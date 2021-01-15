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Зеленский заменил двух членов наблюдательного совета Украинского культурного фонда, - указ

Зеленский заменил двух членов наблюдательного совета Украинского культурного фонда, - указ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о включении поэта Юрия Рыбчинского и путешественника Артема Сурина в состав наблюдательного совета Украинского культурного фонда.

Как передает Цензор.НЕТ, об говорится в тексте указа №8/2021 от 15 января, опубликованного на сайте главы государства.

"Определить для включения в состав наблюдательного совета Украинского культурного фонда следующих лиц: Рыбчинский Юрий Евгеньевич - поэт, драматург, Герой Украины (по согласию); Сурин Артем Александрович - общественный деятель, путешественник, основатель ООО "Ван Лайф Тревел" (по согласию)", - отмечается в указе.

Одновременно признан утратившим силу указ пятого президента Украины Петра Порошенко от 14 декабря 2017 года №416, которым в для включения в состав набсовета были определены директор-президент Международной коммерческой телерадиокомпании (ICTV) Александр Богуцкий и народная артистка, Герой Украины Ада Роговцева, оба по согласию.

Указ вступает в силу со дня его публикации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чтобы сфера культуры заработала 25 января, необходимо соблюдать карантинные меры, - Ткаченко

Автор: 

Зеленский Владимир (21064) культура (844) наблюдательный совет (101)


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Топ комментарии
+14
За то что воинов поддерживает.
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15.01.2021 20:39 Ответить
+12
Зеленский заменил двух членов наблюдательного совета Украинского культурного фонда, - указ - Цензор.НЕТ 872
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15.01.2021 20:49 Ответить
+11
Попали как-то порохобот, зебобик и оппозиционный журналист на необитаемый остров. Через год находят их спасатели.
Порохобот смастерил лук и стрелы, добыл огонь, построил хижину, амбар для припасов и церкву.
Зебобик сидит под пальмой и ноет, что порохобот всю дичь пострелял и продал в оффшоры, и вообще раньше был кокос по восемь, а теперь зубожиння.
А оппозиционный журналист подох с голоду. Потому что платить ему за брехню порохобот не хотел, а зебобик - жлобился. А других заказчиков на необитаемом острове не было.
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15.01.2021 20:56 Ответить
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роговцева чем провинилась?
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15.01.2021 20:35 Ответить
Мо сама відмовилась !?
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15.01.2021 20:36 Ответить
Я Вам братва скажу так: "Члены на переправе не меняют!!!"
Зеленский заменил двух членов наблюдательного совета Украинского культурного фонда, - указ - Цензор.НЕТ 9998
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15.01.2021 20:40 Ответить
Попали как-то порохобот, зебобик и оппозиционный журналист на необитаемый остров. Через год находят их спасатели.
Порохобот смастерил лук и стрелы, добыл огонь, построил хижину, амбар для припасов и церкву.
Зебобик сидит под пальмой и ноет, что порохобот всю дичь пострелял и продал в оффшоры, и вообще раньше был кокос по восемь, а теперь зубожиння.
А оппозиционный журналист подох с голоду. Потому что платить ему за брехню порохобот не хотел, а зебобик - жлобился. А других заказчиков на необитаемом острове не было.
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15.01.2021 20:56 Ответить
бачу шо кайфують, москалики ...
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15.01.2021 21:31 Ответить
За то что воинов поддерживает.
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15.01.2021 20:39 Ответить
в тебе голівка не бо-бо случайєм?
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15.01.2021 20:46 Ответить
в кого є розум-ті змінюються...а інші 73% голосують за чивакуня,зебізяну.на крайняк за бабйулю або палковніка
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15.01.2021 20:52 Ответить
https://censor.net/ru/comments/locate/3242125/01921488-5b94-71ce-a69a-1559094d8f33 Чего так быстро?
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15.01.2021 22:06 Ответить
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15.01.2021 22:17 Ответить
Тоже удалили. Про порты (штаны) писала.Зеленський замінив двох членів наглядової ради Українського культурного фонду, - указ - Цензор.НЕТ 7116
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15.01.2021 22:43 Ответить
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15.01.2021 22:47 Ответить
"Зеленый заменил двух членов Украинского культурного фонда - на двух деятелей с Квартала."
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15.01.2021 20:35 Ответить
Когда уже Лысого то пристроят???
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15.01.2021 20:36 Ответить
Ему выгодней продолжать корчить дурачка чем придуриваться умным как Зе.
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15.01.2021 20:46 Ответить
Не, ну кто-то ж должен лавкой руководить, пока Абрам в президента играется....
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15.01.2021 20:49 Ответить
Син Рибчинського нормас.
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15.01.2021 20:36 Ответить
Можно подробнее, будь ласка...
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15.01.2021 20:50 Ответить
Два Майдани, був з Порохом, допомагає АТОшникам. Але сам Рибчинський....
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15.01.2021 20:53 Ответить
Так,папа....другой,чужий,ненаш!
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15.01.2021 22:29 Ответить
Ослу заняться нечем? Или упал кловунским колпаком об лед, когда катался на Бенином курорте?
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15.01.2021 20:38 Ответить
https://censor.net/ru/news/3242125/zelenskiyi_zamenil_dvuh_chlenov_nablyudatelnogo_soveta_ukrainskogo_kulturnogo_fonda_ukaz...после запрета презервативов как то смешно это звучит
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15.01.2021 20:38 Ответить
Инаугурация Байдена:
1. Присяга.
2. Леди Гага исполнит гимн.
3. Музыкальное выступление Дженнифер Лопес.
4. Монолог "Явка с повинной" в исполнении Зеленского.
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15.01.2021 20:42 Ответить
Зеленский заменил двух членов наблюдательного совета Украинского культурного фонда, - указ - Цензор.НЕТ 7250
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15.01.2021 20:43 Ответить
Зеленский заменил двух членов наблюдательного совета Украинского культурного фонда, - указ - Цензор.НЕТ 872
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15.01.2021 20:49 Ответить
Відповідь бомбезна!!!!!!!
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15.01.2021 20:50 Ответить
На икону украинского кинематографа, театра, Народную артистку, Героя Украины, Лауреата Шевченковской премии и просто патриота с Большой буквы, Аду Роговцеву посягнул.
И все за то, что она тебя Вова критиковала и критикует. Чмо ты мстительное.
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15.01.2021 20:44 Ответить
Рыбчинский малорос ,отсос прокацапский,большую часть времени живет в козлостане,ну а второй неизвестный путешественник.
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15.01.2021 20:47 Ответить
Зеленский заменил двух членов наблюдательного совета Украинского культурного фонда, - указ - Цензор.НЕТ 1187
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15.01.2021 20:47 Ответить
тут еще ******* приезжает...тоже пристроят?
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15.01.2021 20:47 Ответить
..А ту відразу ..в ОПу !?
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15.01.2021 20:51 Ответить
Зеленский заменил двух членов наблюдательного совета Украинского культурного фонда, - указ - Цензор.НЕТ 2698
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15.01.2021 20:49 Ответить
Зеленский заменил двух членов наблюдательного совета Украинского культурного фонда, - указ - Цензор.НЕТ 1433
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15.01.2021 20:50 Ответить
Танюхі Лайфовій тре подарувати
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15.01.2021 20:51 Ответить
за шкарпеткі порвані мене сьодні підколола зебілка така
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15.01.2021 20:52 Ответить
Та ти б їй сказав що не всі на ботофермі Коломойського працюють.
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15.01.2021 20:55 Ответить
та то ж стьоб про шкарпеткі. у мене шкарпеток більше ніж у Танюхи трусів і панчох.
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15.01.2021 20:59 Ответить
А ти бачив що Джамал зробив?

https://censor.net/ru/comments/locate/2944135/01921683-8d09-722e-82af-8d74b16592c8
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15.01.2021 21:11 Ответить
ахахах чув про нього, але я з ним взагалі не знайомий і на форумі не бачу. Я так розумію, шо цей кадр шариться по локальним гілкам
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15.01.2021 21:20 Ответить
У неї є. Просто вона її вдома під подушкою заникала.
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15.01.2021 20:55 Ответить
жителя Владивостока оштрафовали из-за постов про Путина. В 2019 году Какабадзе опуликовал в своем инстаграме пост с фотографией российского президента и надписью

"Робин Пут. Ворует у бедных, отдает богатым".
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15.01.2021 21:00 Ответить
та вже час міняти самого членограя, бо він почав переступати червоні лінії
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15.01.2021 21:08 Ответить
Ти забув ще Вєрку Сєрдючку і Монатіка призначити.
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15.01.2021 22:41 Ответить
Зкінчений,як там "саня-данбас"?вже працює?Вони (мафія)вже навіть не шифруються:лобісти хрєн ові.
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16.01.2021 10:02 Ответить
Наконец Зеля пабидил Порошенко!
Теперь зажывём!
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16.01.2021 10:41 Ответить
 
 