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Трамп покинет Вашингтон утром 20 января перед инаугурацией Байдена, - СМИ

Трамп покинет Вашингтон утром 20 января перед инаугурацией Байдена, - СМИ

Президент США Дональд Трамп покинет Вашингтон в следующую среду утром, перед самой инаугурацией избранного президента Джо Байдена.

Как передает Цензор.НЕТ. об этом пишет агентство АР со ссылкой на источник, знакомый с планами Трампа.

Официально об этом решении Трампа пока не сообщается.

Трамп уже объявил, что не будет присутствовать на инаугурации Байдена - что является нарушением традиции. Его место займет вице-президент Майк Пенс.

Ожидается, что Трамп останется во Флориде с небольшой группой своих помощников.

Трамп в течение нескольких месяцев делал безосновательные обвинения в мошенничестве на выборах в попытке делегитимизировать президентство Байдена. В итоге это привело к штурму Капитолия его сторонниками.

13 января Палата представителей проголосовала за то, чтобы Трамп стал первым президентом США, которому дважды объявили импичмент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенат рассмотрит импичмент Трампа не раньше 19 января

Автор: 

Байден Джо (2795) Трамп Дональд (5849)


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Топ комментарии
+36
У тебя аквафрэш перепутался
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16.01.2021 02:04 Ответить
+23
А еще буденновка на голове и парашют сзади волочиться.
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16.01.2021 02:06 Ответить
+22
Плохой из тебя лжец, нужно еще тренироваться в искусстве вранья. Там буквально написано:

"Европейцы должны остановить строительство "Северного потока-2", а американцы - приостановить действие санкций.

То есть буквально - европейцы отказываються от "Северного потока" а американцы снимают санкции с их компаний. Не это ли было целью санкций?
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16.01.2021 02:44 Ответить
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Страница 3 из 3
про миллиарды трампа, ак бы, спорно. ибо, трамп только "дойче банку" торчит 300 лямов американских гривен. при этом стоит отметить, что в эрэфийских сми появились сообщения, что банк хочет простить ему этот кредит.
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16.01.2021 10:47 Ответить
Презервативы "ТРАМПАКС" (Б/У) - НЕДОРОГО !
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16.01.2021 09:05 Ответить
Поедет поднимать Техас.
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16.01.2021 09:07 Ответить
Ни в коем случае нельзя выпустить этого крашенного орангутанга! Всю семейку с подельниками заковать в кандалы и отправить на каменоломни!
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16.01.2021 09:45 Ответить
Улыбаемся и машем
Трамп покине Вашингтон вранці 20 січня перед інавгурацією Байдена, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 801
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16.01.2021 10:32 Ответить
Остановитесь! Ростов не резиновый!!!
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16.01.2021 11:01 Ответить
Рухнула еще одна подпорка республиканской партии .
Вчера National Rifle Association (Национальная стрелковая ассоциация США) подала заявление о банкротстве.
Джон Маккейн (R.I.P.) был прав - "Трамп доведет партию до катастрофы"!!
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16.01.2021 11:17 Ответить
Рухунула? "Мы дампируем Нью-Йорк, и мы реализуем планы по реинкорпорации NRA в Техасе», - написал генеральный директор ассоциации Уэйн Лапьер.

Сворачиваются в Нью-Йорке и переезжают в Техас.
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16.01.2021 15:11 Ответить
Меланья останется?
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16.01.2021 11:18 Ответить
Меланья останется, но не с Трампом.
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16.01.2021 12:03 Ответить
Спасибо Вам за взаимопонимание! Однако тако "редактирование" - это КОМПРОМЕНТАЦИЯ... Это манипуляция... Это... Кто у нас образец: ленин-сталин, гитлер -геббельс, - путин - песков ? Есть гонка за рейтингами, есть бизнес, есть политика, есть, - наконец хозяин - спонсор, но должно быть и элементарное уважение к нам, людям, которые... не совсем идиоты... Украина не Россия... Мы же европейцы, стремимся быть не чужими в европейском доме...
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16.01.2021 17:00 Ответить
Подведём итоги. Дональд Трамп: ДАЛ УКРАИНЕ КАТЕРА "АЙЛЕНД", ВОЕННУЮ ТЕХНИКУ, "ДЖАВЕЛИНЫ", ВВЁЛ САНКЦИИ ПРОТИВ "СЕВЕРНОГО ПОТОКА-2", ВЫШЕЛ ИЗ ДОГОВОРА ПО РАКЕТАМ СРЕДНЕЙ И МАЛОЙ ДАЛЬНОСТИ (тот, что был когда-то подписан с Россией и связывал руки США по поводу размещения таких ракет в Европе против РФ), ЛИКВИДИРОВАН ИРАНСКИЙ ГЕНЕРАЛ ( любимец России )........ Администрация Обамы (куда входили почти все "вновь пришедшие" политики команды Байдена и функционеры) : НЕ ДАВАЛИ УКРАИНЕ ОРУЖИЕ (Обама вето накладывал на поставки оружия Украине), "ОТДАЛИ КРЫМ РОССИИ" (никак не помогли Украине), ЗАНИМАЛИСЬ ТОЛЬКО "ИМИТАЦИЕЙ ПОДДЕРЖКИ" И "БУРИЗМОЙ" (СОСАЛИ ИЗ УКРАИНЫ). ......... А теперь послушаем "украинско-еврейских аналитиков из прэссы" : " Трамп - агент Кремля !"(некий Гордон), " Байден !" (вся украинская пресса) , "Трамп - друг Кремля !"(Гордон), "Теперь, с приходом Байдена, будет стратегический подход к вопросам Украины , но (!) не сразу"(Климкин) , "Катапультировать Трампа из Белого Дома !" (некий Ваня Яковина)..............Ну, в общем вы поняли......... Или НЕ поняли ?. ))). Ну так прочитайте ещё раз (если, вы, уважаемые читатели, конечно не евреи). .............))))
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17.01.2021 18:38 Ответить
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