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Зеленський замінив двох членів наглядової ради Українського культурного фонду, - указ

Зеленський замінив двох членів наглядової ради Українського культурного фонду, - указ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про включення поета Юрія Рибчинського та мандрівника Артема Суріна до складу наглядової ради Українського культурного фонду.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в тексті указу №8/2021 від 15 січня, опублікованого на сайті глави держави.

"Визначити для включення до складу наглядової ради Українського культурного фонду таких осіб: Рибчинський Юрій Євгенович - поет, драматург, Герой України (за згодою); Сурін Артем Олександрович - громадський діяч, мандрівник, засновник ТОВ "Ван Лайф Тревел" (за згодою)" , - наголошується в указі.

Одночасно визнано таким, що втратив силу указ п'ятого президента України Петра Порошенка від 14 грудня 2017 року №416, яким для включення до складу наглядової ради були визначені директор-президент Міжнародної комерційної телерадіокомпанії (ICTV) Олександр Богуцький та народна артистка, Герой України Ада Роговцева, обоє за згодою.

Указ набирає чинності з дня його публікації.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24558) культура (437) наглядова рада (648)


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Топ коментарі
+14
За то что воинов поддерживает.
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15.01.2021 20:39 Відповісти
+12
Зеленский заменил двух членов наблюдательного совета Украинского культурного фонда, - указ - Цензор.НЕТ 872
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15.01.2021 20:49 Відповісти
+11
Попали как-то порохобот, зебобик и оппозиционный журналист на необитаемый остров. Через год находят их спасатели.
Порохобот смастерил лук и стрелы, добыл огонь, построил хижину, амбар для припасов и церкву.
Зебобик сидит под пальмой и ноет, что порохобот всю дичь пострелял и продал в оффшоры, и вообще раньше был кокос по восемь, а теперь зубожиння.
А оппозиционный журналист подох с голоду. Потому что платить ему за брехню порохобот не хотел, а зебобик - жлобился. А других заказчиков на необитаемом острове не было.
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15.01.2021 20:56 Відповісти
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роговцева чем провинилась?
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15.01.2021 20:35 Відповісти
Мо сама відмовилась !?
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15.01.2021 20:36 Відповісти
Я Вам братва скажу так: "Члены на переправе не меняют!!!"
Зеленский заменил двух членов наблюдательного совета Украинского культурного фонда, - указ - Цензор.НЕТ 9998
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15.01.2021 20:40 Відповісти
Попали как-то порохобот, зебобик и оппозиционный журналист на необитаемый остров. Через год находят их спасатели.
Порохобот смастерил лук и стрелы, добыл огонь, построил хижину, амбар для припасов и церкву.
Зебобик сидит под пальмой и ноет, что порохобот всю дичь пострелял и продал в оффшоры, и вообще раньше был кокос по восемь, а теперь зубожиння.
А оппозиционный журналист подох с голоду. Потому что платить ему за брехню порохобот не хотел, а зебобик - жлобился. А других заказчиков на необитаемом острове не было.
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15.01.2021 20:56 Відповісти
бачу шо кайфують, москалики ...
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15.01.2021 21:31 Відповісти
За то что воинов поддерживает.
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15.01.2021 20:39 Відповісти
в тебе голівка не бо-бо случайєм?
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15.01.2021 20:46 Відповісти
в кого є розум-ті змінюються...а інші 73% голосують за чивакуня,зебізяну.на крайняк за бабйулю або палковніка
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15.01.2021 20:52 Відповісти
https://censor.net/ru/comments/locate/3242125/01921488-5b94-71ce-a69a-1559094d8f33 Чего так быстро?
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15.01.2021 22:06 Відповісти
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15.01.2021 22:17 Відповісти
Тоже удалили. Про порты (штаны) писала.Зеленський замінив двох членів наглядової ради Українського культурного фонду, - указ - Цензор.НЕТ 7116
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15.01.2021 22:43 Відповісти
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15.01.2021 22:47 Відповісти
"Зеленый заменил двух членов Украинского культурного фонда - на двух деятелей с Квартала."
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15.01.2021 20:35 Відповісти
Когда уже Лысого то пристроят???
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15.01.2021 20:36 Відповісти
Ему выгодней продолжать корчить дурачка чем придуриваться умным как Зе.
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15.01.2021 20:46 Відповісти
Не, ну кто-то ж должен лавкой руководить, пока Абрам в президента играется....
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15.01.2021 20:49 Відповісти
Син Рибчинського нормас.
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15.01.2021 20:36 Відповісти
Можно подробнее, будь ласка...
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15.01.2021 20:50 Відповісти
Два Майдани, був з Порохом, допомагає АТОшникам. Але сам Рибчинський....
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15.01.2021 20:53 Відповісти
Так,папа....другой,чужий,ненаш!
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15.01.2021 22:29 Відповісти
Ослу заняться нечем? Или упал кловунским колпаком об лед, когда катался на Бенином курорте?
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15.01.2021 20:38 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3242125/zelenskiyi_zamenil_dvuh_chlenov_nablyudatelnogo_soveta_ukrainskogo_kulturnogo_fonda_ukaz...после запрета презервативов как то смешно это звучит
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15.01.2021 20:38 Відповісти
Инаугурация Байдена:
1. Присяга.
2. Леди Гага исполнит гимн.
3. Музыкальное выступление Дженнифер Лопес.
4. Монолог "Явка с повинной" в исполнении Зеленского.
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15.01.2021 20:42 Відповісти
Зеленский заменил двух членов наблюдательного совета Украинского культурного фонда, - указ - Цензор.НЕТ 7250
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15.01.2021 20:43 Відповісти
Зеленский заменил двух членов наблюдательного совета Украинского культурного фонда, - указ - Цензор.НЕТ 872
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15.01.2021 20:49 Відповісти
Відповідь бомбезна!!!!!!!
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15.01.2021 20:50 Відповісти
На икону украинского кинематографа, театра, Народную артистку, Героя Украины, Лауреата Шевченковской премии и просто патриота с Большой буквы, Аду Роговцеву посягнул.
И все за то, что она тебя Вова критиковала и критикует. Чмо ты мстительное.
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15.01.2021 20:44 Відповісти
Рыбчинский малорос ,отсос прокацапский,большую часть времени живет в козлостане,ну а второй неизвестный путешественник.
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15.01.2021 20:47 Відповісти
Зеленский заменил двух членов наблюдательного совета Украинского культурного фонда, - указ - Цензор.НЕТ 1187
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15.01.2021 20:47 Відповісти
тут еще ******* приезжает...тоже пристроят?
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15.01.2021 20:47 Відповісти
..А ту відразу ..в ОПу !?
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15.01.2021 20:51 Відповісти
Зеленский заменил двух членов наблюдательного совета Украинского культурного фонда, - указ - Цензор.НЕТ 2698
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15.01.2021 20:49 Відповісти
Зеленский заменил двух членов наблюдательного совета Украинского культурного фонда, - указ - Цензор.НЕТ 1433
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15.01.2021 20:50 Відповісти
Танюхі Лайфовій тре подарувати
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15.01.2021 20:51 Відповісти
за шкарпеткі порвані мене сьодні підколола зебілка така
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15.01.2021 20:52 Відповісти
Та ти б їй сказав що не всі на ботофермі Коломойського працюють.
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15.01.2021 20:55 Відповісти
та то ж стьоб про шкарпеткі. у мене шкарпеток більше ніж у Танюхи трусів і панчох.
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15.01.2021 20:59 Відповісти
А ти бачив що Джамал зробив?

https://censor.net/ru/comments/locate/2944135/01921683-8d09-722e-82af-8d74b16592c8
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15.01.2021 21:11 Відповісти
ахахах чув про нього, але я з ним взагалі не знайомий і на форумі не бачу. Я так розумію, шо цей кадр шариться по локальним гілкам
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15.01.2021 21:20 Відповісти
У неї є. Просто вона її вдома під подушкою заникала.
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15.01.2021 20:55 Відповісти
жителя Владивостока оштрафовали из-за постов про Путина. В 2019 году Какабадзе опуликовал в своем инстаграме пост с фотографией российского президента и надписью

"Робин Пут. Ворует у бедных, отдает богатым".
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15.01.2021 21:00 Відповісти
та вже час міняти самого членограя, бо він почав переступати червоні лінії
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15.01.2021 21:08 Відповісти
Ти забув ще Вєрку Сєрдючку і Монатіка призначити.
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15.01.2021 22:41 Відповісти
Зкінчений,як там "саня-данбас"?вже працює?Вони (мафія)вже навіть не шифруються:лобісти хрєн ові.
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16.01.2021 10:02 Відповісти
Наконец Зеля пабидил Порошенко!
Теперь зажывём!
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16.01.2021 10:41 Відповісти
 
 