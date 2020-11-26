Клімкін увійшов до складу наглядової ради фонду "Повернись живим"

Ексглава МЗС Павло Клімкін та засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега стали першими членами наглядової ради організації. Ще чотирьох представлять найближчими днями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресреліз фонду.

За словами Дейнеги, Клімкін вже майже пів року активно залучений у роботу організації.

"Від стратегічних сесій у конфліктних переговорах, від консультацій за чашкою кави у виснажливих 12-годинних зустрічах - він щоразу був на висоті і, сам того не розуміючи, кожною дією демонстрував вірність цінностям фонду", - зазначає Дейнега.

Читайте: Zagoriy Foundation оголошує грантовий конкурс проєктів, покликаних розвивати культуру благодійності в Україні

"Ми повинні перемогти."Повернись живим" це про тих, хто допомагає перемагати. Я ніколи не бачив навколо фонду людей, які просто робили свою справу. Оскільки для всіх це історія їхнього життя і боротьби. Дуже пишаюся, що мені випав шанс стати частиною цієї історії - це велика честь і ще більша відповідальність. Дякую за те, що можу працювати в такій команді", - говорить Клімкін.

Також повідомляється, що 23 листопада наглядова рада призначила директором фонду ексглаву аналітичного відділу організації, ветерана Тараса Чмута.