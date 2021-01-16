Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено, - "Укравтодор"

Від 3 до 5 см снігу випало в західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях. Державні дороги чистять і посипають 1196 спецмашин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор").

"Покриття на дорогах державного значення в областях з опадами мокре і місцями засніжене. У Донецькій області на дорогах виникають снігові перемети. На перевальних ділянках доріг невеликий сніг, приріст сніжного покриву за добу - 1-3 см. Температура повітря становить 11-16 °С нижче нуля. Покриття місцями мокре. В областях з опадами виконуються роботи щодо розчистки проїжджої частини доріг від снігу, здійснюється обробка доріг протиожеледними матеріалами", - підкреслюється в повідомленні.

Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено, додали в "Укравтодорі".

"Під час негоди ми рекомендуємо водіям великогабаритного транспорту користуватися майданчиками для відстою на дорогах державного значення", - зазначають у Держагентстві.

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