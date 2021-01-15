Головною темою переговорів Єрмака і Козака в Берліні було відновлення Україною закупівель газу безпосередньо у "Газпрому", - нардепка "ЄС" Іонова

В.о. міністра енергетики Юрій Вітренко закликав почати купувати газ у "незалежних" російських компаній.

Про це заявила народна депутатка з фракції "Європейська Солідарність" Марія Іонова, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Нещодавня зустріч нормандських радників у Берліні дала свої конкретні результати.

Цієї ночі в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко написав довжелезного поста зі своїм баченням розв'язання проблем на ринку газу.

Найголовніше серед сказаного – в.о. міністра закликав почати купувати газ у "незалежних" російських компаній.

Але ж, за російським законодавством тільки "Газпром" має право на експорт трубопровідного газу. Як російського, так і середньоазіатського, про який каже Вітренко. "Незалежних компаній з Росії" не існує

На жаль, ми чекали такого розвитку подій. Адже менше половини 6-годинної зустрічі Єрмака з Козаком була присвячена Донбасу. Головною темою переговорів було відновлення Україною закупівель газу напряму у "Газпрому".

І ось вночі Юрій Вітренко набрався сміливості ці плани озвучити.

Схоже, після 5 років енергетичної незалежності, Зеленський знову здає Україну в руки Путіна. Не задумуючись над наслідками російського газового шантажу, жертвою якого він стане у найближчому майбутньому", - заявила Іонова.

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