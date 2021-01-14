РУС
Новости
По состоянию на 19:00 в Киеве произошло 159 ДТП, - патрульная полиция

По состоянию на 19:00 14 января в Киеве зарегистрировано 159 сообщений о ДТП.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук патрульной полиции Киева.

"Сегодня в столице идет снег, интенсивные осадки. По состоянию на 19 часов 14.01.2020 в городе Киеве зарегистрировано 159 сообщений о ДТП. Патрульные в усиленном режиме прорабатывают ДТП и оперативно восстанавливают движение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на дорогах города работает 185 единиц спецтехники и более 400 человек из бригад ручной уборки, осуществляющие обработку дорог и тротуаров противогололедными средствами.

В патрульной полиции призвали водителей при ухудшении погодных условий быть максимально осторожными, внимательными и не отвлекаться от вождения.

Автор: 

Саме тому на сьогодні і завтра я взяв собі вихідні.
14.01.2021 20:19 Ответить
Водятли звикли літати..А тут нежданно зима настала..
14.01.2021 20:21 Ответить
зато автомастерским выгода) или им запретили работать как и в АТБ продавать носки с батарейками?
14.01.2021 20:24 Ответить
Не треба рагулям продовати посвідчення водія.
14.01.2021 21:25 Ответить
та там еще, на машину насосала, на права, насосала, а на ездить не насосала....
14.01.2021 21:46 Ответить
опять зима пришла не ждано, опять ***** уборки дорог... надо за такое *******!
14.01.2021 21:51 Ответить
может давайте просто Кличко будет посыпать дороги песком и солью? или во времена зеленого 3,14здеца такие решения не конают?
14.01.2021 22:48 Ответить
 
 