РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10338 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
827 5

Наемники РФ продолжают блокировать работу пяти КПВВ на Донбассе, – Госпогранслужба

Наемники РФ продолжают блокировать работу пяти КПВВ на Донбассе, – Госпогранслужба

Российские наемники оставляют заблокированными дорожные коридоры напротив контрольных пунктов въезда-выезда "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское" и "Марьинка".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Фактический пропуск граждан осуществляется только в контрольных пунктах въезда-выезда "Станица Луганская" - ежедневно и "Новотроицкое" - дважды в неделю в понедельник и пятницу, когда оккупанты разблокируют движение по данному дорожному коридору", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение недели военнослужащие Госпогранслужбы Украины оформили в КПВВ "Станица Луганская" на временно оккупированную территорию - 2615 человек, на контролируемую территорию - 2730 человек.

Через КПВВ "Новотроицкое" 119 граждан и 16 транспортных средств направились в сторону временно оккупированной территории Донбасса. В то же время, 63 человека и 12 транспортных средств пересекли линию разграничения в направлении контролируемой территории.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Резников о причинах блокировки наемниками РФ КПВВ на Донбассе: Не хотят показывать успех Украины

Кроме того, российские наемники не допустили на временно оккупированную территорию Украины 5 граждан, пограничники обеспечили их возвращения на контролируемую территорию.

Также пограничники обнаружили трех граждан, которые следовали на контролируемую территорию по частично поддельным документам.

Автор: 

Госпогранслужба (6635) Донбасс (26958) пункт пропуска (676) операция Объединенных сил (6766) КПВВ (330)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Все КПВВ с ОРДЛО надо закрыть лет на 20 пусть ездят вокруг.
показать весь комментарий
15.01.2021 17:11 Ответить
Через Крым по мосту.
показать весь комментарий
15.01.2021 17:40 Ответить
Хоть что то полезное делают апачленцы Лугандона
показать весь комментарий
15.01.2021 17:18 Ответить
Тільки за. Браво!
показать весь комментарий
15.01.2021 17:30 Ответить
Видать установка "не велено пущать, только впущать".
показать весь комментарий
15.01.2021 17:38 Ответить
 
 