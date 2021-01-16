Трамп покине Вашингтон вранці 20 січня перед інавгурацією Байдена, - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп покине Вашингтон наступної середи вранці, безпосередньо перед інавгурацією новообраного президента Джо Байдена.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише агентство АР із посиланням на джерело, знайоме з планами Трампа.

Офіційно про це рішення Трампа наразі не повідомляється.

Трамп уже оголосив, що не буде присутній на інавгурації Байдена, що є порушенням традиції. Його місце посяда віцепрезидент Майк Пенс.

Очікується, що Трамп залишиться у Флориді з невеликою групою своїх помічників.

Трамп упродовж декількох місяців робив безпідставні звинувачення в шахрайстві на виборах, намагаючись делегітимізувати президентство Байдена. Зрештою це призвело до штурму Капітолію його прихильниками.

13 січня Палата представників проголосувала за те, щоб Трамп став першим президентом США, якому двічі оголосили імпічмент.

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