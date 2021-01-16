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Разыскиваемый Интерполом насильник задержан при попытке выезда из Украины, - Госпогранслужба. ФОТО

Разыскиваемый Интерполом насильник задержан при попытке выезда из Украины, - Госпогранслужба. ФОТО

Пограничники Белгород-Днестровского отряда разоблачили 29-летнего гражданина Турции, который находился в международном розыске.

Мужчина был задержан в пункте пропуска "Паланка-Маяки-Удобное" при оформлении на выезд из Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Госпогранслужбы.

Как отмечается, на документ иностранца сработала база данных Интерпол. Оказалось, что мужчину с 2019 года разыскивали правоохранительные органы Турции за изнасилование.

Сейчас нарушитель передан сотрудникам Нацполиции для дальнейшей экстрадиции в запрашивающую страну с целью привлечения к уголовной ответственности.

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Автор: 

Госпогранслужба (6639) изнасилование (922) Интерпол (538)


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Топ комментарии
+5
например, въехал до появления в базе Интерпола
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16.01.2021 14:02 Ответить
+5
Не розумію насильників. Закраз кругом стільки нєудовлєтворьонних шо ще й приплатять
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16.01.2021 14:43 Ответить
+4
не по тем клавишам он своей штукой тарабанил - глядишь,и Эрдоганыча сменил бы..
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16.01.2021 13:59 Ответить
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с 19 года в розыске , а в Украине явно ж не больше года находился , и теперь интересует вопрос : А как же он тогда в Украину попал , когда он уже был в розыске и почему пограничник пропустивший его в Украину который совершил минимум служебную халатность не понес не какого наказания.
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16.01.2021 13:51 Ответить
например, въехал до появления в базе Интерпола
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16.01.2021 14:02 Ответить
Когда он въехал ещё Интерпола не было. Он всю жизнь в Украине на Наташах тренировался.
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16.01.2021 14:49 Ответить
Вы мабуть з офісу простих рішень?
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16.01.2021 18:00 Ответить
В тебе дані з Інтерполу?
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16.01.2021 14:05 Ответить
Но, только так это могло быть.
Там, возможно, шло следствие - он свободно перемещался между странами.
А потом ему выставили подозрение - и объявили в международный розыск, т.к. у турков уже была информация от их погранслужбы, что персона до объявления подозрения покинула Турцию. Он в этот момент находился в Украине. А сегодня "красная карточка" сработала.
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16.01.2021 14:12 Ответить
не по тем клавишам он своей штукой тарабанил - глядишь,и Эрдоганыча сменил бы..
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16.01.2021 13:59 Ответить
Не розумію насильників. Закраз кругом стільки нєудовлєтворьонних шо ще й приплатять
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16.01.2021 14:43 Ответить
По-різному буває. У дійсно хворих вилупків причина не в тому, що "нема кого сексом трахнути" - з погляду психіатрії та сексопатології їхнім ключовим мотивом є саме акт агресивного силового оволодіння, приниження, домінування над жертвою.
Хоча частіше усе примітивніше: "дівка не дає - візьму силою" (бидло-стайл).
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16.01.2021 14:53 Ответить
Богуцкую ему надо было , богуцкую. А так не на тех погорел 🤔🤔🤔
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16.01.2021 14:59 Ответить
А где аваковцы? Если бы не переход границы так бы и шатался маньчила по Украине?
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16.01.2021 18:00 Ответить
Может осознал вину и приехал к нам жениться на пострадавшей.
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16.01.2021 18:26 Ответить
 
 