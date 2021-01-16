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Новини Коронавірус і карантин
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У Міносвіти спростували інформацію, що підсумкова атестація дев'ятикласників відбуватиметься онлайн

У Міносвіти спростували інформацію, що підсумкова атестація дев'ятикласників відбуватиметься онлайн

Учні дев'ятих класів здаватимуть державну підсумкову атестацію в навчальному закладі в письмовій формі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства освіти та науки України.

"Згідно з нормативними документами, атестація випускників 9-х класів може проводитися в навчальному закладі або у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Водночас наказ МОН №1262 встановлює, що у 2020/2021 навчальному році ДПА для осіб, які завершують здобуття базової середньої освіти, проводиться в установі освіти в письмовій формі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інформація про звільнення від складання ДПА учнів 9-х класів та/або її проведення онлайн є недостовірною.

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У МОН також повідомляють, що твердження про ускладнення ДПА для учнів 9-х класів у 2020/2021 навчальному році є необґрунтованим. Завдання для проведення атестації в навчальному закладі затверджує керівник закладу освіти. За цими ж нормами ДПА проводилася у 2018/2019 навчальному році.

Автор: 

карантин (18172) школа (2228) Міносвіти (1422) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) атестація (21)


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А почему бы и нет? Все будут отличниками зато с зелеными дипломами, ведь красные отменили
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16.01.2021 13:35 Відповісти
...і надалі всіх власників ЗЄлених дипломів про освіту піддаватимуть додатковому зовнішньому текстуванню - чи при вступі до вишів, чи приймаючи на роботу й службу
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16.01.2021 13:38 Відповісти
противник сбора клубники?то собирай валежник,пока еще обнуленыш разрешает
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16.01.2021 13:57 Відповісти
та нет переживай ты так.это тебя не касается.
сборщиков валежника в сборщики клубники не берут.даже с ольгинским дипломом .
47 хромосома рулит
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16.01.2021 14:08 Відповісти
 
 