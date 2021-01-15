Зеленский заменил двух членов наблюдательного совета Украинского культурного фонда, - указ
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о включении поэта Юрия Рыбчинского и путешественника Артема Сурина в состав наблюдательного совета Украинского культурного фонда.
Как передает Цензор.НЕТ, об говорится в тексте указа №8/2021 от 15 января, опубликованного на сайте главы государства.
"Определить для включения в состав наблюдательного совета Украинского культурного фонда следующих лиц: Рыбчинский Юрий Евгеньевич - поэт, драматург, Герой Украины (по согласию); Сурин Артем Александрович - общественный деятель, путешественник, основатель ООО "Ван Лайф Тревел" (по согласию)", - отмечается в указе.
Одновременно признан утратившим силу указ пятого президента Украины Петра Порошенко от 14 декабря 2017 года №416, которым в для включения в состав набсовета были определены директор-президент Международной коммерческой телерадиокомпании (ICTV) Александр Богуцкий и народная артистка, Герой Украины Ада Роговцева, оба по согласию.
Указ вступает в силу со дня его публикации.
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Порохобот смастерил лук и стрелы, добыл огонь, построил хижину, амбар для припасов и церкву.
Зебобик сидит под пальмой и ноет, что порохобот всю дичь пострелял и продал в оффшоры, и вообще раньше был кокос по восемь, а теперь зубожиння.
А оппозиционный журналист подох с голоду. Потому что платить ему за брехню порохобот не хотел, а зебобик - жлобился. А других заказчиков на необитаемом острове не было.
1. Присяга.
2. Леди Гага исполнит гимн.
3. Музыкальное выступление Дженнифер Лопес.
4. Монолог "Явка с повинной" в исполнении Зеленского.
И все за то, что она тебя Вова критиковала и критикует. Чмо ты мстительное.
https://censor.net/ru/comments/locate/2944135/01921683-8d09-722e-82af-8d74b16592c8
"Робин Пут. Ворует у бедных, отдает богатым".
Теперь зажывём!