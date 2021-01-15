РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7453 посетителя онлайн
Новости
5 679 26

В Киеве уменьшили число транспорта на маршрутах

В Киеве уменьшили число транспорта на маршрутах

Власти Киева на 10% уменьшили количество единиц общественного транспорта на маршрутах.

Об этом сообщил на брифинге Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Пассажиропоток в транспорте несколько уменьшился. В связи с этим КП "Киевпастранс" уменьшило количество автобусов, троллейбусов и трамваев на линиях на 10 процентов. Соответственно, интервалы движения немного увеличились. Все маршруты наземного общественного транспорта работают, ни одного не приостановили", - сказал Кличко.

Он призвал киевлян пользоваться метро и наземным общественным транспортом только в случае необходимости - в случае работы или неотложных дел.

Также на Цензор.НЕТ: Драка с поножовщиной произошла в киевском троллейбусе. ВИДЕО

По словам Кличко, пассажиров в транспорте перевозят по количеству мест для сидения. А весь подвижной состав дважды в день проходит дезинфекцию.

Автор: 

Киев (25792) Кличко Виталий (4660) транспорт (1760)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+19
Правильно! Чтоб теснее было а значит теплее.
показать весь комментарий
15.01.2021 21:19 Ответить
+13
поделись бациллою своей и она к тебе не раз еще вернется
показать весь комментарий
15.01.2021 21:20 Ответить
+11
тем самым увеличив количество пассажиров в остaвшихся на линии...
мудро - тут и спорить не очем...
показать весь комментарий
15.01.2021 21:28 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Правильно! Чтоб теснее было а значит теплее.
показать весь комментарий
15.01.2021 21:19 Ответить
поделись бациллою своей и она к тебе не раз еще вернется
показать весь комментарий
15.01.2021 21:20 Ответить
Це, щоб не зменшувалась кількість хворих, а то виявиться що локдаун був марним. )))
показать весь комментарий
15.01.2021 21:27 Ответить
Нефиг шастать по городу.
показать весь комментарий
15.01.2021 21:20 Ответить
что б не зря кашляли заболевшие.
показать весь комментарий
15.01.2021 21:21 Ответить
бред
показать весь комментарий
15.01.2021 21:23 Ответить
тем самым увеличив количество пассажиров в остaвшихся на линии...
мудро - тут и спорить не очем...
показать весь комментарий
15.01.2021 21:28 Ответить
Логіка підказує, що кількість транспорту потрібно збільшувати, а інтервали між транспортом - зменшувати, щоб пасажир якомога менше часу проводив поза домом. Але тоді кожен рейс буде напівпорожнім, а це не дає заробити перевізникам.тому у цьому випадку логіка недоречна.
показать весь комментарий
15.01.2021 21:56 Ответить
логіка або е або нема - це найнаглядніший пликлад на "нема".
показать весь комментарий
15.01.2021 22:00 Ответить
Метро ні до чого у них у кожного, своя маршрутка. На Буковель заробляють.
показать весь комментарий
15.01.2021 22:54 Ответить
у метро тоже можно пару вагонов отцепить от каждого состава - надеюсь хоть до етой херни не додумаются...
показать весь комментарий
15.01.2021 22:58 Ответить
Вот зачем Вы подсказываете?
показать весь комментарий
16.01.2021 11:05 Ответить
а я всегда двоешникам помогал...
показать весь комментарий
16.01.2021 11:11 Ответить
в нас все не як в людей.
показать весь комментарий
15.01.2021 21:32 Ответить
ну очень "интеллектуальный" локдаун:
пол часа простоять на остановке, на ветру и морозе.
а потом "отогреться" в кашляющей толпе троллейбуса!
показать весь комментарий
15.01.2021 21:43 Ответить
А как же забота о каждом киевлянине? Или выборы мэра и в Киевсовет прошли, а вместе с ними и забота закончилась?
показать весь комментарий
15.01.2021 21:45 Ответить
Шо вибірали те і маємо, ще з 1991року.
показать весь комментарий
15.01.2021 22:57 Ответить
а еще всех пассажиров надо направлять в одни двери, чтоб на вход и выход столпотворение было только на передние двери, а вся задняя часть траллика(трамвая) порожняком каталась.
показать весь комментарий
15.01.2021 21:47 Ответить
Кожного дня новий рекорд по ідіотизму
показать весь комментарий
15.01.2021 21:54 Ответить
Кличко пропустил удар - на счет 5 встанет, даже не сомневаюсь...
показать весь комментарий
15.01.2021 22:04 Ответить
Укрзалізниці ще потрибно зменшити кількість вагонів в електричках до 6 (з 10 до 8 зробили ще літом) бо тамбура порожні їдуть та на головах не седять.
показать весь комментарий
15.01.2021 23:02 Ответить
не знаю как они уменьшили?? но за последние три дня, количество 99-ых увеличилось..тупо чаще чем метро ездят, в час пик - каждые 2-3 минуты.. а днём вообще полупустые ездят..
показать весь комментарий
15.01.2021 23:16 Ответить
Сама влада робить щоб заразити жителів ковідом. Це як дозволити попрошайкам бігати по вагонам метро, чи зняти 10 відсотків транспорту що дасть змогу на 10 відсотків отримати більше громадян в салонах для зараження їх ковидом. Ідіоти.
показать весь комментарий
16.01.2021 07:03 Ответить
Віталій, ви довбодятел! Зменшувати кількість транспорту, бо знизився пасажиропотік? Ладно ви, но ваші помічники чи хто там у вас на службі, вони що не бачать що маршрутки всі битком їздять? Про які тільки сидячі місця ви говорите? Як що на маршруті було 7 тролейбусів та вони зодили по графіку, а зараз їх стало 5 та вони їздять парами, інтервал збільшено, в кожній одиниці транспорту збільшено кількість пасажирів! Ви там клінічні ідіоти! Вийдіть в люди на любу зупинку в час пік, може "прозрєєтє"! Як приклад тролейбус 26 та маршрутка 182!
показать весь комментарий
16.01.2021 11:41 Ответить
они и правда думают, шо меньше трамвачиков и троллебусиков предполагает меньшее количество пассажиров?
трускавец - зачет ноль...
показать весь комментарий
16.01.2021 11:45 Ответить
ногти - ни у кого из депутатов нет свободного времени? - заплачу не обижу...
когда то же нужно делать то жо умеешь, а не тупо дрочить в сессионном зале....
показать весь комментарий
16.01.2021 11:50 Ответить
 
 