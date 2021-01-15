Новая администрация США рассматривает приостановку санкции против "Северного потока-2" для разрядки отношений с европейскими партнерами, - советник Байдена Бернс

В команде избранного президента США Джо Байдена рассматривают возможность приостановки санкций против газопровода "Северный поток-2". Такой шаг может разрядить отношения Вашингтона с европейскими партнерами.

Об этом заявил советник Байдена по иностранным делам Николас Бернс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, приостановка укладки газопровода может создать пространство для политического сближения между США и Германией. Но для разрядки можно приостановить и американские санкции.

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"Европейцы должны остановить строительство "Северного потока-2", а американцы - приостановить действие санкций. Это дало бы новой администрации США возможность конфиденциально и спокойно говорить с правительством Германии и другими вовлеченными странами", - отметил Бернс.

Напомним, ранее сообщалось, что компания Nord Stream 2 отложила строительство "Северного потока-2" по техническим причинам. Ожидается, что работы возобновятся в конце января или начале февраля.