По состоянию на 19:00 в Киеве произошло 159 ДТП, - патрульная полиция

По состоянию на 19:00 14 января в Киеве зарегистрировано 159 сообщений о ДТП.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук патрульной полиции Киева.

"Сегодня в столице идет снег, интенсивные осадки. По состоянию на 19 часов 14.01.2020 в городе Киеве зарегистрировано 159 сообщений о ДТП. Патрульные в усиленном режиме прорабатывают ДТП и оперативно восстанавливают движение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на дорогах города работает 185 единиц спецтехники и более 400 человек из бригад ручной уборки, осуществляющие обработку дорог и тротуаров противогололедными средствами.

В патрульной полиции призвали водителей при ухудшении погодных условий быть максимально осторожными, внимательными и не отвлекаться от вождения.