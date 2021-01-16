Проезд по всем участкам дорог государственного значения обеспечен, - "Укравтодор"

От 3 до 5 см снега выпало в западных, северных, Винницкой, Черкасской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях. Государственные дороги чистят и посыпают 1196 спецмашин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор")

"Покрытие на дорогах государственного значения в областях с осадками мокрое и местами заснеженное, в Донецкой области на дорогах возникают снежные переметы. На перевальных участках дорог небольшой снег, прирост снежного покрова за сутки 1-3 см. Температура воздуха -11-16 ° С. Покрытие местами мокрое. В областях с осадками выполняются работы по расчистке проезжей части дорог от снега, осуществляется их обработка противогололедными материалами", - подчеркивается в сообщении.

Проезд по всем участкам дорог государственного значения обеспечен, добавили в "Укравтодоре".

"Во время непогоды мы рекомендуем водителям крупногабаритного транспорта пользоваться площадками для отстоя на дорогах государственного значения", - отмечают в Госагентстве.

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