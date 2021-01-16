Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено, - "Укравтодор"
Від 3 до 5 см снігу випало в західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях. Державні дороги чистять і посипають 1196 спецмашин.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор").
"Покриття на дорогах державного значення в областях з опадами мокре і місцями засніжене. У Донецькій області на дорогах виникають снігові перемети. На перевальних ділянках доріг невеликий сніг, приріст сніжного покриву за добу - 1-3 см. Температура повітря становить 11-16 °С нижче нуля. Покриття місцями мокре. В областях з опадами виконуються роботи щодо розчистки проїжджої частини доріг від снігу, здійснюється обробка доріг протиожеледними матеріалами", - підкреслюється в повідомленні.
Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено, додали в "Укравтодорі".
"Під час негоди ми рекомендуємо водіям великогабаритного транспорту користуватися майданчиками для відстою на дорогах державного значення", - зазначають у Держагентстві.
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Ну прямо подвиг совершил Укравтодор!
14-го января в 23:20 в Службу спасения «101» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на автодороге Н-31 Днепр-Кобеляки-Решетиловка вблизи села Проточи Царичанского района.
По прибытию к месту происшествия, спасатели установили, что водитель легкового автомобиля «Honda Pilot» с прицепом, на котором находилась лодка, не справился с управлением и вылетел в кювет. К счастью, водитель и пассажир не пострадали. Специалисты ГСЧС помогли вытащить из кювета прицеп вместе с грузом.
На трассе Днепр - Решетиловка Honda вылетел в кювет и перевернулся: пострадали 5 человек (15.01.2021)
По предварительной информации, водитель не справился с управлением на скользкой дороге. Автомобиль скатился по небольшому склону в кювет и перевернулся на крышу. Пострадали все, кто был в машине - 5 человек. Их с травмами разной степени тяжести доставили в профильные больницы.
кто не в курсе - это ото говно, которое без аварии не проехать - там так все хитожопо сделано