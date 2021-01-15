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Нова адміністрація США розглядає припинення санкцій проти "Північного потоку-2" для розрядки відносин з європейськими партнерами, - радник Байдена Бернс

Нова адміністрація США розглядає припинення санкцій проти

У команді обраного президента США Джо Байдена розглядають можливість припинення санкцій проти газопроводу "Північний потік-2". Такий крок може розрядити відносини Вашингтона з європейськими партнерами.

Про це заявив радник Байдена у закордонних справах Ніколас Бернс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, припинення укладання газопроводу може створити простір для політичного зближення між США і Німеччиною. Але для розрядки можна призупинити і американські санкції.

"Європейці повинні зупинити будівництво "Північного потоку-2", а американці - призупинити дію санкцій. Це дало б новій адміністрації США можливість конфіденційно і спокійно говорити з урядом Німеччини і іншими залученими країнами", - зазначив Бернс.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що компанія Nord Stream 2 відклала будівництво "Північного потоку-2" з технічних причин. Очікується, що роботи поновляться в кінці січня або початку лютого.

Також читайте: Данська компанія Ramboll вийшла з "Північного потоку-2" через загрозу санкцій США, - Politiken

Автор: 

Байден Джо (2893) санкції (12249) США (23598) Північний потік (2475)


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Топ коментарі
+35
Во-во - из самого текста понятно что "приостановят санкции если Германия откажется от строительства".
Но заголовок видно от ИТАР-ТАСС
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15.01.2021 14:34 Відповісти
+28
приостановка укладки газопровода может создать пространство для политического сближения между США и Германией

шото текст не совсем совпадает с заголовком.
попахивает "навастями" от раши тудей
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15.01.2021 14:31 Відповісти
+27
И толпа дружно прочитала заголовок, не читая текста самой новости) Если не будете продолжать строительства, то и санкций не будет. Что не так?
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15.01.2021 14:33 Відповісти
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Не пойму , почему рашистьі обсели форум "Цензора" , как мухи в жаркую погоду ? Куда смотрит админ ?
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15.01.2021 16:55 Відповісти
Розумно. Трамп "ламав" ЄС через коліно, чим роз'єднував стратегічних партнерів США та ЄС, на замову кремля, безумовно. Адміністрація Байдена каже про те, що поважає своїх стратегічних партнерів з ЄС. ЄС зупиняє будівництво ПП2 і посилає кремлядів нах, тоді США знімають санкції з європейських компаній. Дуже логічно і мудро.
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15.01.2021 17:20 Відповісти
Дивно якось получилось. Байден і Меркель чомусь не турбуються про українців. )))
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15.01.2021 17:26 Відповісти
ну, так це ти кажеш.
а ти для Меркель та Байдена.... зерро.
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15.01.2021 17:28 Відповісти
Сарказм? Ні, не чув.
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15.01.2021 17:29 Відповісти
Ну у вас и подача материала, пздц... Тупо вырвали половину фразы и запихнули в заголовок
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15.01.2021 18:05 Відповісти
вот те раз - плыли, плыли и у самого берега утонули...как там, "байден рок-н-ролл"?? ВОТ НАМ УКРАИНЦАМ, УРОК И НАГЛЯДНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ НАРОДНОЙ МУДРОСТИ - "СВОЯ РУБАШКА БЛИЖЕ К ТЕЛУ"!!!!!!
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15.01.2021 18:49 Відповісти
Какой- то бред. Передает ЦензорНет со ссылкой на РБК-Украина(с). А РБК-Украина ссылается на Handelsblatt. A Гугл переводит мне из Handelsblatt: "Nord Stream 2 AG откладывает завершение строительства газопровода через Балтийское море
От: Мориц Кох, Клаус Стратманн
Работы по трубопроводу Балтийского моря снова будут приостановлены. Это могло бы способствовать взаимопониманию с США, которые борются с проектом с помощью санкций". Цензор, ау?
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15.01.2021 20:16 Відповісти
В Україні немає людини яка розуміє німецьку, а у цензор.нет немає пару сотень баксів аби підписатися на провідні світові інформаційні ресурси. Це єдине виправдання чому український ресурс інформує громадян через призму московського бачення.
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16.01.2021 06:09 Відповісти
Первая,,ласточка,,для байденистов
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15.01.2021 21:29 Відповісти
.....
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15.01.2021 21:47 Відповісти
Текст почитай мокша 😁
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15.01.2021 21:52 Відповісти
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15.01.2021 22:22 Відповісти
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15.01.2021 22:49 Відповісти
В Україні немає людини яка розуміє німецьку, а у цензор.нет немає пару сотень баксів аби підписатися на провідні світові інформаційні ресурси. Це єдине виправдання чому український ресурс інформує громадян через призму московського бачення
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16.01.2021 06:09 Відповісти
Трамп, ты что творишь?!
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16.01.2021 06:51 Відповісти
Что то любитель и знаток Украины Байден не туда держит курс. Как бы мы еще не пожалели за ********* Трампом.
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16.01.2021 13:10 Відповісти
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