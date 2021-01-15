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Пенсии с 1 января увеличили на 295 гривен,- Минсоцполитики

Пенсии с 1 января увеличили на 295 гривен,- Минсоцполитики

С 1 января 2021 года пенсии выросли для 2,3 млн украинских пенсионеров.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.

Увеличение минимальной заработной платы с 5000 до 6000 обусловило повышение размера минимальной пенсии по возрасту для пенсионеров старше 65 лет, у которых имеется страховой стаж, а именно у мужчин 35 лет, у женщин 30 лет (40% от минимальной заработной платы 6000 грн).

На сегодня минимальный размер пенсии для таких пенсионеров составляет 2400 грн, средняя сумма увеличения составила 295 грн, отметили в министерстве.

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Автор: 

пенсионеры (838) пенсия (2162) Министерство социальной политики (882)


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Топ комментарии
+20
С 1 января пенсии выросли для 2,3 млн украинских пенсионеров, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 8484
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15.01.2021 21:28 Ответить
+19
аж на 295 грн...
себе бы так зарплаты повышали...
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15.01.2021 21:23 Ответить
+19
С 1 января пенсии выросли для 2,3 млн украинских пенсионеров, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 7962
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15.01.2021 21:36 Ответить
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аж на 295 грн...
себе бы так зарплаты повышали...
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15.01.2021 21:23 Ответить
Не скигліть. Це й так багато. Кожна копійка зекономлена на пепсіонерах, мільярди мільярдерам береже.
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15.01.2021 21:26 Ответить
а я і не скіглю...я і лопатою можу...копати-кидати)))....як азіров казав)))))
прийде весна-красна і зелень саджати почнемо (редиску там... всяку))) як тут без лопати? )))
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15.01.2021 21:38 Ответить
Вісті із-за поребріка
З 1 січня пенсії зросли для 2,3 млн українських пенсіонерів, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 3925
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15.01.2021 22:15 Ответить
Щоб ті депутати, які приймали нині діючий пенсійний закон , та президент, який його підписував, подавилися такими пенсіями. Думка 11 мільйонів пенсіонерів.
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15.01.2021 21:23 Ответить
А что, в Раде 2.3 мильёна кровососов ?
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15.01.2021 21:24 Ответить
Теща отримала пенсію 1700, а за газ заплатила 2367. Плюс 170 доставка.
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15.01.2021 21:25 Ответить
Так епоха бідності скінчилася! По багатому!
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15.01.2021 21:36 Ответить
і главнає нівчом сібє ніотказивать)
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15.01.2021 21:36 Ответить
та й Пороху дякувати...теж є за що...
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15.01.2021 22:31 Ответить
При Порохе малоимущие получали субсидии.
Да, есть за что благодарить Пороха. Список добрых и эффективных дел для зебилов в т.ч. достаточно. Но вы на то и зебилы, что хотите жить хорошо при этом выбирая себе подобных тупиц и воров.
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16.01.2021 07:00 Ответить
https://twitter.com/TedTeddycat

https://twitter.com/TedTeddycat Кіт Вчений https://twitter.com/TedTeddycat @TedTeddycat https://twitter.com/TedTeddycat/status/1350135507523690497 1 ч

Зарезервуйте мені три ананаси та дві редьки дайкон.
Хочу нафарширувати зелупу з двох сторін.

С 1 января пенсии выросли для 2,3 млн украинских пенсионеров, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 7181
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15.01.2021 21:25 Ответить
не понял, а чо ананас такой дорогой?
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15.01.2021 21:37 Ответить
мо', везли з Тайщини через Південний Полюс
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15.01.2021 21:51 Ответить
бо через Північний, кажуть, дешевше

https://twitter.com/saniolli

https://twitter.com/JeSuisUkraine
https://twitter.com/JeSuisUkraine
https://twitter.com/JeSuisUkraine
https://twitter.com/JeSuisUkraine Врєдіна Яська https://twitter.com/JeSuisUkraine @JeSuisUkraine https://twitter.com/JeSuisUkraine/status/1350129130633900033 2 ч

Обожнюю фрукти.
Але от черешня та ананаси в Україні ДУЖЕ дорогі.
Разів в 7-8 дорожче, ніж в Канаді.
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15.01.2021 21:52 Ответить
https://twitter.com/Durevestnik

https://twitter.com/Durevestnik СмутноеВремя https://twitter.com/Durevestnik @Durevestnik
Цены на фрукты в Якутии.

Если бы это не покупалось, то в продаже бы не было.
Деньги есть.

З 1 січня пенсії зросли для 2,3 млн українських пенсіонерів, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 2052
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15.01.2021 23:50 Ответить
да пенсии так выросли, что пенсионеры не могут оплатить даже комунальные услуги.
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15.01.2021 21:27 Ответить
С 1 января пенсии выросли для 2,3 млн украинских пенсионеров, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 8484
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15.01.2021 21:28 Ответить
Головне -міцні замки на дверях.....веховноі ради....
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16.01.2021 09:05 Ответить
С 1 января пенсии выросли для 2,3 млн украинских пенсионеров, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 4515
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15.01.2021 21:28 Ответить
Верх цинизма и лицемерия. Речь, наверное, идёт о судьях.
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15.01.2021 21:28 Ответить
Середня пенсія судді - близько 67000грн.
Середня пенсія звичайного українця - 3000грн.
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15.01.2021 21:29 Ответить
С 1 января пенсии выросли для 2,3 млн украинских пенсионеров, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 7520
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15.01.2021 21:30 Ответить
І відповідь:

https://www.facebook.com/marusyazvirobiy1?comment_id=Y29tbWVudDoyNzMxNDkxNDg3MTAxMjEwXzEwMDQ0NDY3MzM0MTMzODk%3D&__cft__[0]=AZXLPglPicBpME8lKESe6gVu7yjA072rb23CDRxIARWl96zLd1KLqDo5zn2xx7JWHnFzZsoLZ3on9z2fW67R872RNjKNer3-l-eiHXAEF7FIHQ54gZNnjpw6154IzYz4uN4&__tn__=R]-R Маруся Звіробій

Оскільки до тебе, тупорилого барана, не долітає жодна проблема з тих, що ти створив, буду краток, ти г@https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D0%BE%D0%BD?__eep__=6&__cft__[0]=AZXLPglPicBpME8lKESe6gVu7yjA072rb23CDRxIARWl96zLd1KLqDo5zn2xx7JWHnFzZsoLZ3on9z2fW67R872RNjKNer3-l-eiHXAEF7FIHQ54gZNnjpw6154IzYz4uN4&__tn__=R]-R #дон !
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15.01.2021 21:32 Ответить
Моей тёте подняли на 15 грн. Но они ведь не врут, пенсия ведь выросла!!!
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15.01.2021 21:32 Ответить
Ну вот, можно и коммуналку чуть приподнять.
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15.01.2021 21:34 Ответить
С 1 января пенсии выросли для 2,3 млн украинских пенсионеров, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 7962
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15.01.2021 21:36 Ответить
червоно-чорний то правий сектор
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15.01.2021 21:50 Ответить
а зелений то повна мендель.
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15.01.2021 21:53 Ответить
а шо, бакланимо - дофіга,
не робимо - ніфіга,
в середньому - нормально
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15.01.2021 21:37 Ответить
С 1 января пенсии выросли для 2,3 млн украинских пенсионеров, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 6611.
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15.01.2021 21:39 Ответить
С 1 января пенсии выросли для 2,3 млн украинских пенсионеров, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 8510.
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15.01.2021 21:40 Ответить
Обрали Зеленського, а жити хочуть як при Порошенко .
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15.01.2021 21:44 Ответить
І до чого тут твоє лизоблюдство?
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15.01.2021 21:49 Ответить
з лизоблюдством до антохи гєращенка
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15.01.2021 21:50 Ответить
Не пререживай, п'єдестал належить лише вам.
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15.01.2021 21:51 Ответить
ладна ікру ложка жрать, но піть водку со стакана це жлобство. зато поригать потом можна ікоркай
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15.01.2021 21:51 Ответить
все гарно, але ж ікра тоді може у носі застрєвать 😁
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15.01.2021 22:35 Ответить
А от covid, благодоря зеленскому и его пиаре на дорогах, умерло 20000 и в основном пенсинеров. Даже при минималке 2000грн это экономия 40млн.грн. А мы спршиваем почему они вакцину не покупают ?
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15.01.2021 21:40 Ответить
Да если бы у всех была минималка 2000 грн., а то у многих и того нету...
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15.01.2021 23:54 Ответить
Хрена толку с того поднятия,если вы сегодня повышаете пенсии а завтра коммуналку.
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15.01.2021 21:42 Ответить
С 1 января пенсии выросли для 2,3 млн украинских пенсионеров, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 8183
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15.01.2021 21:47 Ответить
Сумно коли ти тупийС 1 января пенсии выросли для 2,3 млн украинских пенсионеров, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 9706С 1 января пенсии выросли для 2,3 млн украинских пенсионеров, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 1432
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15.01.2021 21:52 Ответить
Колись на расії, у славетному місті мухосранську іваново жила-була така собі ************ Свєточка. Вона генерувала без перебільшення геніальні фрази! Наприклад, таке: "Жить стала лучше! Ми сталі адєвацца болєє лучше!"
То чому таких Свєточок у нас не повинно бути?
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15.01.2021 23:03 Ответить
Скоты сами живите на такую пенцию
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15.01.2021 21:52 Ответить
все пенсии посчитаем и оцифруем !
кроме того, к ним будут начислены накопительные электронные баллы (наэбаллы) !

уря, таварисчи !
мы фсе - паразиденты!
мы ф цырке !
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15.01.2021 22:00 Ответить
А что, нельзя разве что бы цены подымались как пенсии, а пенсии подымались как цены? зЕбилы хрюкают, что 40 тыщ - не проживёшь!!!
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15.01.2021 22:22 Ответить
10 баксов
идите *****
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15.01.2021 22:37 Ответить
По состоянию на 1 января 2020 года в Украине было 11,3 миллиона пенсионеров, средний размер пенсии превышает 3 тыс. гривен ($122). Об этом сообщили в Пенсионном фонде. Так, три четверти пенсионеров (75,4%) получают выплаты по возрасту, их средний размер зарплаты - 3 тыс. ... ПЕНСИИ ВЫРОСЛИ((( у 2,3 миллиона, а у 9миллионов нет... это издевательство!
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15.01.2021 22:47 Ответить
Цікаво. 6-го січня цього року (хоча зазвичай ця радісна подія стається 10-го числа) я отримав пенсію 2386 грн. 80 коп. Рівно стільки ж, як і минулого місяця.
Спасіба партії радной...
...За що?
ХЗ!
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15.01.2021 22:57 Ответить
Мне все время повышают пенсию и так, что я не могу вспомнить когда и на сколько.Было 58 коп, было 1,12 руб, было 23 коп. А сейчас даже не знаю на сколько. Где-то в районе 40 коп.. Спасибо! Большое спасибо!
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15.01.2021 23:19 Ответить
я бажаю цим скотам жити на мінімальну пенсію 1768 грн в тиждень маю на увазі зелених наперсточників
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16.01.2021 08:51 Ответить
я бажаю цим скотам жити на мінімальну пенсію 1768 грн в тиждень маю на увазі зелених наперсточників
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16.01.2021 08:56 Ответить
Пора признать, как исчисляют минимальную пенсию.
Минимальная пенсия равна месячной стоимости отопления 3-х комнатной квартиры..
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16.01.2021 09:11 Ответить
такие вот очередные реляции об очередных достижениях очередного министерства, напоминают мне рекламу средств для увеличения всяких там причандалов )))
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16.01.2021 09:38 Ответить
Ну а кому 64 роки іт.д тому мін.пенсія залишиться 1768 гр. тобто піднімають за рахунок других пенсів
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16.01.2021 10:19 Ответить
Не копіюйте сліпо повідомлення МІнсоцполітики. Персіонерам-інвалідам ( а вони мають і п"ять, і десять і двадцять років стажу) - підвищення на нуль. А принцип же підвищення " за повний стаж". Ви журналісти, запитайте у Мінсоцу . який "повний стаж" для інваліда, котрий працював. стільки здоров"я дозволяло? І не пускайте шелухи на свої сторінки. Підвищили...
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16.01.2021 13:36 Ответить
Не копіюйте сліпо повідомлення МІнсоцполітики. Персіонерам-інвалідам ( а вони мають і п"ять, і десять і двадцять років стажу) - підвищення на нуль. А принцип же підвищення " за повний стаж". Ви журналісти, запитайте у Мінсоцу . який "повний стаж" для інваліда, котрий працював. стільки здоров"я дозволяло? І не пускайте шелухи на свої сторінки. Підвищили...
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16.01.2021 13:39 Ответить
 
 