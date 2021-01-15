Пенсии с 1 января увеличили на 295 гривен,- Минсоцполитики
С 1 января 2021 года пенсии выросли для 2,3 млн украинских пенсионеров.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.
Увеличение минимальной заработной платы с 5000 до 6000 обусловило повышение размера минимальной пенсии по возрасту для пенсионеров старше 65 лет, у которых имеется страховой стаж, а именно у мужчин 35 лет, у женщин 30 лет (40% от минимальной заработной платы 6000 грн).
На сегодня минимальный размер пенсии для таких пенсионеров составляет 2400 грн, средняя сумма увеличения составила 295 грн, отметили в министерстве.
Топ комментарии
+20 саша паламарчук
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+19 Вася Шевченко #371210
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+19 саша паламарчук
показать весь комментарий15.01.2021 21:36 Ответить Ссылка
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себе бы так зарплаты повышали...
прийде весна-красна і зелень саджати почнемо (редиску там... всяку))) як тут без лопати? )))
Да, есть за что благодарить Пороха. Список добрых и эффективных дел для зебилов в т.ч. достаточно. Но вы на то и зебилы, что хотите жить хорошо при этом выбирая себе подобных тупиц и воров.
https://twitter.com/TedTeddycat Кіт Вчений https://twitter.com/TedTeddycat @TedTeddycat https://twitter.com/TedTeddycat/status/1350135507523690497 1 ч
Зарезервуйте мені три ананаси та дві редьки дайкон.
Хочу нафарширувати зелупу з двох сторін.
https://twitter.com/saniolli
https://twitter.com/JeSuisUkraine
https://twitter.com/JeSuisUkraine
https://twitter.com/JeSuisUkraine
https://twitter.com/JeSuisUkraine Врєдіна Яська https://twitter.com/JeSuisUkraine @JeSuisUkraine https://twitter.com/JeSuisUkraine/status/1350129130633900033 2 ч
Обожнюю фрукти.
Але от черешня та ананаси в Україні ДУЖЕ дорогі.
Разів в 7-8 дорожче, ніж в Канаді.
https://twitter.com/Durevestnik СмутноеВремя https://twitter.com/Durevestnik @Durevestnik
Цены на фрукты в Якутии.
Если бы это не покупалось, то в продаже бы не было.
Деньги есть.
Середня пенсія звичайного українця - 3000грн.
https://www.facebook.com/marusyazvirobiy1?comment_id=Y29tbWVudDoyNzMxNDkxNDg3MTAxMjEwXzEwMDQ0NDY3MzM0MTMzODk%3D&__cft__[0]=AZXLPglPicBpME8lKESe6gVu7yjA072rb23CDRxIARWl96zLd1KLqDo5zn2xx7JWHnFzZsoLZ3on9z2fW67R872RNjKNer3-l-eiHXAEF7FIHQ54gZNnjpw6154IzYz4uN4&__tn__=R]-R Маруся Звіробій
Оскільки до тебе, тупорилого барана, не долітає жодна проблема з тих, що ти створив, буду краток, ти г@https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D0%BE%D0%BD?__eep__=6&__cft__[0]=AZXLPglPicBpME8lKESe6gVu7yjA072rb23CDRxIARWl96zLd1KLqDo5zn2xx7JWHnFzZsoLZ3on9z2fW67R872RNjKNer3-l-eiHXAEF7FIHQ54gZNnjpw6154IzYz4uN4&__tn__=R]-R #дон !
не робимо - ніфіга,
в середньому - нормально
мухосранськуіваново жила-була така собі ************ Свєточка. Вона генерувала без перебільшення геніальні фрази! Наприклад, таке: "Жить стала лучше! Ми сталі адєвацца болєє лучше!"
То чому таких Свєточок у нас не повинно бути?
кроме того, к ним будут начислены накопительные электронные баллы (наэбаллы) !
уря, таварисчи !
мы фсе - паразиденты!
мы ф цырке !
идите *****
Спасіба партії радной...
...За що?
ХЗ!
Минимальная пенсия равна месячной стоимости отопления 3-х комнатной квартиры..