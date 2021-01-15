Нова адміністрація США розглядає припинення санкцій проти "Північного потоку-2" для розрядки відносин з європейськими партнерами, - радник Байдена Бернс

У команді обраного президента США Джо Байдена розглядають можливість припинення санкцій проти газопроводу "Північний потік-2". Такий крок може розрядити відносини Вашингтона з європейськими партнерами.

Про це заявив радник Байдена у закордонних справах Ніколас Бернс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, припинення укладання газопроводу може створити простір для політичного зближення між США і Німеччиною. Але для розрядки можна призупинити і американські санкції.

"Європейці повинні зупинити будівництво "Північного потоку-2", а американці - призупинити дію санкцій. Це дало б новій адміністрації США можливість конфіденційно і спокійно говорити з урядом Німеччини і іншими залученими країнами", - зазначив Бернс.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що компанія Nord Stream 2 відклала будівництво "Північного потоку-2" з технічних причин. Очікується, що роботи поновляться в кінці січня або початку лютого.

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