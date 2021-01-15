Наемники РФ продолжают блокировать работу пяти КПВВ на Донбассе, – Госпогранслужба

Российские наемники оставляют заблокированными дорожные коридоры напротив контрольных пунктов въезда-выезда "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское" и "Марьинка".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Фактический пропуск граждан осуществляется только в контрольных пунктах въезда-выезда "Станица Луганская" - ежедневно и "Новотроицкое" - дважды в неделю в понедельник и пятницу, когда оккупанты разблокируют движение по данному дорожному коридору", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение недели военнослужащие Госпогранслужбы Украины оформили в КПВВ "Станица Луганская" на временно оккупированную территорию - 2615 человек, на контролируемую территорию - 2730 человек.

Через КПВВ "Новотроицкое" 119 граждан и 16 транспортных средств направились в сторону временно оккупированной территории Донбасса. В то же время, 63 человека и 12 транспортных средств пересекли линию разграничения в направлении контролируемой территории.

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Кроме того, российские наемники не допустили на временно оккупированную территорию Украины 5 граждан, пограничники обеспечили их возвращения на контролируемую территорию.

Также пограничники обнаружили трех граждан, которые следовали на контролируемую территорию по частично поддельным документам.