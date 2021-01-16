" Генерация энергии из солнца и ветра в Украине увеличилась вдвое, - Минэнерго"

Украина в 2020 году увеличила производство электроэнергии из возобновляемых источников - ветер, солнце и биомассы в 2 раза по сравнению с 2019 годом - до 10,8 млрд кВт-час.

Об этом свидетельствует статистика Министерства энергетики, информирует Цензор.НЕТ.

Сообщается, что доля энергии солнца, ветра и биомассы в течение минувшего года выросла до 7,3% в общем производстве против 3,6% в 2019 году. При этом производство электроэнергии на гидростанциях Украины в 2020 году уменьшилось на 7,2% до 7,6 млрд кВт-час. В целом производство электроэнергии на солнечных, ветровых, био - и гидростанциях в Украине повысило долю экологической энергии в общем производстве до 13,4% против 8,7% в 2019 году.

Ранее ЕБРР - один из крупнейших инвесторов в отрасль ВИЭ в Украине обратился к председателю Нацкомиссии по энергетике (НКРЕКП) с беспокойством относительно невыполнения украинской властью обязательств по выплате долгов перед "зеленой" генерацией и призвал НКРЕКП не запрещать выплачивать эту задолженность за счет кредитных средств "Укрэнерго", иначе страна потеряет инвестиции банка.

Напомним, правительство в декабре 2020 года утвердило государственные гарантии для госкомпании "Укрэнерго" на сумму 10,3 млрд грн с целью привлечения кредитов от трех государственных банков для выплаты долгов перед ГП "Гарантированный покупатель", а оно, соответственно, перед производителями "зеленой" энергии. Инвесторы ожидали, что государство выполнит свои обязательства и своевременно погасит 40% "старого" долга (9 млрд грн) до конца 2020 года.

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В то же время НКРЕКП решило утвердить постановление, которое запретит ГП "Гарантированный покупатель" погасить соответствующую задолженность. По мнению ассоциаций ВИЭ, такое решение НКРЕКП устранит единственный пока доступный источник для погашения "старого" долга ГП "Гарантированный покупатель" перед производителями электрической энергии из ВИЭ и станет подтверждением полной несостоятельности Кабмина и НКРЕКП выполнить условия и обязательства согласно Меморандуму о взаимопонимании, подписанныму ими в июне 2020 года.