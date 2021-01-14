Через негоду в Україні сталося понад 1,2 тис. ДТП, - Білошицький
Від початку доби 14 січня надійшло понад 1200 повідомлень про ДТП на території України.
Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький, інформує Цензор.НЕТ.
Білошицький зазначив, що негода вирує у Львівській, Волинській, Рівненській, Житомирській, Тернопільській, Хмельницькій, Київській областях і в Києві.
На період складних погодних умов, для ефективної комунікації та взаємодії служб, що гарантують безпеку дорожнього руху, цілодобово працює оперативний штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на автомобільних дорогах державного значення. Патрульні поліцейські забезпечують безпеку дорожнього руху і в посиленому режимі відпрацьовують ДТП.
За інформацією Укргідрометцентру, 15-16 січня в Україні очікується значне зниження температури: вночі до 12-18 ° морозу, в північних областях місцями до 21° морозу, вдень до 10-16 ° морозу. 17-18 січня холодна погода збережеться.
Погода тут ні до чого.Всі ДТП через водятлів за кермом.
