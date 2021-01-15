Зеленський замінив двох членів наглядової ради Українського культурного фонду, - указ
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про включення поета Юрія Рибчинського та мандрівника Артема Суріна до складу наглядової ради Українського культурного фонду.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в тексті указу №8/2021 від 15 січня, опублікованого на сайті глави держави.
"Визначити для включення до складу наглядової ради Українського культурного фонду таких осіб: Рибчинський Юрій Євгенович - поет, драматург, Герой України (за згодою); Сурін Артем Олександрович - громадський діяч, мандрівник, засновник ТОВ "Ван Лайф Тревел" (за згодою)" , - наголошується в указі.
Одночасно визнано таким, що втратив силу указ п'ятого президента України Петра Порошенка від 14 грудня 2017 року №416, яким для включення до складу наглядової ради були визначені директор-президент Міжнародної комерційної телерадіокомпанії (ICTV) Олександр Богуцький та народна артистка, Герой України Ада Роговцева, обоє за згодою.
Указ набирає чинності з дня його публікації.
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Порохобот смастерил лук и стрелы, добыл огонь, построил хижину, амбар для припасов и церкву.
Зебобик сидит под пальмой и ноет, что порохобот всю дичь пострелял и продал в оффшоры, и вообще раньше был кокос по восемь, а теперь зубожиння.
А оппозиционный журналист подох с голоду. Потому что платить ему за брехню порохобот не хотел, а зебобик - жлобился. А других заказчиков на необитаемом острове не было.
1. Присяга.
2. Леди Гага исполнит гимн.
3. Музыкальное выступление Дженнифер Лопес.
4. Монолог "Явка с повинной" в исполнении Зеленского.
И все за то, что она тебя Вова критиковала и критикует. Чмо ты мстительное.
https://censor.net/ru/comments/locate/2944135/01921683-8d09-722e-82af-8d74b16592c8
"Робин Пут. Ворует у бедных, отдает богатым".
Теперь зажывём!