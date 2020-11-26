Климкин вошел в состав набсовета фонда "Повернись живим"

Экс-глава МИД Павел Климкин и основатель фонда "Повернись живим" Виталий Дейнега стали первыми членами наблюдательного совета организации. Еще четырех представят в ближайшие дни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-релиз фонда.

По словам Дейнеги, Климкин уже почти полгода активно вовлечен в работу организации.

"От стратегических сессий в конфликтных переговорах, от консультаций за чашкой кофе в изнурительных 12-часовых встречах - он каждый раз был на высоте и, сам того не понимая, каждым действием демонстрировал верность ценностям фонда", - отмечает Дейнега.

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"Мы должны победить. "Повернись живим" это о тех, кто помогает побеждать. Я никогда не видел вокруг фонда людей, которые просто делали свое дело. Поскольку для всех это история их жизни и борьбы. Очень горжусь, что мне выпал шанс стать частью этой истории - это большая честь и еще большая ответственность. Спасибо за то, что могу работать в такой команде", - говорит Климкин.

Также сообщается, что 23 ноября наблюдательный совет назначил директором фонда экс-главу аналитического отдела организации, ветерана Тараса Чмута.