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Участники штурма Капитолия планировали убить конгрессменов, – прокуроры США

Участники штурма Капитолия планировали убить конгрессменов, – прокуроры США

Участники штурма здания Конгресса США намеревались "захватить и убить выборных должностных лиц".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters, со ссылкой на ходатайство прокурора округа Аризона о продлении ареста так называемого "шамана QAnon" Джейкоба Ченсли.

В ходатайстве подробно описываются события 6 января и детали расследования ФБР в отношении Ченсли. Одним из доказательств его намерений служит записка, которую он оставил вице-президенту США Майку Пенсу:

"Это лишь вопрос времени, справедливость наступает".

"Веские доказательства, в том числе слова и действия самого Ченсли в Капитолии, подтверждают, что намерение участников штурма Капитолия состояло в захвате и убийстве избранных должностных лиц в правительстве Соединенных Штатов", - считают прокуроры.

Они утверждают, что участники "жестокого восстания" "попытались свергнуть правительство США".

Также читайте: ФБР просит американцев помочь опознать участников штурма Капитолия

Напомним, 6 января обе палаты американского конгресса проводили совместное заседание по сертификации голосов Коллегии выборщиков, отдавших победу на президентских выборах Джо Байдену.

Протестовавшим удалось смять полицейское оцепление и ворваться в здание Капитолия. Заседание было прервано, конгрессмены эвакуированы. Только после того, как был наведен порядок, заседание было возобновлено.

Автор: 

США (27331) Сенат США (515)


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Топ комментарии
+26
Це вже сурйозно.
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16.01.2021 00:32 Ответить
+24
спасибо, рыжий - ты сделал все шо смог - колонул страну....
а теперь тихо и спокойно иди на *** - безвозвратно.
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16.01.2021 00:34 Ответить
+22
Ну шо это ещё?
Тут не без козломордых обошлось..
Только они способны на убийства и перевороты с хаосом..
Рашке песда
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16.01.2021 01:01 Ответить
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Рассказать как дела твои под столом? Видать плохи у тебя дела,если позоришься тут!
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16.01.2021 08:14 Ответить
При взятии Капитолия фриков - видел, офисный планктон с животиками - видел, пенсионеров - видел, женщин - видел, бойцов ГРУ или просто ультрас уровня Харькова - не идентифицировал. Демократы включают террор. То ли ещё будет.
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16.01.2021 08:19 Ответить
И наверна поєтому ті,лахтинская падаль ненароком ВПНы случайно попутал? Вон бяри пример с саседа лазаря, он четка инстукции помнит. А ты уже **** кокса нанюхался
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16.01.2021 10:34 Ответить
Похмелись убоге. Бо й не таке... увідіш. Бєлачка - тварюка моторошна.
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16.01.2021 21:33 Ответить
Уже несколько дней арестованньіе участники захвата здания Конгресса дают показания на допросах. Заявление прокуратурьі о планируемьіх убийствах конгрессменов возникло не на пустом месте.
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16.01.2021 08:48 Ответить
на подвале у демократов колют рогатых на работу на северокорейскую разведку?
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16.01.2021 10:03 Ответить
Участники штурма Капитолия планировали убить конгрессменов, – прокуроры США - Цензор.НЕТ 7041
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16.01.2021 09:07 Ответить
Ну тому рогатому надо было начинать с жены.
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16.01.2021 10:43 Ответить
И где теперь Паша Дальнобой, Стив - детектив, Алена Никитская и еще десятки кацапских пиз.унов - блогеров, призывавших босоту на штурм Капитолия?
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16.01.2021 12:17 Ответить
"Режим ждуна" . Якщо ближчим часом нового лайнобродіння ***** десь не спровокує, вони перейдуть в "режим конзерви".
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16.01.2021 21:57 Ответить
Якщо прокурори свої звинувачення доведуть в суді, то Рудий не встигне добігти до канадського кордону щоб через Аляску і Чукотку потрапити у Ростов. Посодють . Маланці варто сушити йому сухарі.
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16.01.2021 13:01 Ответить
А як там з мексиканським кордоном? До Венесуели тудою ближче .
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16.01.2021 21:54 Ответить
Немного о "QAnon".
WikiLeaks - організація, що займається "зливами" секретних документів, - публікує листування начальника передвиборчого штабу Клінтон Джона Подести, в якій той обговорює проведення благодійного заходу з власником піцерії Comet Ping Pong у Вашингтоні.
Так виник "Піцагейт" - теорія змови, що стане предтечею появи QAnon.
Інтернет-користувачі почнуть вивчати листування Подести і частина з них дійдуть неочікуваного висновку: Comet Ping Pong - не просто піцерія. Це своєрідне прикриття таємної і дуже впливової організації педофілів-сатаністів, до якої входять зокрема і представники Демократичної партії США.
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16.01.2021 16:24 Ответить
"Інтернет-користувачі"... ИМХО, раньше свобода слова (в эпоху холодной войны), это было оружие против закрытого наглухо совка, с появлением интернета, социальных сетей, свобода слова скорее уязвимость, сегодня это среда программирования а не ценность в классическом определении и кто знает может этот ярый последователь QAnon Джейкоб Ченсли, жертва а не преступник, а преступник, он растворился в этом безликом океане "Інтернет-користувачі", свобода слова рай для кремлевских чертей и как оказалось - обоюдоострое оружие.
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16.01.2021 16:51 Ответить
Це не смішно. Це сумно.
Криза еліт у Штатах почалась уже давно - достатньо згадати Буша молодшого. Та й ліберали їхні не набагато кращі: деменція люто лави косить, якщо судити по тій маячні, яку вони зараз так інтенсивно генерують.
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16.01.2021 21:29 Ответить
Бред!!!!
По законодательству США, вход граждан в здание Капитолия СВОБОДНЫЙ!!!!
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16.01.2021 22:24 Ответить
На підставі оцієї записки ?
=смялі= ?
А як же відео, де поліція їх пропускає ?
Якби збиралися вбивати, то навряд чи б розсідалися по кабінетах, селфилися та носили трибуни ...
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17.01.2021 01:32 Ответить
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