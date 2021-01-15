Пенсії із 1 січня збільшили на 295 гривень, - Мінсоцполітики

З 1 січня 2021 року пенсії зросли для 2,3 млн українських пенсіонерів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики.

Збільшення мінімальної заробітної плати з 5000 до 6000 зумовило підвищення розміру мінімальної пенсії за віком для пенсіонерів старших за 65 років, у яких є страховий стаж, а саме у чоловіків 35 років, у жінок 30 років (40% від мінімальної заробітної плати 6000 грн).

На сьогодні мінімальний розмір пенсії для таких пенсіонерів становить 2400 грн, середня сума збільшення становила 295 грн, зазначили в міністерстві.

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