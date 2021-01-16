УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9278 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
8 445 116

Не має бути зайвої спокуси виходити з дому, - Шмигаль про карантин

Не має бути зайвої спокуси виходити з дому, - Шмигаль про карантин

Постанову про запровадження карантину "зимових канікул" було ухвалено і оприлюднено ще 9 грудня. Тоді і почалося обговорення, якими будуть карантинні обмеження.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.

Глава уряду підкреслив, що було враховано всі побажання бізнесу та бізнесових асоціацій, які не суперечать логіці карантину, було проведено консультації, зокрема з Верховною Радою.

"Завдання посиленого карантину - знизити мобільність населення", - зазначив Денис Шмигаль.

Прем'єр-міністр зауважив, що як би не ставилися до недоступних полиць у магазинах, натягнутих стрічок або плівок, все це відбувається не тільки в Україні, а й в усьому світі. За його словами, обмеження в деяких країнах навіть значно жорсткіші.

Читайте також: Із 25 січня ми перейдемо, ймовірно, до "помаранчевої зоні", що діяла до запровадження жорсткого карантину, - Шмигаль

"Тут не стоїть питання, у кого кращі протиепідемічні заходи. Стоїть питання: дати можливість людям бути вдома й не мати зайвої спокуси виходити з дому", - наголосив очільник  уряду.

Прем'єр-міністр нагадав, що в супермаркетах дозволено продаж лише визначених урядом категорій товарів першої необхідності, тоді як інші товари заборонено до продажу в будь-яких магазинах.

"Ми вели не один діалог із представниками мереж, які торгують не продуктами харчування. Питання справедливості дуже важливе. Не можуть продавати в продуктовому супермаркеті іграшки, коли поруч стоїть закритий іграшковий магазин", - зазначив Денис Шмигаль.

Автор: 

карантин (18172) Шмигаль Денис (4671) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+44
Буковель отлично вписывается в эту стратегию)))
показати весь коментар
16.01.2021 09:15 Відповісти
+36
Пониженная мобильность по дебильному

Задача усиленного карантина - снизить мобильность населения. Не должно быть лишнего соблазна выходить из дома, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9125
показати весь коментар
16.01.2021 09:20 Відповісти
+23
Быдло должно быть в стойле и даже мычать по разрешению.
показати весь коментар
16.01.2021 09:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Голод не тётка, из норы выгонит.
показати весь коментар
16.01.2021 13:03 Відповісти
Что бы не было соблазна выходить на улицу, должен работать антимонопольный коммитет.
Начиная с 2014 года ВСЕ тарифы поднимались монополиями, незаконно, без участия антимонопольного коммитета.
Вывод. Шмыгаль не руководит процессом реально. Это - говорящая голова.
показати весь коментар
16.01.2021 13:06 Відповісти
Единственное место где у нас карантин это наркоглюки Осла . Мы уже минимум год живем отдельно от этих РУКАМИ ВОДИТЕЛЕЙ , то есть они в своей стране наркофонтазий Осла , а мы в своей где все скатывается в 90-е .
показати весь коментар
16.01.2021 13:17 Відповісти
Это правительство Украины точно войдет в историю: Шмыгаль, Степанов, Шкарлет, Витренко... И назовут их "Кунсткамера уродцев".
показати весь коментар
16.01.2021 13:44 Відповісти
ОК. То якого х ви шастаєте по буковелях і Дубаях? Ви ж самі приклад подаєте
показати весь коментар
16.01.2021 13:45 Відповісти
Шановні українці, Ви почули лай.. глави уряду України, людина повний неадекват, як і його патрон-наркоман за назвою "президент", хоча ніби галичанин (дуже соромно за такого запроданця земляка), за його єврейською логікою українці лишній раз не повинні ходити в магазин чи то склеп, аптеку чи просто подихати свіжим повітрям, а ще внуків вивести на каток, і оте нікчемне створіння за квотою олігарха-бандюгана ахметки (не перепутайте із славним бандерівцем АХМЕТКОЮ - МИРОНОМ-РОМАНОМ Федівим, який підірвав себе у криївці разом побратимами 26.12.1947). нехай той дебіл пояснить Зе- білу "презіденту", що локдаун , це не для даунів -українців, а для всієї нещасної країни, і його відосики з Буковелі, то порушення установленого ним і його гопкомпанією тупорилих наркоманів, "слуг" олігархів порядку, коли держава котися у прірву, державинй діяч не має права на особисте життя, відпустку ні на Мальдівах, ні на Коломойських (вкрадених землях у франківчан) землях і вершинах Буковеля, ні навіть на державних дачах у Гуті (Богородчанського району) . Жодне шобло, чи воно єврейського, російського, українського походження чи етнічності не вправі вказувати мені чи мені потрібно виходити з дому та дихати свіжим повітрям, чи ходити із внуками на каток чи ковзанку. УКРАЇНО. ЩО КОЇТЬСЯ?
показати весь коментар
16.01.2021 16:26 Відповісти
А що вам тут не зрозуміло? Вони - народ, а ми - гої, тобто - не люди. Саме таку владу наш народ обирає собі вже 30 років.
показати весь коментар
16.01.2021 16:53 Відповісти
Пусть ëта так называемая "власть" и сидит в своей жопе.А Люди и Страна продолжат жить.
показати весь коментар
16.01.2021 14:39 Відповісти
То что президент лживый тупой членограй ,а премьер - подсадная тупая утка рыжего , это понятно даже каждому ребёнку .Интересна величина гадостей ,которые они нам наделали и ещё наделают!
показати весь коментар
16.01.2021 15:01 Відповісти
Необходимость выходить каждый день на работу - это оказывается "лишний соблазн". Так же как купить зимой теплые вещи.
показати весь коментар
16.01.2021 17:45 Відповісти
боится революции ахметовское говно
показати весь коментар
16.01.2021 18:47 Відповісти
Подходят дети к Ленину, тот хлеб ест
- Дай хлебушка
- Не дам
А глаза такие добрые-добрые...
показати весь коментар
17.01.2021 06:32 Відповісти
ВОТ ТЫ И СИДИ ДОМА И НЕ ВЫЛАЗЬ КАЗНОКРАД !!!
показати весь коментар
17.01.2021 07:00 Відповісти
У этих в черепе говно на месте где должен мозг быть. Справились твари, навводили запретов и советы дают. А по факту? Утро. Остановки транспорта. Десятки людей стоят на морозе толпой часами , не в состоянии на работу уехать, а транспорт пролетает мимо бо стоячие места запретили для их же блага! Картина маслом! Как и всё происходящее.
показати весь коментар
17.01.2021 10:20 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 