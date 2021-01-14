РУС
Из-за непогоды в Украине произошло более 1,2 тыс. ДТП, - Билошицкий

С начала суток 14 января поступило более 1200 сообщений о ДТП на территории Украины.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий, информирует Цензор.НЕТ.

Билошицкий отметил, что непогода бушует во Львовской, Волынской, Ривненской, Житомирской, Тернопольской, Хмельницкой, Киевской областях и в Киеве.

На период сложных погодных условий, для эффективной коммуникации и взаимодействия служб, обеспечивающих безопасность дорожного движения, круглосуточно работает оперативный штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах государственного значения. Патрульни полицейские обеспечивают безопасность дорожного движения и в усиленном режиме отрабатывают ДТП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По состоянию на 19:00 в Киеве произошло 159 ДТП, - патрульная полиция

По информации Укргидрометцентра, 15-16 января в Украине ожидается значительное снижение температуры: ночью до 12-18° мороза, в северных областях местами до 21° мороза, днем ​​до 10-16° мороза. 17-18 января холодная погода сохранится.

ДТП (7746) правоохранительные органы (2973) силовики (2802) снегопад (787) патрульная полиция (1819) Билошицкий Алексей (112)
Погода шо ты творишь а ?
14.01.2021 23:12 Ответить
Воно на лісапеті їзде.
14.01.2021 23:34 Ответить
Погода тут ні до чого.Всі ДТП через водятлів за кермом.
14.01.2021 23:25 Ответить
Права купили, ездить не купили!
14.01.2021 23:35 Ответить
https://twitter.com/capt_vimes

https://twitter.com/capt_vimes Samuel Vimes


https://twitter.com/capt_vimes
https://twitter.com/capt_vimes


Присвячується довбойобам з ненормальним світлом, та безсмертним горцям на дорогах України


https://twitter.com/i/status/1349276129585201154 https://twitter.com/i/status/1349276129585201154
14.01.2021 23:37 Ответить
Это говорит о том, что за рулем находятся люди, которые должны ходить пешком и к машине не подходить даже близко!
14.01.2021 23:38 Ответить
Япония -126 млн жителей .за 20 год погибло в ДТП около 2900 чел.Из них более 1500 старше 65 лет.А у нас? У нас даже невозможно произвести независимый анализ дорожной статистики,ибо её нет.В той же Японии за год чуть более 200000дтп.А авто на душу населения намного больше,чем у нас.Есть на кого равняться!
14.01.2021 23:56 Ответить
 
 