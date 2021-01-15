Зеленський замінив двох членів наглядової ради Українського культурного фонду, - указ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про включення поета Юрія Рибчинського та мандрівника Артема Суріна до складу наглядової ради Українського культурного фонду.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в тексті указу №8/2021 від 15 січня, опублікованого на сайті глави держави.

"Визначити для включення до складу наглядової ради Українського культурного фонду таких осіб: Рибчинський Юрій Євгенович - поет, драматург, Герой України (за згодою); Сурін Артем Олександрович - громадський діяч, мандрівник, засновник ТОВ "Ван Лайф Тревел" (за згодою)" , - наголошується в указі.

Одночасно визнано таким, що втратив силу указ п'ятого президента України Петра Порошенка від 14 грудня 2017 року №416, яким для включення до складу наглядової ради були визначені директор-президент Міжнародної комерційної телерадіокомпанії (ICTV) Олександр Богуцький та народна артистка, Герой України Ада Роговцева, обоє за згодою.

Указ набирає чинності з дня його публікації.

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