В Киеве уменьшили число транспорта на маршрутах
Власти Киева на 10% уменьшили количество единиц общественного транспорта на маршрутах.
Об этом сообщил на брифинге Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"Пассажиропоток в транспорте несколько уменьшился. В связи с этим КП "Киевпастранс" уменьшило количество автобусов, троллейбусов и трамваев на линиях на 10 процентов. Соответственно, интервалы движения немного увеличились. Все маршруты наземного общественного транспорта работают, ни одного не приостановили", - сказал Кличко.
Он призвал киевлян пользоваться метро и наземным общественным транспортом только в случае необходимости - в случае работы или неотложных дел.
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По словам Кличко, пассажиров в транспорте перевозят по количеству мест для сидения. А весь подвижной состав дважды в день проходит дезинфекцию.
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мудро - тут и спорить не очем...
пол часа простоять на остановке, на ветру и морозе.
а потом "отогреться" в кашляющей толпе троллейбуса!
трускавец - зачет ноль...
когда то же нужно делать то жо умеешь, а не тупо дрочить в сессионном зале....