УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9333 відвідувача онлайн
Новини
5 679 26

У Києві зменшили кількість транспорту на маршрутах

У Києві зменшили кількість транспорту на маршрутах

Влада Києва на 10% зменшила кількість одиниць громадського транспорту на маршрутах.

Про це повідомив на брифінгу Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Пасажиропотік у транспорті дещо зменшився. У зв'язку з цим КП "Київпастранс" зменшило кількість автобусів, тролейбусів і трамваїв на лініях на 10 відсотків. Відповідно, інтервали руху трохи збільшилися. Всі маршрути наземного громадського транспорту працюють, жодного не зупинили", - сказав Кличко.

Він закликав киян користуватися метро і наземним громадським транспортом тільки в разі потреби - у разі роботи або невідкладних справ.

За словами Кличка, пасажирів у транспорті перевозять за кількістю місць для сидіння. А весь рухомий склад двічі на день проходить дезінфекцію.

Читайте також: Київрада продовжила можливість пільгового проїзду в громадському транспорті столиці для мешканців інших міст до 1 липня, - Кличко

Автор: 

Київ (19791) Кличко Віталій (3536) транспорт (1416)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+19
Правильно! Чтоб теснее было а значит теплее.
показати весь коментар
15.01.2021 21:19 Відповісти
+13
поделись бациллою своей и она к тебе не раз еще вернется
показати весь коментар
15.01.2021 21:20 Відповісти
+11
тем самым увеличив количество пассажиров в остaвшихся на линии...
мудро - тут и спорить не очем...
показати весь коментар
15.01.2021 21:28 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Правильно! Чтоб теснее было а значит теплее.
показати весь коментар
15.01.2021 21:19 Відповісти
поделись бациллою своей и она к тебе не раз еще вернется
показати весь коментар
15.01.2021 21:20 Відповісти
Це, щоб не зменшувалась кількість хворих, а то виявиться що локдаун був марним. )))
показати весь коментар
15.01.2021 21:27 Відповісти
Нефиг шастать по городу.
показати весь коментар
15.01.2021 21:20 Відповісти
что б не зря кашляли заболевшие.
показати весь коментар
15.01.2021 21:21 Відповісти
бред
показати весь коментар
15.01.2021 21:23 Відповісти
тем самым увеличив количество пассажиров в остaвшихся на линии...
мудро - тут и спорить не очем...
показати весь коментар
15.01.2021 21:28 Відповісти
Логіка підказує, що кількість транспорту потрібно збільшувати, а інтервали між транспортом - зменшувати, щоб пасажир якомога менше часу проводив поза домом. Але тоді кожен рейс буде напівпорожнім, а це не дає заробити перевізникам.тому у цьому випадку логіка недоречна.
показати весь коментар
15.01.2021 21:56 Відповісти
логіка або е або нема - це найнаглядніший пликлад на "нема".
показати весь коментар
15.01.2021 22:00 Відповісти
Метро ні до чого у них у кожного, своя маршрутка. На Буковель заробляють.
показати весь коментар
15.01.2021 22:54 Відповісти
у метро тоже можно пару вагонов отцепить от каждого состава - надеюсь хоть до етой херни не додумаются...
показати весь коментар
15.01.2021 22:58 Відповісти
Вот зачем Вы подсказываете?
показати весь коментар
16.01.2021 11:05 Відповісти
а я всегда двоешникам помогал...
показати весь коментар
16.01.2021 11:11 Відповісти
в нас все не як в людей.
показати весь коментар
15.01.2021 21:32 Відповісти
ну очень "интеллектуальный" локдаун:
пол часа простоять на остановке, на ветру и морозе.
а потом "отогреться" в кашляющей толпе троллейбуса!
показати весь коментар
15.01.2021 21:43 Відповісти
А как же забота о каждом киевлянине? Или выборы мэра и в Киевсовет прошли, а вместе с ними и забота закончилась?
показати весь коментар
15.01.2021 21:45 Відповісти
Шо вибірали те і маємо, ще з 1991року.
показати весь коментар
15.01.2021 22:57 Відповісти
а еще всех пассажиров надо направлять в одни двери, чтоб на вход и выход столпотворение было только на передние двери, а вся задняя часть траллика(трамвая) порожняком каталась.
показати весь коментар
15.01.2021 21:47 Відповісти
Кожного дня новий рекорд по ідіотизму
показати весь коментар
15.01.2021 21:54 Відповісти
Кличко пропустил удар - на счет 5 встанет, даже не сомневаюсь...
показати весь коментар
15.01.2021 22:04 Відповісти
Укрзалізниці ще потрибно зменшити кількість вагонів в електричках до 6 (з 10 до 8 зробили ще літом) бо тамбура порожні їдуть та на головах не седять.
показати весь коментар
15.01.2021 23:02 Відповісти
не знаю как они уменьшили?? но за последние три дня, количество 99-ых увеличилось..тупо чаще чем метро ездят, в час пик - каждые 2-3 минуты.. а днём вообще полупустые ездят..
показати весь коментар
15.01.2021 23:16 Відповісти
Сама влада робить щоб заразити жителів ковідом. Це як дозволити попрошайкам бігати по вагонам метро, чи зняти 10 відсотків транспорту що дасть змогу на 10 відсотків отримати більше громадян в салонах для зараження їх ковидом. Ідіоти.
показати весь коментар
16.01.2021 07:03 Відповісти
Віталій, ви довбодятел! Зменшувати кількість транспорту, бо знизився пасажиропотік? Ладно ви, но ваші помічники чи хто там у вас на службі, вони що не бачать що маршрутки всі битком їздять? Про які тільки сидячі місця ви говорите? Як що на маршруті було 7 тролейбусів та вони зодили по графіку, а зараз їх стало 5 та вони їздять парами, інтервал збільшено, в кожній одиниці транспорту збільшено кількість пасажирів! Ви там клінічні ідіоти! Вийдіть в люди на любу зупинку в час пік, може "прозрєєтє"! Як приклад тролейбус 26 та маршрутка 182!
показати весь коментар
16.01.2021 11:41 Відповісти
они и правда думают, шо меньше трамвачиков и троллебусиков предполагает меньшее количество пассажиров?
трускавец - зачет ноль...
показати весь коментар
16.01.2021 11:45 Відповісти
ногти - ни у кого из депутатов нет свободного времени? - заплачу не обижу...
когда то же нужно делать то жо умеешь, а не тупо дрочить в сессионном зале....
показати весь коментар
16.01.2021 11:50 Відповісти
 
 