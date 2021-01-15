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Новости Газовая война Санкции против России
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Новая администрация США рассматривает приостановку санкции против "Северного потока-2" для разрядки отношений с европейскими партнерами, - советник Байдена Бернс

Новая администрация США рассматривает приостановку санкции против

В команде избранного президента США Джо Байдена рассматривают возможность приостановки санкций против газопровода "Северный поток-2". Такой шаг может разрядить отношения Вашингтона с европейскими партнерами.

Об этом заявил советник Байдена по иностранным делам Николас Бернс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, приостановка укладки газопровода может создать пространство для политического сближения между США и Германией. Но для разрядки можно приостановить и американские санкции.

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"Европейцы должны остановить строительство "Северного потока-2", а американцы - приостановить действие санкций. Это дало бы новой администрации США возможность конфиденциально и спокойно говорить с правительством Германии и другими вовлеченными странами", - отметил Бернс.

Напомним, ранее сообщалось, что компания Nord Stream 2 отложила строительство "Северного потока-2" по техническим причинам. Ожидается, что работы возобновятся в конце января или начале февраля.

Автор: 

Байден Джо (2795) санкции (11560) США (27316) Северный поток (1458)


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Топ комментарии
+35
Во-во - из самого текста понятно что "приостановят санкции если Германия откажется от строительства".
Но заголовок видно от ИТАР-ТАСС
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15.01.2021 14:34 Ответить
+28
приостановка укладки газопровода может создать пространство для политического сближения между США и Германией

шото текст не совсем совпадает с заголовком.
попахивает "навастями" от раши тудей
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15.01.2021 14:31 Ответить
+27
И толпа дружно прочитала заголовок, не читая текста самой новости) Если не будете продолжать строительства, то и санкций не будет. Что не так?
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15.01.2021 14:33 Ответить
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Не пойму , почему рашистьі обсели форум "Цензора" , как мухи в жаркую погоду ? Куда смотрит админ ?
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15.01.2021 16:55 Ответить
Розумно. Трамп "ламав" ЄС через коліно, чим роз'єднував стратегічних партнерів США та ЄС, на замову кремля, безумовно. Адміністрація Байдена каже про те, що поважає своїх стратегічних партнерів з ЄС. ЄС зупиняє будівництво ПП2 і посилає кремлядів нах, тоді США знімають санкції з європейських компаній. Дуже логічно і мудро.
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15.01.2021 17:20 Ответить
Дивно якось получилось. Байден і Меркель чомусь не турбуються про українців. )))
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15.01.2021 17:26 Ответить
ну, так це ти кажеш.
а ти для Меркель та Байдена.... зерро.
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15.01.2021 17:28 Ответить
Сарказм? Ні, не чув.
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15.01.2021 17:29 Ответить
Ну у вас и подача материала, пздц... Тупо вырвали половину фразы и запихнули в заголовок
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15.01.2021 18:05 Ответить
вот те раз - плыли, плыли и у самого берега утонули...как там, "байден рок-н-ролл"?? ВОТ НАМ УКРАИНЦАМ, УРОК И НАГЛЯДНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ НАРОДНОЙ МУДРОСТИ - "СВОЯ РУБАШКА БЛИЖЕ К ТЕЛУ"!!!!!!
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15.01.2021 18:49 Ответить
Какой- то бред. Передает ЦензорНет со ссылкой на РБК-Украина(с). А РБК-Украина ссылается на Handelsblatt. A Гугл переводит мне из Handelsblatt: "Nord Stream 2 AG откладывает завершение строительства газопровода через Балтийское море
От: Мориц Кох, Клаус Стратманн
Работы по трубопроводу Балтийского моря снова будут приостановлены. Это могло бы способствовать взаимопониманию с США, которые борются с проектом с помощью санкций". Цензор, ау?
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15.01.2021 20:16 Ответить
В Україні немає людини яка розуміє німецьку, а у цензор.нет немає пару сотень баксів аби підписатися на провідні світові інформаційні ресурси. Це єдине виправдання чому український ресурс інформує громадян через призму московського бачення.
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16.01.2021 06:09 Ответить
Первая,,ласточка,,для байденистов
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15.01.2021 21:29 Ответить
.....
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15.01.2021 21:47 Ответить
Текст почитай мокша 😁
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15.01.2021 21:52 Ответить
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15.01.2021 22:22 Ответить
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15.01.2021 22:49 Ответить
В Україні немає людини яка розуміє німецьку, а у цензор.нет немає пару сотень баксів аби підписатися на провідні світові інформаційні ресурси. Це єдине виправдання чому український ресурс інформує громадян через призму московського бачення
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16.01.2021 06:09 Ответить
Трамп, ты что творишь?!
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16.01.2021 06:51 Ответить
Что то любитель и знаток Украины Байден не туда держит курс. Как бы мы еще не пожалели за ********* Трампом.
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16.01.2021 13:10 Ответить
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