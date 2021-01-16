Учасники штурму Капітолію планували вбити конгресменів, - прокурори США

Учасники штурму будівлі Конгресу США мали намір "захопити і вбити обраних посадових осіб".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters, із посиланням на клопотання прокурора округу Арізона про продовження арешту так званого "шамана QAnon" Джейкоба Ченслі.

У клопотанні детально описуються події 6 січня і деталі розслідування ФБР щодо Ченслі. Одним із доказів його намірів є записка, яку він залишив віцепрезиденту США Майку Пенсу:

"Це лише питання часу, справедливість настає".

"Вагомі докази, зокрема слова і дії самого Ченслі в Капітолії, підтверджують, що намір учасників штурму Капітолію полягав у захопленні і вбивстві обраних посадових осіб в уряді Сполучених Штатів", - вважають прокурори.

Вони стверджують, що учасники "жорстокого повстання" "спробували повалити уряд США".

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Нагадаємо, 6 січня обидві палати американського Конгресу проводили спільне засідання щодо сертифікації голосів Колегії вибірників, які віддали перемогу на президентських виборах Джо Байдену.

Протестувальникам вдалося зім'яти поліцейське оточення і увірватися до будівлі Капітолію. Засідання було перервано, конгресменів евакуювали. Лише після відновлення порядку засідання продовжилось.