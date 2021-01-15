У Києві зменшили кількість транспорту на маршрутах

Влада Києва на 10% зменшила кількість одиниць громадського транспорту на маршрутах.

Про це повідомив на брифінгу Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Пасажиропотік у транспорті дещо зменшився. У зв'язку з цим КП "Київпастранс" зменшило кількість автобусів, тролейбусів і трамваїв на лініях на 10 відсотків. Відповідно, інтервали руху трохи збільшилися. Всі маршрути наземного громадського транспорту працюють, жодного не зупинили", - сказав Кличко.

Він закликав киян користуватися метро і наземним громадським транспортом тільки в разі потреби - у разі роботи або невідкладних справ.

За словами Кличка, пасажирів у транспорті перевозять за кількістю місць для сидіння. А весь рухомий склад двічі на день проходить дезінфекцію.

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