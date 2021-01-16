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Новости Коронавирус и карантин
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Не должно быть лишнего соблазна выходить из дома, - Шмыгаль о карантине

Не должно быть лишнего соблазна выходить из дома, - Шмыгаль о карантине

Постановление о введении карантина "зимних каникул" было принято и обнародовано еще 9 декабря. Тогда и началось обсуждение, какими будут карантинные ограничения.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью телеканалу "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Глава Правительства подчеркнул, что были учтены все пожелания бизнеса и бизнес ассоциаций, которые не противоречат логике карантина, были проведены консультации, в частности, с Верховной Радой.

"Задача усиленного карантина - снизить мобильность населения", - отметил Денис Шмыгаль.

Премьер-министр отметил, что как бы ни относились к закрытым полкам в магазинах, натянутым лентам или пленкам, все это происходит не только в Украине, но и во всем мире. По его словам, ограничения в некоторых странах даже гораздо жестче.

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"Здесь не стоит вопрос, у кого лучшие противоэпидемические меры. Стоит вопрос: дать возможность людям быть дома и не иметь лишнего соблазна выходить из дома ", - подчеркнул глава правительства.

Премьер-министр напомнил, что в супермаркетах разрешена продажа только определенных Правительством категорий товаров первой необходимости, в то время как другие товары запрещены к продаже в любых магазинах.

"Мы вели не один диалог с представителями сетей, которые торгуют не продуктами питания. Вопрос справедливости очень важен. Не могут продаваться в продуктовом супермаркете игрушки, когда рядом стоит закрытый игрушечный магазин ", - отметил Денис Шмыгаль.

Автор: 

карантин (16729) Шмыгаль Денис (2736) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+44
Буковель отлично вписывается в эту стратегию)))
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16.01.2021 09:15 Ответить
+36
Пониженная мобильность по дебильному

Задача усиленного карантина - снизить мобильность населения. Не должно быть лишнего соблазна выходить из дома, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9125
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16.01.2021 09:20 Ответить
+23
Быдло должно быть в стойле и даже мычать по разрешению.
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16.01.2021 09:19 Ответить
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Голод не тётка, из норы выгонит.
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16.01.2021 13:03 Ответить
Что бы не было соблазна выходить на улицу, должен работать антимонопольный коммитет.
Начиная с 2014 года ВСЕ тарифы поднимались монополиями, незаконно, без участия антимонопольного коммитета.
Вывод. Шмыгаль не руководит процессом реально. Это - говорящая голова.
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16.01.2021 13:06 Ответить
Единственное место где у нас карантин это наркоглюки Осла . Мы уже минимум год живем отдельно от этих РУКАМИ ВОДИТЕЛЕЙ , то есть они в своей стране наркофонтазий Осла , а мы в своей где все скатывается в 90-е .
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16.01.2021 13:17 Ответить
Это правительство Украины точно войдет в историю: Шмыгаль, Степанов, Шкарлет, Витренко... И назовут их "Кунсткамера уродцев".
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16.01.2021 13:44 Ответить
ОК. То якого х ви шастаєте по буковелях і Дубаях? Ви ж самі приклад подаєте
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16.01.2021 13:45 Ответить
Шановні українці, Ви почули лай.. глави уряду України, людина повний неадекват, як і його патрон-наркоман за назвою "президент", хоча ніби галичанин (дуже соромно за такого запроданця земляка), за його єврейською логікою українці лишній раз не повинні ходити в магазин чи то склеп, аптеку чи просто подихати свіжим повітрям, а ще внуків вивести на каток, і оте нікчемне створіння за квотою олігарха-бандюгана ахметки (не перепутайте із славним бандерівцем АХМЕТКОЮ - МИРОНОМ-РОМАНОМ Федівим, який підірвав себе у криївці разом побратимами 26.12.1947). нехай той дебіл пояснить Зе- білу "презіденту", що локдаун , це не для даунів -українців, а для всієї нещасної країни, і його відосики з Буковелі, то порушення установленого ним і його гопкомпанією тупорилих наркоманів, "слуг" олігархів порядку, коли держава котися у прірву, державинй діяч не має права на особисте життя, відпустку ні на Мальдівах, ні на Коломойських (вкрадених землях у франківчан) землях і вершинах Буковеля, ні навіть на державних дачах у Гуті (Богородчанського району) . Жодне шобло, чи воно єврейського, російського, українського походження чи етнічності не вправі вказувати мені чи мені потрібно виходити з дому та дихати свіжим повітрям, чи ходити із внуками на каток чи ковзанку. УКРАЇНО. ЩО КОЇТЬСЯ?
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16.01.2021 16:26 Ответить
А що вам тут не зрозуміло? Вони - народ, а ми - гої, тобто - не люди. Саме таку владу наш народ обирає собі вже 30 років.
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16.01.2021 16:53 Ответить
Пусть ëта так называемая "власть" и сидит в своей жопе.А Люди и Страна продолжат жить.
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16.01.2021 14:39 Ответить
То что президент лживый тупой членограй ,а премьер - подсадная тупая утка рыжего , это понятно даже каждому ребёнку .Интересна величина гадостей ,которые они нам наделали и ещё наделают!
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16.01.2021 15:01 Ответить
Необходимость выходить каждый день на работу - это оказывается "лишний соблазн". Так же как купить зимой теплые вещи.
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16.01.2021 17:45 Ответить
боится революции ахметовское говно
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16.01.2021 18:47 Ответить
Подходят дети к Ленину, тот хлеб ест
- Дай хлебушка
- Не дам
А глаза такие добрые-добрые...
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17.01.2021 06:32 Ответить
ВОТ ТЫ И СИДИ ДОМА И НЕ ВЫЛАЗЬ КАЗНОКРАД !!!
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17.01.2021 07:00 Ответить
У этих в черепе говно на месте где должен мозг быть. Справились твари, навводили запретов и советы дают. А по факту? Утро. Остановки транспорта. Десятки людей стоят на морозе толпой часами , не в состоянии на работу уехать, а транспорт пролетает мимо бо стоячие места запретили для их же блага! Картина маслом! Как и всё происходящее.
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17.01.2021 10:20 Ответить
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