УКР
Новини
Станом на 19:00 в Києві сталося 159 ДТП, - патрульна поліція

Станом на 19:00 14 січня в Києві зареєстровано 159 повідомлень про ДТП.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук патрульної поліції Києва.

"Сьогодні в столиці йде сніг, інтенсивні опади. Станом на 19 годину 14.01.2020 в місті Києві зареєстровано 159 повідомлень про ДТП. Патрульні в посиленому режимі опрацьовують ДТП і оперативно відновлюють рух", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що на дорогах міста працює 185 одиниць спецтехніки і понад 400 осіб з бригад ручного прибирання, здійснюють обробку доріг і тротуарів протиожеледними засобами.

В патрульній поліції закликали водіїв при погіршенні погодних умов бути максимально обережними, уважними і не відволікатися від водіння.

Саме тому на сьогодні і завтра я взяв собі вихідні.
14.01.2021 20:19 Відповісти
Водятли звикли літати..А тут нежданно зима настала..
14.01.2021 20:21 Відповісти
зато автомастерским выгода) или им запретили работать как и в АТБ продавать носки с батарейками?
14.01.2021 20:24 Відповісти
Не треба рагулям продовати посвідчення водія.
14.01.2021 21:25 Відповісти
та там еще, на машину насосала, на права, насосала, а на ездить не насосала....
14.01.2021 21:46 Відповісти
опять зима пришла не ждано, опять ***** уборки дорог... надо за такое *******!
14.01.2021 21:51 Відповісти
может давайте просто Кличко будет посыпать дороги песком и солью? или во времена зеленого 3,14здеца такие решения не конают?
14.01.2021 22:48 Відповісти
 
 