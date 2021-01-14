Станом на 19:00 в Києві сталося 159 ДТП, - патрульна поліція

Станом на 19:00 14 січня в Києві зареєстровано 159 повідомлень про ДТП.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук патрульної поліції Києва.

"Сьогодні в столиці йде сніг, інтенсивні опади. Станом на 19 годину 14.01.2020 в місті Києві зареєстровано 159 повідомлень про ДТП. Патрульні в посиленому режимі опрацьовують ДТП і оперативно відновлюють рух", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що на дорогах міста працює 185 одиниць спецтехніки і понад 400 осіб з бригад ручного прибирання, здійснюють обробку доріг і тротуарів протиожеледними засобами.

В патрульній поліції закликали водіїв при погіршенні погодних умов бути максимально обережними, уважними і не відволікатися від водіння.

Читайте також: Мережа пунктів обігріву буде розгорнута по всій Україні, - Держкомісія затвердила заходи реагування на надзвичайні ситуації через очікуване похолодання