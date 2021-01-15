В Киеве уменьшили число транспорта на маршрутах

Власти Киева на 10% уменьшили количество единиц общественного транспорта на маршрутах.

Об этом сообщил на брифинге Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Пассажиропоток в транспорте несколько уменьшился. В связи с этим КП "Киевпастранс" уменьшило количество автобусов, троллейбусов и трамваев на линиях на 10 процентов. Соответственно, интервалы движения немного увеличились. Все маршруты наземного общественного транспорта работают, ни одного не приостановили", - сказал Кличко.

Он призвал киевлян пользоваться метро и наземным общественным транспортом только в случае необходимости - в случае работы или неотложных дел.

Также на Цензор.НЕТ: Драка с поножовщиной произошла в киевском троллейбусе. ВИДЕО

По словам Кличко, пассажиров в транспорте перевозят по количеству мест для сидения. А весь подвижной состав дважды в день проходит дезинфекцию.