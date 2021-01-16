Учасники штурму Капітолію планували вбити конгресменів, - прокурори США
Учасники штурму будівлі Конгресу США мали намір "захопити і вбити обраних посадових осіб".
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters, із посиланням на клопотання прокурора округу Арізона про продовження арешту так званого "шамана QAnon" Джейкоба Ченслі.
У клопотанні детально описуються події 6 січня і деталі розслідування ФБР щодо Ченслі. Одним із доказів його намірів є записка, яку він залишив віцепрезиденту США Майку Пенсу:
"Це лише питання часу, справедливість настає".
"Вагомі докази, зокрема слова і дії самого Ченслі в Капітолії, підтверджують, що намір учасників штурму Капітолію полягав у захопленні і вбивстві обраних посадових осіб в уряді Сполучених Штатів", - вважають прокурори.
Вони стверджують, що учасники "жорстокого повстання" "спробували повалити уряд США".
Нагадаємо, 6 січня обидві палати американського Конгресу проводили спільне засідання щодо сертифікації голосів Колегії вибірників, які віддали перемогу на президентських виборах Джо Байдену.
Протестувальникам вдалося зім'яти поліцейське оточення і увірватися до будівлі Капітолію. Засідання було перервано, конгресменів евакуювали. Лише після відновлення порядку засідання продовжилось.
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WikiLeaks - організація, що займається "зливами" секретних документів, - публікує листування начальника передвиборчого штабу Клінтон Джона Подести, в якій той обговорює проведення благодійного заходу з власником піцерії Comet Ping Pong у Вашингтоні.
Так виник "Піцагейт" - теорія змови, що стане предтечею появи QAnon.
Інтернет-користувачі почнуть вивчати листування Подести і частина з них дійдуть неочікуваного висновку: Comet Ping Pong - не просто піцерія. Це своєрідне прикриття таємної і дуже впливової організації педофілів-сатаністів, до якої входять зокрема і представники Демократичної партії США.
Криза еліт у Штатах почалась уже давно - достатньо згадати Буша молодшого. Та й ліберали їхні не набагато кращі: деменція люто лави косить, якщо судити по тій маячні, яку вони зараз так інтенсивно генерують.
По законодательству США, вход граждан в здание Капитолия СВОБОДНЫЙ!!!!
=смялі= ?
А як же відео, де поліція їх пропускає ?
Якби збиралися вбивати, то навряд чи б розсідалися по кабінетах, селфилися та носили трибуни ...