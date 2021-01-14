УКР
Новини
2 275 8

Через негоду в Україні сталося понад 1,2 тис. ДТП, - Білошицький

Через негоду в Україні сталося понад 1,2 тис. ДТП, - Білошицький

Від початку доби 14 січня надійшло понад 1200 повідомлень про ДТП на території України.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький, інформує Цензор.НЕТ.

Білошицький зазначив, що негода вирує у Львівській, Волинській, Рівненській, Житомирській, Тернопільській, Хмельницькій, Київській областях і в Києві.

На період складних погодних умов, для ефективної комунікації та взаємодії служб, що гарантують безпеку дорожнього руху, цілодобово працює оперативний штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на автомобільних дорогах державного значення. Патрульні поліцейські забезпечують безпеку дорожнього руху і в посиленому режимі відпрацьовують ДТП.

За інформацією Укргідрометцентру, 15-16 січня в Україні очікується значне зниження температури: вночі до 12-18 ° морозу, в північних областях місцями до 21° морозу, вдень до 10-16 ° морозу. 17-18 січня холодна погода збережеться.

Читайте також: Станом на 19:00 в Києві сталося 159 ДТП, - патрульна поліція

Автор: 

ДТП (4544) Правоохоронні органи (2712) силовики (2518) снігопад (466) патрульна поліція (1449) Білошицький Олексій (116)
Погода шо ты творишь а ?
показати весь коментар
14.01.2021 23:12 Відповісти
Воно на лісапеті їзде.
показати весь коментар
14.01.2021 23:34 Відповісти
Из-за непогоды в Украине произошло более 1,2 тыс. ДТП

Погода тут ні до чого.Всі ДТП через водятлів за кермом.
показати весь коментар
14.01.2021 23:25 Відповісти
Права купили, ездить не купили!
показати весь коментар
14.01.2021 23:35 Відповісти
https://twitter.com/capt_vimes

https://twitter.com/capt_vimes Samuel Vimes


https://twitter.com/capt_vimes
https://twitter.com/capt_vimes


Присвячується довбойобам з ненормальним світлом, та безсмертним горцям на дорогах України


https://twitter.com/i/status/1349276129585201154 https://twitter.com/i/status/1349276129585201154
показати весь коментар
14.01.2021 23:37 Відповісти
Это говорит о том, что за рулем находятся люди, которые должны ходить пешком и к машине не подходить даже близко!
показати весь коментар
14.01.2021 23:38 Відповісти
Япония -126 млн жителей .за 20 год погибло в ДТП около 2900 чел.Из них более 1500 старше 65 лет.А у нас? У нас даже невозможно произвести независимый анализ дорожной статистики,ибо её нет.В той же Японии за год чуть более 200000дтп.А авто на душу населения намного больше,чем у нас.Есть на кого равняться!
показати весь коментар
14.01.2021 23:56 Відповісти
 
 