УКР
Новини
Zagoriy Foundation оголошує грантовий конкурс проєктів, покликаних розвивати культуру благодійності в Україні

Zagoriy Foundation оголошує грантовий конкурс проєктів, покликаних розвивати культуру благодійності в Україні

До участі приймаються заявки від офіційно зареєстрованих в Україні неприбуткових організацій. Дедлайн подачі - 1 вересня 2020 року. Бюджет кожного проєкту, який Фонд підтримає в межах конкурсу, - до 300 тис. грн. Один із ключових критеріїв оцінювання заявок - інноваційність.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Директор Zagoriy Foundation Євгенія Мазуренко зазначає, що для вагомих змін сфера благодійності потребує сміливих рішень, нестандартних підходів і використання сучасних інструментів, запозичених, зокрема, з комерційного сектору.

"Інновації допомагають не тільки вирішувати поточні суспільні виклики, а й працювати на випередження, зменшуючи їхній прояв у майбутньому. Ми шукаємо проєкти, здатні вивести культуру благодійності на якісно новий рівень", - наголосила Мазуренко.

Грантові заявки приймаються від громадських і благодійних організацій, а також фондів, які офіційно зареєстровані на території України і мають код неприбутковості.

Розмір гранту - до 300 тис. грн, дедлайн подачі - 1 вересня 2020 року. Результати будуть оприлюднені протягом чотирьох тижнів після завершення прийому заявок.

Деталі конкурсу, проєктні гайд і форма заявки доступні за посиланням.

Благодійний фонд Zagoriy Foundation був створений в 2015 році Глібом, Катериною та Володимиром Загоріями для реалізації благодійних проєктів. Zagoriy Foundation системно впроваджує накопичений поколіннями сім'ї Загорій досвід благодійництва, - що дозволяє робити вражаючий внесок у розвиток України.

Місія Zagoriy Foundation - системний розвиток культури благодійності в Україні. Фонд виступає внутрішнім донором і підтримує проєкти, що слугують місії, а також мають просвітницький елемент і об'єднують громади навколо вирішення суспільних викликів. Пріоритетним напрямком діяльності Фонду є розвиток культури благодійності. В цьому напрямку Фонд системно впроваджує стійкі проєкти й окремі активності.

благодійність (598) конкурс (1315) фонд (278) Загорій Гліб (33)
Zagoriy Foundation

Я уже на огороде в отпуске загорел
показати весь коментар
06.08.2020 14:47 Відповісти
Пока зелёное шобло скребет по дну казначейства, набивая карманы, распродаёт всё, что можно распродать в государстве, кто-то должен кидать бабло сраждущим...
показати весь коментар
06.08.2020 14:52 Відповісти
страждущим вобще ничо давать не нада - пусть идут работают
показати весь коментар
06.08.2020 14:57 Відповісти
где ж вы были со своими инновациями и нестандартными решениями в 2014 году?
когда большинство не задумываясь отдавали-перечисляли-доставляли-одевали-обцвали-вооружали.... и до сих пор на волонтерах половина держится...
а СМС на 565 - до сих пор наизусть миллионы помнят...
показати весь коментар
06.08.2020 14:54 Відповісти
сам диву даюсь как это зебил еще военный сбор не отменил. ах да, он же идет ему в офшер тут глядищь еще скоро и коронавирусный сбор запилят у кого зп выше минималки
показати весь коментар
06.08.2020 14:56 Відповісти
тем более что фонд борьбы с коронавирусом раздерибанили ))))
показати весь коментар
06.08.2020 14:58 Відповісти
вот-вот)
показати весь коментар
06.08.2020 15:00 Відповісти
 
 