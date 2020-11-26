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Клімкін увійшов до складу наглядової ради фонду "Повернись живим"

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Клімкін увійшов до складу наглядової ради фонду

Ексглава МЗС Павло Клімкін та засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега стали першими членами наглядової ради організації. Ще чотирьох представлять найближчими днями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресреліз фонду.

За словами Дейнеги, Клімкін вже майже пів року активно залучений у роботу організації.

"Від стратегічних сесій у конфліктних переговорах, від консультацій за чашкою кави у виснажливих 12-годинних зустрічах - він щоразу був на висоті і, сам того не розуміючи, кожною дією демонстрував вірність цінностям фонду", - зазначає Дейнега.

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"Ми повинні перемогти."Повернись живим" це про тих, хто допомагає перемагати. Я ніколи не бачив навколо фонду людей, які просто робили свою справу. Оскільки для всіх це історія їхнього життя і боротьби. Дуже пишаюся, що мені випав шанс стати частиною цієї історії - це велика честь і ще більша відповідальність. Дякую за те, що можу працювати в такій команді", - говорить Клімкін.

Також повідомляється, що 23 листопада наглядова рада призначила директором фонду ексглаву аналітичного відділу організації, ветерана Тараса Чмута.

Автор: Анастасія Потіха
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Чуть не единственный достойный фонд, занимающийся нужным делом.
Большинство "волонтеров" - обычные аферисты и торгаши.
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26.11.2020 10:47 Відповісти
"Большинство "волонтеров""
Як ти смієш про Арахамію, таке казати! Климкин вошел в состав набсовета фонда "Повернись живим" - Цензор.НЕТ 5314
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26.11.2020 11:07 Відповісти
Кроме арахамии зна́ю ещё до хрена, торгующих матпомощью в своих магазинах.
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26.11.2020 11:36 Відповісти
Нічого дивного, там де дурні (не обліковані) гроші, там завжди збирається зграя шахраїв. То тільки дурні вірять в подібну "безкорисливість". а дехто, ще й громадянство "арахаміям" надає...
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26.11.2020 11:50 Відповісти
а список можна? Бо без списку це просто наклеп.
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26.11.2020 12:13 Відповісти
"12 часовые встречи" !? !?
Це що, з спонсорів по дванадцять годин жили витягали аби побільше розкошелились? Климкин вошел в состав набсовета фонда "Повернись живим" - Цензор.НЕТ 4118 Климкин вошел в состав набсовета фонда "Повернись живим" - Цензор.НЕТ 600
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26.11.2020 11:05 Відповісти
 
 