Найманці РФ продовжують блокувати роботу п'яти КПВВ на Донбасі, - Держприкордонслужба

Російські найманці залишають заблокованими дорожні коридори навпроти контрольних пунктів в'їзду-виїзду "Щастя", "Золоте", "Гнутове", "Майорське" і "Мар'їнка".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби України.

"Фактичний пропуск громадян здійснюється лише в контрольних пунктах в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" - щодня і "Новотроїцьке" - двічі на тиждень в понеділок і п'ятницю, коли окупанти розблокують рух цим дорожнім коридором", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що протягом тижня військовослужбовці Держприкордонслужби України оформили в КПВВ "Станиця Луганська" на тимчасово окуповану територію - 2615 осіб, на контрольовану територію - 2730 осіб.

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Через КПВВ "Новотроїцьке" 119 громадян і 16 транспортних засобів попрямували в сторону тимчасово окупованої території Донбасу. У той же час, 63 людини і 12 транспортних засобів перетнули лінію розмежування в напрямку контрольованої території.

Крім того, російські найманці не допустили на тимчасово окуповану територію України 5 громадян, прикордонники забезпечили їх повернення на контрольовану територію.

Також прикордонники виявили трьох громадян, які прямували на контрольовану територію за частково підробленими документами.