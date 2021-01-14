Из-за непогоды в Украине произошло более 1,2 тыс. ДТП, - Билошицкий

С начала суток 14 января поступило более 1200 сообщений о ДТП на территории Украины.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий, информирует Цензор.НЕТ.

Билошицкий отметил, что непогода бушует во Львовской, Волынской, Ривненской, Житомирской, Тернопольской, Хмельницкой, Киевской областях и в Киеве.

На период сложных погодных условий, для эффективной коммуникации и взаимодействия служб, обеспечивающих безопасность дорожного движения, круглосуточно работает оперативный штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах государственного значения. Патрульни полицейские обеспечивают безопасность дорожного движения и в усиленном режиме отрабатывают ДТП.

По информации Укргидрометцентра, 15-16 января в Украине ожидается значительное снижение температуры: ночью до 12-18° мороза, в северных областях местами до 21° мороза, днем ​​до 10-16° мороза. 17-18 января холодная погода сохранится.