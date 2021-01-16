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Проезд по всем участкам дорог государственного значения обеспечен, - "Укравтодор"

Проезд по всем участкам дорог государственного значения обеспечен, -

От 3 до 5 см снега выпало в западных, северных, Винницкой, Черкасской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях. Государственные дороги чистят и посыпают 1196 спецмашин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор")

"Покрытие на дорогах государственного значения в областях с осадками мокрое и местами заснеженное, в Донецкой области на дорогах возникают снежные переметы. На перевальных участках дорог небольшой снег, прирост снежного покрова за сутки 1-3 см. Температура воздуха -11-16 ° С. Покрытие местами мокрое. В областях с осадками выполняются работы по расчистке проезжей части дорог от снега, осуществляется их обработка противогололедными материалами", - подчеркивается в сообщении.

Проезд по всем участкам дорог государственного значения обеспечен, добавили в "Укравтодоре".

"Во время непогоды мы рекомендуем водителям крупногабаритного транспорта пользоваться площадками для отстоя на дорогах государственного значения", - отмечают в Госагентстве. 

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дороги (2512) Укравтодор (663) снегопад (787)


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Ну, худо-бедно к полудню автомобили раскатали снежок...
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16.01.2021 12:52 Ответить
"От 3 до 5 см снега"...

Ну прямо подвиг совершил Укравтодор!
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16.01.2021 12:57 Ответить
за 2 дня на новопостроенной под эгидой "великекрадівництво" трассе два "кульбита" (без жертв)
14-го января в 23:20 в Службу спасения «101» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на автодороге Н-31 Днепр-Кобеляки-Решетиловка вблизи села Проточи Царичанского района.
По прибытию к месту происшествия, спасатели установили, что водитель легкового автомобиля «Honda Pilot» с прицепом, на котором находилась лодка, не справился с управлением и вылетел в кювет. К счастью, водитель и пассажир не пострадали. Специалисты ГСЧС помогли вытащить из кювета прицеп вместе с грузом.

Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 5337

На трассе Днепр - Решетиловка Honda вылетел в кювет и перевернулся: пострадали 5 человек (15.01.2021)
Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 4815

По предварительной информации, водитель не справился с управлением на скользкой дороге. Автомобиль скатился по небольшому склону в кювет и перевернулся на крышу. Пострадали все, кто был в машине - 5 человек. Их с травмами разной степени тяжести доставили в профильные больницы.

кто не в курсе - это ото говно, которое без аварии не проехать - там так все хитожопо сделано
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16.01.2021 13:38 Ответить
 
 