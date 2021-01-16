РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3733 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 299 8

В Минобразования опровергли информацию, что итоговая аттестация девятиклассников будет проходить в онлайне

В Минобразования опровергли информацию, что итоговая аттестация девятиклассников будет проходить в онлайне

Учащиеся девятых классов будут сдавать государственную итоговую аттестацию в учебном заведении в письменной форме.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.

"Согласно нормативным документам, аттестация выпускников 9-х классов может проводиться в учебном заведении либо в форме внешнего независимого оценивания. В то же время приказ МОН №1262 устанавливает, что в 2020/2021 учебном году ГИА для лиц, которые завершают получение базового среднего образования, проводится в учреждении образования в письменной форме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что информация об освобождении от прохождения ГИА учеников 9-х классов и/или ее прохождение онлайн является недостоверной.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не должно быть лишнего соблазна выходить из дома, - Шмыгаль о карантине

В МОН также сообщают, что утверждение об усложнении ГИА для учеников 9-х классов в 2020/2021 учебном году является необоснованным. Задания для проведения аттестации в учебном заведении утверждает руководитель учреждения. По этим же нормам ГИА проводилась и в 2018/2019 учебном году.

Автор: 

карантин (16729) школа (3023) Минобразования (1740) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) аттестация (18)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А почему бы и нет? Все будут отличниками зато с зелеными дипломами, ведь красные отменили
показать весь комментарий
16.01.2021 13:35 Ответить
...і надалі всіх власників ЗЄлених дипломів про освіту піддаватимуть додатковому зовнішньому текстуванню - чи при вступі до вишів, чи приймаючи на роботу й службу
показать весь комментарий
16.01.2021 13:38 Ответить
противник сбора клубники?то собирай валежник,пока еще обнуленыш разрешает
показать весь комментарий
16.01.2021 13:57 Ответить
та нет переживай ты так.это тебя не касается.
сборщиков валежника в сборщики клубники не берут.даже с ольгинским дипломом .
47 хромосома рулит
показать весь комментарий
16.01.2021 14:08 Ответить
 
 