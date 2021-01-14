Станом на 19:00 в Києві сталося 159 ДТП, - патрульна поліція
Станом на 19:00 14 січня в Києві зареєстровано 159 повідомлень про ДТП.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук патрульної поліції Києва.
"Сьогодні в столиці йде сніг, інтенсивні опади. Станом на 19 годину 14.01.2020 в місті Києві зареєстровано 159 повідомлень про ДТП. Патрульні в посиленому режимі опрацьовують ДТП і оперативно відновлюють рух", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що на дорогах міста працює 185 одиниць спецтехніки і понад 400 осіб з бригад ручного прибирання, здійснюють обробку доріг і тротуарів протиожеледними засобами.
В патрульній поліції закликали водіїв при погіршенні погодних умов бути максимально обережними, уважними і не відволікатися від водіння.
