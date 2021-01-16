Не має бути зайвої спокуси виходити з дому, - Шмигаль про карантин

Постанову про запровадження карантину "зимових канікул" було ухвалено і оприлюднено ще 9 грудня. Тоді і почалося обговорення, якими будуть карантинні обмеження.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.

Глава уряду підкреслив, що було враховано всі побажання бізнесу та бізнесових асоціацій, які не суперечать логіці карантину, було проведено консультації, зокрема з Верховною Радою.

"Завдання посиленого карантину - знизити мобільність населення", - зазначив Денис Шмигаль.

Прем'єр-міністр зауважив, що як би не ставилися до недоступних полиць у магазинах, натягнутих стрічок або плівок, все це відбувається не тільки в Україні, а й в усьому світі. За його словами, обмеження в деяких країнах навіть значно жорсткіші.

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"Тут не стоїть питання, у кого кращі протиепідемічні заходи. Стоїть питання: дати можливість людям бути вдома й не мати зайвої спокуси виходити з дому", - наголосив очільник уряду.

Прем'єр-міністр нагадав, що в супермаркетах дозволено продаж лише визначених урядом категорій товарів першої необхідності, тоді як інші товари заборонено до продажу в будь-яких магазинах.

"Ми вели не один діалог із представниками мереж, які торгують не продуктами харчування. Питання справедливості дуже важливе. Не можуть продавати в продуктовому супермаркеті іграшки, коли поруч стоїть закритий іграшковий магазин", - зазначив Денис Шмигаль.