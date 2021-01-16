УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4088 відвідувачів онлайн
Новини
994 3

Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено, - "Укравтодор"

Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено, -

Від 3 до 5 см снігу випало в західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях. Державні дороги чистять і посипають 1196 спецмашин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор").

"Покриття на дорогах державного значення в областях з опадами мокре і місцями засніжене. У Донецькій області на дорогах виникають снігові перемети. На перевальних ділянках доріг невеликий сніг, приріст сніжного покриву за добу - 1-3 см. Температура повітря  становить 11-16 °С нижче нуля. Покриття місцями мокре. В областях з опадами виконуються роботи щодо розчистки проїжджої частини доріг від снігу, здійснюється обробка доріг протиожеледними матеріалами", - підкреслюється в повідомленні.

Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено, додали в "Укравтодорі".

"Під час негоди ми рекомендуємо водіям великогабаритного транспорту користуватися майданчиками для відстою на дорогах державного значення", - зазначають у Держагентстві.

Читайте також: Через негоду в Україні сталося понад 1,2 тис. ДТП, - Білошицький

Автор: 

дороги (3080) Укравтодор (1200) снігопад (466)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну, худо-бедно к полудню автомобили раскатали снежок...
показати весь коментар
16.01.2021 12:52 Відповісти
"От 3 до 5 см снега"...

Ну прямо подвиг совершил Укравтодор!
показати весь коментар
16.01.2021 12:57 Відповісти
за 2 дня на новопостроенной под эгидой "великекрадівництво" трассе два "кульбита" (без жертв)
14-го января в 23:20 в Службу спасения «101» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на автодороге Н-31 Днепр-Кобеляки-Решетиловка вблизи села Проточи Царичанского района.
По прибытию к месту происшествия, спасатели установили, что водитель легкового автомобиля «Honda Pilot» с прицепом, на котором находилась лодка, не справился с управлением и вылетел в кювет. К счастью, водитель и пассажир не пострадали. Специалисты ГСЧС помогли вытащить из кювета прицеп вместе с грузом.

Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 5337

На трассе Днепр - Решетиловка Honda вылетел в кювет и перевернулся: пострадали 5 человек (15.01.2021)
Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 4815

По предварительной информации, водитель не справился с управлением на скользкой дороге. Автомобиль скатился по небольшому склону в кювет и перевернулся на крышу. Пострадали все, кто был в машине - 5 человек. Их с травмами разной степени тяжести доставили в профильные больницы.

кто не в курсе - это ото говно, которое без аварии не проехать - там так все хитожопо сделано
показати весь коментар
16.01.2021 13:38 Відповісти
 
 