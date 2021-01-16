Не должно быть лишнего соблазна выходить из дома, - Шмыгаль о карантине
Постановление о введении карантина "зимних каникул" было принято и обнародовано еще 9 декабря. Тогда и началось обсуждение, какими будут карантинные ограничения.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью телеканалу "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
Глава Правительства подчеркнул, что были учтены все пожелания бизнеса и бизнес ассоциаций, которые не противоречат логике карантина, были проведены консультации, в частности, с Верховной Радой.
"Задача усиленного карантина - снизить мобильность населения", - отметил Денис Шмыгаль.
Премьер-министр отметил, что как бы ни относились к закрытым полкам в магазинах, натянутым лентам или пленкам, все это происходит не только в Украине, но и во всем мире. По его словам, ограничения в некоторых странах даже гораздо жестче.
"Здесь не стоит вопрос, у кого лучшие противоэпидемические меры. Стоит вопрос: дать возможность людям быть дома и не иметь лишнего соблазна выходить из дома ", - подчеркнул глава правительства.
Премьер-министр напомнил, что в супермаркетах разрешена продажа только определенных Правительством категорий товаров первой необходимости, в то время как другие товары запрещены к продаже в любых магазинах.
"Мы вели не один диалог с представителями сетей, которые торгуют не продуктами питания. Вопрос справедливости очень важен. Не могут продаваться в продуктовом супермаркете игрушки, когда рядом стоит закрытый игрушечный магазин ", - отметил Денис Шмыгаль.
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Начиная с 2014 года ВСЕ тарифы поднимались монополиями, незаконно, без участия антимонопольного коммитета.
Вывод. Шмыгаль не руководит процессом реально. Это - говорящая голова.
- Дай хлебушка
- Не дам
А глаза такие добрые-добрые...