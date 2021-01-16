Разыскиваемый Интерполом насильник задержан при попытке выезда из Украины, - Госпогранслужба. ФОТО
Пограничники Белгород-Днестровского отряда разоблачили 29-летнего гражданина Турции, который находился в международном розыске.
Мужчина был задержан в пункте пропуска "Паланка-Маяки-Удобное" при оформлении на выезд из Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Госпогранслужбы.
Как отмечается, на документ иностранца сработала база данных Интерпол. Оказалось, что мужчину с 2019 года разыскивали правоохранительные органы Турции за изнасилование.
Сейчас нарушитель передан сотрудникам Нацполиции для дальнейшей экстрадиции в запрашивающую страну с целью привлечения к уголовной ответственности.
Топ комментарии
+5 Киянин #451756
показать весь комментарий16.01.2021 14:02 Ответить Ссылка
+5 Злий Грицько
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+4 Салаутдин
показать весь комментарий16.01.2021 13:59 Ответить Ссылка
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Там, возможно, шло следствие - он свободно перемещался между странами.
А потом ему выставили подозрение - и объявили в международный розыск, т.к. у турков уже была информация от их погранслужбы, что персона до объявления подозрения покинула Турцию. Он в этот момент находился в Украине. А сегодня "красная карточка" сработала.
Хоча частіше усе примітивніше: "дівка не дає - візьму силою" (бидло-стайл).