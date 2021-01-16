В Минобразования опровергли информацию, что итоговая аттестация девятиклассников будет проходить в онлайне

Учащиеся девятых классов будут сдавать государственную итоговую аттестацию в учебном заведении в письменной форме.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.

"Согласно нормативным документам, аттестация выпускников 9-х классов может проводиться в учебном заведении либо в форме внешнего независимого оценивания. В то же время приказ МОН №1262 устанавливает, что в 2020/2021 учебном году ГИА для лиц, которые завершают получение базового среднего образования, проводится в учреждении образования в письменной форме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что информация об освобождении от прохождения ГИА учеников 9-х классов и/или ее прохождение онлайн является недостоверной.

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В МОН также сообщают, что утверждение об усложнении ГИА для учеников 9-х классов в 2020/2021 учебном году является необоснованным. Задания для проведения аттестации в учебном заведении утверждает руководитель учреждения. По этим же нормам ГИА проводилась и в 2018/2019 учебном году.