Пенсии с 1 января увеличили на 295 гривен,- Минсоцполитики

С 1 января 2021 года пенсии выросли для 2,3 млн украинских пенсионеров.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.

Увеличение минимальной заработной платы с 5000 до 6000 обусловило повышение размера минимальной пенсии по возрасту для пенсионеров старше 65 лет, у которых имеется страховой стаж, а именно у мужчин 35 лет, у женщин 30 лет (40% от минимальной заработной платы 6000 грн).

На сегодня минимальный размер пенсии для таких пенсионеров составляет 2400 грн, средняя сумма увеличения составила 295 грн, отметили в министерстве.

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