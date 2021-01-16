Разыскиваемый Интерполом насильник задержан при попытке выезда из Украины, - Госпогранслужба. ФОТО

Пограничники Белгород-Днестровского отряда разоблачили 29-летнего гражданина Турции, который находился в международном розыске.

Мужчина был задержан в пункте пропуска "Паланка-Маяки-Удобное" при оформлении на выезд из Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Госпогранслужбы.

Как отмечается, на документ иностранца сработала база данных Интерпол. Оказалось, что мужчину с 2019 года разыскивали правоохранительные органы Турции за изнасилование.

Сейчас нарушитель передан сотрудникам Нацполиции для дальнейшей экстрадиции в запрашивающую страну с целью привлечения к уголовной ответственности.

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