Не должно быть лишнего соблазна выходить из дома, - Шмыгаль о карантине

Постановление о введении карантина "зимних каникул" было принято и обнародовано еще 9 декабря. Тогда и началось обсуждение, какими будут карантинные ограничения.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью телеканалу "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Глава Правительства подчеркнул, что были учтены все пожелания бизнеса и бизнес ассоциаций, которые не противоречат логике карантина, были проведены консультации, в частности, с Верховной Радой.

"Задача усиленного карантина - снизить мобильность населения", - отметил Денис Шмыгаль.

Премьер-министр отметил, что как бы ни относились к закрытым полкам в магазинах, натянутым лентам или пленкам, все это происходит не только в Украине, но и во всем мире. По его словам, ограничения в некоторых странах даже гораздо жестче.

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"Здесь не стоит вопрос, у кого лучшие противоэпидемические меры. Стоит вопрос: дать возможность людям быть дома и не иметь лишнего соблазна выходить из дома ", - подчеркнул глава правительства.

Премьер-министр напомнил, что в супермаркетах разрешена продажа только определенных Правительством категорий товаров первой необходимости, в то время как другие товары запрещены к продаже в любых магазинах.

"Мы вели не один диалог с представителями сетей, которые торгуют не продуктами питания. Вопрос справедливости очень важен. Не могут продаваться в продуктовом супермаркете игрушки, когда рядом стоит закрытый игрушечный магазин ", - отметил Денис Шмыгаль.