезного поста зі своїм баченням розв'язання проблем на ринку газу.

Найголовніше серед сказаного – в.о. міністра закликав почати купувати газ у "незалежних" російських компаній.

Але ж, за російським законодавством тільки "Газпром" має право на експорт трубопровідного газу. Як російського, так і середньоазіатського, про який каже Вітренко. "Незалежних компаній з Росії" не існує

На жаль, ми чекали такого розвитку подій. Адже менше половини 6-годинної зустрічі Єрмака з Козаком була присвячена Донбасу. Головною темою переговорів було відновлення Україною закупівель газу напряму у "Газпрому".

І ось вночі Юрій Вітренко набрався сміливості ці плани озвучити.

Схоже, після 5 років енергетичної незалежності, Зеленський знову здає Україну в руки Путіна. Не задумуючись над наслідками російського газового шантажу, жертвою якого він стане у найближчому майбутньому", - заявила Іонова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін монетизує пільги з оплати електроопалення, - Вітренко

Головною темою переговорів Єрмака і Козака в Берліні було відновлення Україною закупівель газу безпосередньо у Газпрому, - нардепка ЄС Іонова 01

Автор: 

газ (10520) Зеленський Володимир (24552) путін володимир (24219) росія (66417) Вітренко Юрій (633) Іонова Марія (30) Єрмак Андрій (1389) Козак Дмитро (76)


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Топ коментарі
+51
Главной темой переговоров Ермака и Козака в Берлине было восстановление Украиной закупок газа напрямую у "Газпрома", - нардеп "ЕС" Ионова - Цензор.НЕТ 7912
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15.01.2021 12:42 Відповісти
+49
Кто бы сомневался насчет Дерьмака - кремлевского агента
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15.01.2021 12:42 Відповісти
+46
здобули, нах
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15.01.2021 12:41 Відповісти
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А ви, як думали? Нахріна вони так ціни на газ підняли? Щоб змусити нарід, зі словами "какаяразница" присісти, знову, на кацапську трубу.
Енергетична залежність від ворога, це війна виграна окупантом.
На згадку склеротикам про "дешевий газ" з мордору.
1 января 2009 года
С 10.00 «Газпром» в полном объёме прекратил поставки газа
28/04Головною темою переговорів Єрмака і Козака в Берліні було відновлення Україною закупівель газу безпосередньо у "Газпрому", - нардепка "ЄС" Іонова - Цензор.НЕТ 312 2010
Продление пребывания Черноморского флота Росии привязано к цене на газ.
20 лютого 2014 року - триває
Окупація Криму
16 июн. 2014
Росія перекрила газ Україні
31 дек. 2019 г.
https://hromadske.ua/posts/dvadcyat-milyardiv-za-tranzit-vid-chogo-vidmovilas-********-zaradi-ugodi-z-gazpromom Позови на $20 млрд за транзит: від чого відмовилась Україна заради угоди з Газпромом
https://www.pravda.com.ua/news/2014/06/16/7029175/ https://hromadske.ua/posts/dvadcyat-milyardiv-za-tranzit-vid-chogo-vidmovilas-********-zaradi-ugodi-z-gazpromom А тепер скажіть, що ВАЗеленський з дермаком працюють не на фуйло.
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15.01.2021 13:25 Відповісти
Из ЕС нардеп ? Ну тогда она ещё и не такое может рассказать ....
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15.01.2021 13:27 Відповісти
Я так розумію, шо медвідчуківська відьма буде нам газ продавати? У неї там на расєі цих газів стільки, шо її аж пучить.

Зебіли! Карачє! Шоб ви всі повиздихали разом зі своіми зрадниками, яких ви привели до влади. Ваші лічінки повернуться в кацапське стойло, ви позбавили їх майбутнього та зробили це разом.
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15.01.2021 13:30 Відповісти
Главной темой переговоров Ермака и Козака в Берлине были величина и схема откатов если Украина начнет закупоки газа напрямую у "Газпрома", - нардеп "ЕС" Ионоваличина

А лохи думают что о Лугандоне говорят..
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15.01.2021 13:37 Відповісти
А есть ли у зеленского полномочия и законные возможности сдать Украину в руки путина？ И есть ли у нас реальная оппозиция, способная противостоять таким попыткам？ Есть ли у нас адекватное население, готовое осознать далеко идущие последствия этих шагов перзидента？
Или это новый план кремля по увеличению числа беженцев в Европе, на этот раз с Украины？
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15.01.2021 13:42 Відповісти
Как показывают выборы, между свободой и колбасой по 2,20 "дешевым газом" население выбирает газ.
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15.01.2021 13:54 Відповісти
Стоимость реверса Витренко оценил в 22%. Семь лет мы оплачиваем 22% за виртуальный реверс. Только транзит виртуальный, а оплата - реальная!
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15.01.2021 13:56 Відповісти
тут все такие негодующие. А негодующих не смущает, что и так закупается российский газ, но только через европейских посредников (оформленных в Европе, точнее говоря). И газ с запада на восток не качается, газопровод работает в направлении с востока на запад.

Надо было давно переводить половину газопотребляющего населения на электричество с наращиванием генерации э/э, чтобы 20 млрд. собственной добычи газа хватало для собственных нужд (население+промышленность). А достигнув этого, перекрыть через свою ГТС подачу российского газа в Европу мотивируя нежеланием качать газ агрессора до освобождения оккупированных территорий. Тогда бы все резко зашевелились - и Европа, и россия. Но так могло действовать патриотически настроенное руководство страны, которого, к сожалению, за последние 20 лет не наблюдается.
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15.01.2021 14:01 Відповісти
ну що ж, тоді чекаємо 31 грудня цього року:

1. газ для України втридорога і умови "бери або плати"

2. перекриття рашкою газогону
3. гарячковий реверс газу на схід із наших газосховищ

ви вже забули газову кризу 2008-2009 і урочисте перекриття газу Україні по телевізору ?

чому в Україні самий дешевий сорт сиру називається "Россійський" ?
тому що він паршивий !
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15.01.2021 15:47 Відповісти
по-вашему, если назвать российский сыр французским, заплатить за него в 3 раза дороже он деликатесом станет? или будет тем же паршивым, но в 3 раза дороже?
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15.01.2021 15:58 Відповісти
Вот только европейцы вентилем играть не будут. За стабильные поставки можно и переплатить. Потом выйдет дороже. Проходили в нулевых.
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15.01.2021 17:50 Відповісти
Есть другой важный аспект - политические последствия будут грустные. Европа в таком случае снимет, скорее всего санкции с россии. Ибо чего им страдать, если Украина напрямую с россией торгует. И как заметили ниже, не исключена привязка поставок газа к поставкам воды в Крым. А перекрыть транзит российского газа через Украину при попытке завязки на воду - не факт, что на это хватит решимости.
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15.01.2021 18:28 Відповісти
Голословный вброс.
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15.01.2021 14:04 Відповісти
Апріорі - проведення будь-яких перемовин з участю "завгоспа" майже завжди не на користь держави. І обговорення не потребує.
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15.01.2021 14:50 Відповісти
Зростання цін у опалювальний сезон - об'єктивне і регулярне явище. Однак є один момент - зараз Україна не імпортує газ із Європи. Починаючи з останнього тижня грудня 2020-го, надходження газу через газорозподільчі пункти Будінце (Словаччина), Германовичі (Польща) та Берегдароц (Угорщина) дорівнюють нулю. Тож на українських січневих тарифах чинник подорожчання європейського газу не мав позначатися. - https://texty.org.ua/articles/102734/ze-taryf-chomu-podorozhchav-haz-i-sho-potribno-robyty-uryadu/?src=main

Головною темою переговорів Єрмака і Козака в Берліні було відновлення Україною закупівель газу безпосередньо у "Газпрому", - нардепка "ЄС" Іонова - Цензор.НЕТ 8395
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15.01.2021 15:02 Відповісти
ЗЕЛЕНСКИЙ - или отдай ермака под суд, или сам повесся, ***** ты гнойный...
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15.01.2021 15:19 Відповісти
чому НАШУ роботу має виконувати ЗЕленськй ?

це ми маємо і судити і вішати
обох.....
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15.01.2021 15:49 Відповісти
Ох правий був Петлюра....
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15.01.2021 16:00 Відповісти
Пошло по кругу. Возвращаемся в 2014. Последствия будут такими же, только уже в году так 2024ом. Потом привяжут поставки газа к поставке воды в Крым. Шикарно сделали зеленых и мудрый нарид.)
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15.01.2021 17:56 Відповісти
Купували кацапський газ не напряму - гроші йшли кремлю. Тепер будемо купувати напряму - гроші будуть йти кремлю. Так чи інакше Україна фінансує свого ворога.
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15.01.2021 18:13 Відповісти
Когда начнём покупать газ у России напрямую Запад отменит санкции против России и США отменит санкции за Северный Поток.
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15.01.2021 20:18 Відповісти
зетвари! Клоун без яиц, посади хоть одного из своих корумпированых дружков!
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15.01.2021 21:50 Відповісти
Судя потому как "светился" козак после встречи с гауляйтером Украины от руSSкого мира, ермаком-козырем, ветренко не только будет газ у роSSии покупать, обогащая на этом себя и верхушку зе-власти, но и ермак-козырь слили все, что нужно кабаеву-кривоногих, как он это сделал по операции с "вагнеровцами".
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15.01.2021 22:39 Відповісти
Сейчас лешенька пи*арастовичь быстренько расскажет ,что никакой зрады нет,а дерьмак и зелеский патриоты каких поискать. И вообще-повезло Украине с бубочкой и как страшны ,,черные страницы истории Украины,, при клятомпорохе. Такая же ватная консерва как и все зебуины
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15.01.2021 22:46 Відповісти
Наголосовали зеленожопые полудурки
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15.01.2021 22:49 Відповісти
Якби воно "отстаівало украинские антиреси", то вже давно б пішов би Геть від цього президента. А так Явка диверсантів готують нам таку ВЕЛИЧЕЗНУ БЯКУ По всьому " сигменту" ЗРАДИЛИЩА,що всі ще будемо КАКАТЬ всім цим залишеним ними Лайном: їстемо його і какать ним. Думається,що "сигмент" цей такий:
1. Залишити у спокої РФ і Путіна по агресії.
2 Відректись від української землі в Криму.
3. Подати воду задарма або за умовні гроші в Крим для солдат Путіна там.
4. Амністувати усіх бандитів і залишити весь той призначений Росією НАВОЗ на усіх посадах.
5. Виплатити усім мешканцям сходу Украіни компенсації за втрати майнові,соціальні та фінансові,які відібрала РФ у них.
6. Забезпечити лікуванням усіх поранених бойовиків та надати їм Статус "УБД".
7. Погасити всі заборгованості перед владою України за використану воду, енергію,пенсії ,соцвиплати навіть тим,хто перейшов у громадянство Росії.
8. Взяти на бюджет України оплату за період 2014 і по сей день БОРГ за наданий Росією на окупований схід ГАЗ.
9. І головне.....зробити Конституцію України ....задрипаною федеральною ГАНЧІРКОЮ без основ і ознак на ДЕРЖАВНІСТЬ.
І є дані,про вимоги Путіна про....не падайте зі стула, не просто припинити стосунки з НАТО,а і.....РОЗІГНАТИ АРМІЮ та НАЦІОНАЛЬНУ ГВАРДІЮ. Фактично за усіма ширмами про якийсь там меморандуми Штайнмайстера та Мінськими Угодами стоїть ОДНЕ...НАМ ВИСУНУТО ВИМОГИ по КАПІТУЛЯЦІЇ та ПРИПИНЕННЮ ІСНУВАННЯ КРАЇНИ.
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15.01.2021 23:17 Відповісти
ДО КОЛЕ ЗЕЛЕНСКИЙ ТЫ БУДЕШЬ ИСПЫТЫВАТЬ НАШЕ ТЕРПЕНИЕ!
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16.01.2021 01:17 Відповісти
Газ этот добывают в рф. Заходит он с территории рф в украинскую трубу. Но Украина платит "европейским" прокладкам, которые платят доллары потом в рф. Так почему не покупать у рф напрямую? А по кочану, потому, что зрада.
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16.01.2021 06:59 Відповісти
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