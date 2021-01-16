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Трамп покине Вашингтон вранці 20 січня перед інавгурацією Байдена, - ЗМІ

Трамп покине Вашингтон вранці 20 січня перед інавгурацією Байдена, - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп покине Вашингтон наступної середи вранці, безпосередньо перед інавгурацією новообраного президента Джо Байдена.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише агентство АР із посиланням на джерело, знайоме з планами Трампа.

Офіційно про це рішення Трампа наразі не повідомляється.

Трамп уже оголосив, що не буде присутній на інавгурації Байдена, що є порушенням традиції. Його місце посяда віцепрезидент Майк Пенс.

Очікується, що Трамп залишиться у Флориді з невеликою групою своїх помічників.

Трамп упродовж декількох місяців робив безпідставні звинувачення в шахрайстві на виборах, намагаючись делегітимізувати президентство Байдена. Зрештою це призвело до штурму Капітолію його прихильниками.

13 січня Палата представників проголосувала за те, щоб Трамп став першим президентом США, якому двічі оголосили імпічмент.

Читайте також: Сенат розгляне імпічмент Трампа не раніше 19 січня

Автор: 

Байден Джо (2893) Трамп Дональд (6308)


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Топ коментарі
+36
У тебя аквафрэш перепутался
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16.01.2021 02:04 Відповісти
+23
А еще буденновка на голове и парашют сзади волочиться.
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16.01.2021 02:06 Відповісти
+22
Плохой из тебя лжец, нужно еще тренироваться в искусстве вранья. Там буквально написано:

"Европейцы должны остановить строительство "Северного потока-2", а американцы - приостановить действие санкций.

То есть буквально - европейцы отказываються от "Северного потока" а американцы снимают санкции с их компаний. Не это ли было целью санкций?
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16.01.2021 02:44 Відповісти
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про миллиарды трампа, ак бы, спорно. ибо, трамп только "дойче банку" торчит 300 лямов американских гривен. при этом стоит отметить, что в эрэфийских сми появились сообщения, что банк хочет простить ему этот кредит.
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16.01.2021 10:47 Відповісти
Презервативы "ТРАМПАКС" (Б/У) - НЕДОРОГО !
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16.01.2021 09:05 Відповісти
Поедет поднимать Техас.
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16.01.2021 09:07 Відповісти
Ни в коем случае нельзя выпустить этого крашенного орангутанга! Всю семейку с подельниками заковать в кандалы и отправить на каменоломни!
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16.01.2021 09:45 Відповісти
Улыбаемся и машем
Трамп покине Вашингтон вранці 20 січня перед інавгурацією Байдена, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 801
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16.01.2021 10:32 Відповісти
Остановитесь! Ростов не резиновый!!!
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16.01.2021 11:01 Відповісти
Рухнула еще одна подпорка республиканской партии .
Вчера National Rifle Association (Национальная стрелковая ассоциация США) подала заявление о банкротстве.
Джон Маккейн (R.I.P.) был прав - "Трамп доведет партию до катастрофы"!!
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16.01.2021 11:17 Відповісти
Рухунула? "Мы дампируем Нью-Йорк, и мы реализуем планы по реинкорпорации NRA в Техасе», - написал генеральный директор ассоциации Уэйн Лапьер.

Сворачиваются в Нью-Йорке и переезжают в Техас.
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16.01.2021 15:11 Відповісти
Меланья останется?
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16.01.2021 11:18 Відповісти
Меланья останется, но не с Трампом.
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16.01.2021 12:03 Відповісти
Спасибо Вам за взаимопонимание! Однако тако "редактирование" - это КОМПРОМЕНТАЦИЯ... Это манипуляция... Это... Кто у нас образец: ленин-сталин, гитлер -геббельс, - путин - песков ? Есть гонка за рейтингами, есть бизнес, есть политика, есть, - наконец хозяин - спонсор, но должно быть и элементарное уважение к нам, людям, которые... не совсем идиоты... Украина не Россия... Мы же европейцы, стремимся быть не чужими в европейском доме...
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16.01.2021 17:00 Відповісти
Подведём итоги. Дональд Трамп: ДАЛ УКРАИНЕ КАТЕРА "АЙЛЕНД", ВОЕННУЮ ТЕХНИКУ, "ДЖАВЕЛИНЫ", ВВЁЛ САНКЦИИ ПРОТИВ "СЕВЕРНОГО ПОТОКА-2", ВЫШЕЛ ИЗ ДОГОВОРА ПО РАКЕТАМ СРЕДНЕЙ И МАЛОЙ ДАЛЬНОСТИ (тот, что был когда-то подписан с Россией и связывал руки США по поводу размещения таких ракет в Европе против РФ), ЛИКВИДИРОВАН ИРАНСКИЙ ГЕНЕРАЛ ( любимец России )........ Администрация Обамы (куда входили почти все "вновь пришедшие" политики команды Байдена и функционеры) : НЕ ДАВАЛИ УКРАИНЕ ОРУЖИЕ (Обама вето накладывал на поставки оружия Украине), "ОТДАЛИ КРЫМ РОССИИ" (никак не помогли Украине), ЗАНИМАЛИСЬ ТОЛЬКО "ИМИТАЦИЕЙ ПОДДЕРЖКИ" И "БУРИЗМОЙ" (СОСАЛИ ИЗ УКРАИНЫ). ......... А теперь послушаем "украинско-еврейских аналитиков из прэссы" : " Трамп - агент Кремля !"(некий Гордон), " Байден !" (вся украинская пресса) , "Трамп - друг Кремля !"(Гордон), "Теперь, с приходом Байдена, будет стратегический подход к вопросам Украины , но (!) не сразу"(Климкин) , "Катапультировать Трампа из Белого Дома !" (некий Ваня Яковина)..............Ну, в общем вы поняли......... Или НЕ поняли ?. ))). Ну так прочитайте ещё раз (если, вы, уважаемые читатели, конечно не евреи). .............))))
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17.01.2021 18:38 Відповісти
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