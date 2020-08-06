Zagoriy Foundation оголошує грантовий конкурс проєктів, покликаних розвивати культуру благодійності в Україні

До участі приймаються заявки від офіційно зареєстрованих в Україні неприбуткових організацій. Дедлайн подачі - 1 вересня 2020 року. Бюджет кожного проєкту, який Фонд підтримає в межах конкурсу, - до 300 тис. грн. Один із ключових критеріїв оцінювання заявок - інноваційність.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Директор Zagoriy Foundation Євгенія Мазуренко зазначає, що для вагомих змін сфера благодійності потребує сміливих рішень, нестандартних підходів і використання сучасних інструментів, запозичених, зокрема, з комерційного сектору.

"Інновації допомагають не тільки вирішувати поточні суспільні виклики, а й працювати на випередження, зменшуючи їхній прояв у майбутньому. Ми шукаємо проєкти, здатні вивести культуру благодійності на якісно новий рівень", - наголосила Мазуренко.

Грантові заявки приймаються від громадських і благодійних організацій, а також фондів, які офіційно зареєстровані на території України і мають код неприбутковості.

Розмір гранту - до 300 тис. грн, дедлайн подачі - 1 вересня 2020 року. Результати будуть оприлюднені протягом чотирьох тижнів після завершення прийому заявок.

Деталі конкурсу, проєктні гайд і форма заявки доступні за посиланням.

Благодійний фонд Zagoriy Foundation був створений в 2015 році Глібом, Катериною та Володимиром Загоріями для реалізації благодійних проєктів. Zagoriy Foundation системно впроваджує накопичений поколіннями сім'ї Загорій досвід благодійництва, - що дозволяє робити вражаючий внесок у розвиток України.

Місія Zagoriy Foundation - системний розвиток культури благодійності в Україні. Фонд виступає внутрішнім донором і підтримує проєкти, що слугують місії, а також мають просвітницький елемент і об'єднують громади навколо вирішення суспільних викликів. Пріоритетним напрямком діяльності Фонду є розвиток культури благодійності. В цьому напрямку Фонд системно впроваджує стійкі проєкти й окремі активності.

