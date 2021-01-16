Участники штурма Капитолия планировали убить конгрессменов, – прокуроры США

Участники штурма здания Конгресса США намеревались "захватить и убить выборных должностных лиц".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters, со ссылкой на ходатайство прокурора округа Аризона о продлении ареста так называемого "шамана QAnon" Джейкоба Ченсли.

В ходатайстве подробно описываются события 6 января и детали расследования ФБР в отношении Ченсли. Одним из доказательств его намерений служит записка, которую он оставил вице-президенту США Майку Пенсу:

"Это лишь вопрос времени, справедливость наступает".

"Веские доказательства, в том числе слова и действия самого Ченсли в Капитолии, подтверждают, что намерение участников штурма Капитолия состояло в захвате и убийстве избранных должностных лиц в правительстве Соединенных Штатов", - считают прокуроры.

Они утверждают, что участники "жестокого восстания" "попытались свергнуть правительство США".

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Напомним, 6 января обе палаты американского конгресса проводили совместное заседание по сертификации голосов Коллегии выборщиков, отдавших победу на президентских выборах Джо Байдену.

Протестовавшим удалось смять полицейское оцепление и ворваться в здание Капитолия. Заседание было прервано, конгрессмены эвакуированы. Только после того, как был наведен порядок, заседание было возобновлено.