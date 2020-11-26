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Климкин вошел в состав набсовета фонда "Повернись живим"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Климкин вошел в состав набсовета фонда

Экс-глава МИД Павел Климкин и основатель фонда "Повернись живим" Виталий Дейнега стали первыми членами наблюдательного совета организации. Еще четырех представят в ближайшие дни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-релиз фонда.

По словам Дейнеги, Климкин уже почти полгода активно вовлечен в работу организации.

"От стратегических сессий в конфликтных переговорах, от консультаций за чашкой кофе в изнурительных 12-часовых встречах - он каждый раз был на высоте и, сам того не понимая, каждым действием демонстрировал верность ценностям фонда", - отмечает Дейнега.

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"Мы должны победить. "Повернись живим" это о тех, кто помогает побеждать. Я никогда не видел вокруг фонда людей, которые просто делали свое дело. Поскольку для всех это история их жизни и борьбы. Очень горжусь, что мне выпал шанс стать частью этой истории - это большая честь и еще большая ответственность. Спасибо за то, что могу работать в такой команде", - говорит Климкин.

Также сообщается, что 23 ноября наблюдательный совет назначил директором фонда экс-главу аналитического отдела организации, ветерана Тараса Чмута.
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Чуть не единственный достойный фонд, занимающийся нужным делом.
Большинство "волонтеров" - обычные аферисты и торгаши.
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26.11.2020 10:47 Ответить
"Большинство "волонтеров""
Як ти смієш про Арахамію, таке казати! Климкин вошел в состав набсовета фонда "Повернись живим" - Цензор.НЕТ 5314
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26.11.2020 11:07 Ответить
Кроме арахамии зна́ю ещё до хрена, торгующих матпомощью в своих магазинах.
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26.11.2020 11:36 Ответить
Нічого дивного, там де дурні (не обліковані) гроші, там завжди збирається зграя шахраїв. То тільки дурні вірять в подібну "безкорисливість". а дехто, ще й громадянство "арахаміям" надає...
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26.11.2020 11:50 Ответить
а список можна? Бо без списку це просто наклеп.
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26.11.2020 12:13 Ответить
"12 часовые встречи" !? !?
Це що, з спонсорів по дванадцять годин жили витягали аби побільше розкошелились? Климкин вошел в состав набсовета фонда "Повернись живим" - Цензор.НЕТ 4118 Климкин вошел в состав набсовета фонда "Повернись живим" - Цензор.НЕТ 600
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26.11.2020 11:05 Ответить
 
 