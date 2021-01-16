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Учасники штурму Капітолію планували вбити конгресменів, - прокурори США

Учасники штурму Капітолію планували вбити конгресменів, - прокурори США

Учасники штурму будівлі Конгресу США мали намір "захопити і вбити обраних посадових осіб".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters, із посиланням на клопотання прокурора округу Арізона про продовження арешту так званого "шамана QAnon" Джейкоба Ченслі.

У клопотанні детально описуються події 6 січня і деталі розслідування ФБР щодо Ченслі. Одним із доказів його намірів є записка, яку він залишив віцепрезиденту США Майку Пенсу:

"Це лише питання часу, справедливість настає".

"Вагомі докази, зокрема слова і дії самого Ченслі в Капітолії, підтверджують, що намір учасників штурму Капітолію полягав у захопленні і вбивстві обраних посадових осіб в уряді Сполучених Штатів", - вважають прокурори.

Вони стверджують, що учасники "жорстокого повстання" "спробували повалити уряд США".

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Нагадаємо, 6 січня обидві палати американського Конгресу проводили спільне засідання щодо сертифікації голосів Колегії вибірників, які віддали перемогу на президентських виборах Джо Байдену.

Протестувальникам вдалося зім'яти поліцейське оточення і увірватися до будівлі Капітолію. Засідання було перервано, конгресменів евакуювали. Лише після відновлення порядку засідання продовжилось.

Автор: 

США (23607) Сенат США (614)


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Топ коментарі
+26
Це вже сурйозно.
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16.01.2021 00:32 Відповісти
+24
спасибо, рыжий - ты сделал все шо смог - колонул страну....
а теперь тихо и спокойно иди на *** - безвозвратно.
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16.01.2021 00:34 Відповісти
+22
Ну шо это ещё?
Тут не без козломордых обошлось..
Только они способны на убийства и перевороты с хаосом..
Рашке песда
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16.01.2021 01:01 Відповісти
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Рассказать как дела твои под столом? Видать плохи у тебя дела,если позоришься тут!
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16.01.2021 08:14 Відповісти
При взятии Капитолия фриков - видел, офисный планктон с животиками - видел, пенсионеров - видел, женщин - видел, бойцов ГРУ или просто ультрас уровня Харькова - не идентифицировал. Демократы включают террор. То ли ещё будет.
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16.01.2021 08:19 Відповісти
И наверна поєтому ті,лахтинская падаль ненароком ВПНы случайно попутал? Вон бяри пример с саседа лазаря, он четка инстукции помнит. А ты уже **** кокса нанюхался
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16.01.2021 10:34 Відповісти
Похмелись убоге. Бо й не таке... увідіш. Бєлачка - тварюка моторошна.
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16.01.2021 21:33 Відповісти
Уже несколько дней арестованньіе участники захвата здания Конгресса дают показания на допросах. Заявление прокуратурьі о планируемьіх убийствах конгрессменов возникло не на пустом месте.
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16.01.2021 08:48 Відповісти
на подвале у демократов колют рогатых на работу на северокорейскую разведку?
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16.01.2021 10:03 Відповісти
Участники штурма Капитолия планировали убить конгрессменов, – прокуроры США - Цензор.НЕТ 7041
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16.01.2021 09:07 Відповісти
Ну тому рогатому надо было начинать с жены.
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16.01.2021 10:43 Відповісти
И где теперь Паша Дальнобой, Стив - детектив, Алена Никитская и еще десятки кацапских пиз.унов - блогеров, призывавших босоту на штурм Капитолия?
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16.01.2021 12:17 Відповісти
"Режим ждуна" . Якщо ближчим часом нового лайнобродіння ***** десь не спровокує, вони перейдуть в "режим конзерви".
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16.01.2021 21:57 Відповісти
Якщо прокурори свої звинувачення доведуть в суді, то Рудий не встигне добігти до канадського кордону щоб через Аляску і Чукотку потрапити у Ростов. Посодють . Маланці варто сушити йому сухарі.
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16.01.2021 13:01 Відповісти
А як там з мексиканським кордоном? До Венесуели тудою ближче .
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16.01.2021 21:54 Відповісти
Немного о "QAnon".
WikiLeaks - організація, що займається "зливами" секретних документів, - публікує листування начальника передвиборчого штабу Клінтон Джона Подести, в якій той обговорює проведення благодійного заходу з власником піцерії Comet Ping Pong у Вашингтоні.
Так виник "Піцагейт" - теорія змови, що стане предтечею появи QAnon.
Інтернет-користувачі почнуть вивчати листування Подести і частина з них дійдуть неочікуваного висновку: Comet Ping Pong - не просто піцерія. Це своєрідне прикриття таємної і дуже впливової організації педофілів-сатаністів, до якої входять зокрема і представники Демократичної партії США.
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16.01.2021 16:24 Відповісти
"Інтернет-користувачі"... ИМХО, раньше свобода слова (в эпоху холодной войны), это было оружие против закрытого наглухо совка, с появлением интернета, социальных сетей, свобода слова скорее уязвимость, сегодня это среда программирования а не ценность в классическом определении и кто знает может этот ярый последователь QAnon Джейкоб Ченсли, жертва а не преступник, а преступник, он растворился в этом безликом океане "Інтернет-користувачі", свобода слова рай для кремлевских чертей и как оказалось - обоюдоострое оружие.
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16.01.2021 16:51 Відповісти
Це не смішно. Це сумно.
Криза еліт у Штатах почалась уже давно - достатньо згадати Буша молодшого. Та й ліберали їхні не набагато кращі: деменція люто лави косить, якщо судити по тій маячні, яку вони зараз так інтенсивно генерують.
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16.01.2021 21:29 Відповісти
Бред!!!!
По законодательству США, вход граждан в здание Капитолия СВОБОДНЫЙ!!!!
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16.01.2021 22:24 Відповісти
На підставі оцієї записки ?
=смялі= ?
А як же відео, де поліція їх пропускає ?
Якби збиралися вбивати, то навряд чи б розсідалися по кабінетах, селфилися та носили трибуни ...
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17.01.2021 01:32 Відповісти
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