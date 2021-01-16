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Генерация энергии из солнца и ветра в Украине увеличилась вдвое, - Минэнерго

Генерация энергии из солнца и ветра в Украине увеличилась вдвое, - Минэнерго

Украина в 2020 году увеличила производство электроэнергии из возобновляемых источников - ветер, солнце и биомассы в 2 раза по сравнению с 2019 годом - до 10,8 млрд кВт-час.

Об этом свидетельствует статистика Министерства энергетики, информирует Цензор.НЕТ.

Сообщается, что доля энергии солнца, ветра и биомассы в течение минувшего года выросла до 7,3% в общем производстве против 3,6% в 2019 году. При этом производство электроэнергии на гидростанциях Украины в 2020 году уменьшилось на 7,2% до 7,6 млрд кВт-час. В целом производство электроэнергии на солнечных, ветровых, био - и гидростанциях в Украине повысило долю экологической энергии в общем производстве до 13,4% против 8,7% в 2019 году.

Ранее ЕБРР - один из крупнейших инвесторов в отрасль ВИЭ в Украине обратился к председателю Нацкомиссии по энергетике (НКРЕКП) с беспокойством относительно невыполнения украинской властью обязательств по выплате долгов перед "зеленой" генерацией и призвал НКРЕКП не запрещать выплачивать эту задолженность за счет кредитных средств "Укрэнерго", иначе страна потеряет инвестиции банка.

Напомним, правительство в декабре 2020 года утвердило государственные гарантии для госкомпании "Укрэнерго" на сумму 10,3 млрд грн с целью привлечения кредитов от трех государственных банков для выплаты долгов перед ГП "Гарантированный покупатель", а оно, соответственно, перед производителями "зеленой" энергии. Инвесторы ожидали, что государство выполнит свои обязательства и своевременно погасит 40% "старого" долга (9 млрд грн) до конца 2020 года.

Читайте также: НКРЭКУ участвует в хищении средств "зеленой" энергетики у государственных банков, - Тынный

В то же время НКРЕКП решило утвердить постановление, которое запретит ГП "Гарантированный покупатель" погасить соответствующую задолженность. По мнению ассоциаций ВИЭ, такое решение НКРЕКП устранит единственный пока доступный источник для погашения "старого" долга ГП "Гарантированный покупатель" перед производителями электрической энергии из ВИЭ и станет подтверждением полной несостоятельности Кабмина и НКРЕКП выполнить условия и обязательства согласно Меморандуму о взаимопонимании, подписанныму ими в июне 2020 года.

Автор: 

энергетика (2579) НКРЭКУ (479) Минэнерго (367)


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Топ комментарии
+20
Генерация энергии из солнца и ветра в Украине увеличилась вдвое, - Минэнерго - Цензор.НЕТ 9251
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16.01.2021 14:09 Ответить
+18
Настроить станций. Закупать энергию у государственных АЄС за копейки. Выдавать эту энергию за "зеленую" и продовать ее государству в 10 раз дороже. Е....ть лохов пока не здохнут....
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16.01.2021 14:14 Ответить
+13
Да уж, с первого января мы это увеличение ощутили на своей шкуре.
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16.01.2021 14:10 Ответить
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Генерация энергии из солнца и ветра в Украине увеличилась вдвое, - Минэнерго - Цензор.НЕТ 9251
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16.01.2021 14:09 Ответить
Херус енд Ко працює !!! А це їх ляльковод !!!))))
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16.01.2021 14:13 Ответить
У Геруса немножко совсем другой ляльковод.

Ахметов - мудень ещё тот, но как-то уж слишком вину за развал энергетики с Бени ( а он в этом виноват на 99 %) в комментах перекладывают на Ахмета, хотя его объективно больше устраивает ситуация, при которой энергетика работает, как часы.

Вот и получается, что враг не *****, а Порошенко и не Беня, а Ахметов.
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16.01.2021 16:05 Ответить
Вылитый парторг "Южмаша": работать не умеет и не хочет, но хочет паразитировать
на простых людях.
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16.01.2021 17:18 Ответить
Да уж, с первого января мы это увеличение ощутили на своей шкуре.
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16.01.2021 14:10 Ответить
а шо ж ты 1 января 2017, 1 января 2018 и 1 января 2019 этого не ощущал ?
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16.01.2021 15:45 Ответить
Во первых, тыкать незнакомому человеку, это или признак кацапизма или дебилизма (нужное подчеркнуть). Во вторых, по сравнению с 2014 годом цена 42коп, 2015г.-79 коп, 2016г.-99коп, 2017г.-1,68гр. За три года в четыре раза. Напомнить, чьё достижение?
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16.01.2021 16:24 Ответить
Напомнить, чьё достижение?

Ну напомни, чьё достижение во время войны направить деньги на создание армии, а не на всеобщее удешевление газа для обогрева бассейна Ахметова путём дотации Нафтогаза.

Или ты войны не заметил ?
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16.01.2021 17:33 Ответить
Знов ліплят горбатого,потвори недолугі !!!))
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16.01.2021 14:12 Ответить
Ахметов ньюз
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16.01.2021 14:12 Ответить
Та да! На папері і по грошам якби які заборгували, а на самому ділі брали атомну і чудесним перетворенням отримували енергію сонця та вітру
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16.01.2021 14:13 Ответить
а как это делалось технически ?
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16.01.2021 15:46 Ответить
Нижче коментарій Грушевського прочитай. Техніческі це робиться на папері
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16.01.2021 15:51 Ответить
Он ни слова про техническую сторону не написал. Он написал какой-то бред про "выдают".

Вот только есть одно "но" - электрика - это не щебень. Её в кучу на пустыре не наскладируешь.
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16.01.2021 15:58 Ответить
Сам собі дав відповідь. Щебінь наскладуєш і по об'єму можливо приблизно визначити скільки його. А ось електрику тільки за лічильниками. Все вирішується хто знімає покази і як знімають. А коли на виході і на вході один і той самий то можна писати що завдяки Зеленій енергетиці і сонце світить.
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16.01.2021 18:37 Ответить
А коли на виході і на вході один і той самий то можна писати...


А коли взагалі не знаєш, як воно працює, то можна писати будь-яку дурню )))

Там між входом і виходом штук 5 інспекцій, комісій з приймання і ще півтора десятка організацій.

Невже ти вважаєш, шо так просто затягнути у змову півтори сотні ніяк не знайомих між собою людей ?

Кстаті, а куди дівати ту електрику, яка реально вироблятиметься фотоелементами, якшо замість неї продавати дешеву з АЕС ? )))

Заземляти ?

І який в цьому дебільному процесі сенс ?
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16.01.2021 18:55 Ответить
Тут говориться про кількість зеленої електрики. В мене є сумніви, що її виробляють в такій кількості.
Повторюсь ще раз про інспекції!! Їх може бути і 25, але вони напишуть то що їм скажуть.
Поставити панелі не означає що вони ще генерують щось. А ось атомну преподнести як зелену можливо.
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16.01.2021 19:05 Ответить
Якшо йти логікою "Поставити панелі не означає що вони ще генерують щось",

то вигідніше і набагато простіше на папері побудувати триста лікарень і двісті інтернатів для старих, а державні гроші на їх утримання зразу класти собі в кишеню.
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16.01.2021 19:10 Ответить
А так і є😀😀!! У всьому.
Прокуратура звітує --- повернули в бюджет стільки то млрд.
Суди звітують --- стільки то млрд.
Виконавча що виконано за рішеннями суду за позовами прокурорів стільки то млрд. А в держ бюджет потрапляє ну пару мільйонів. Тому що реальне стягнення відрізняється від виконання. Виконано може бути і за неможливістю стягнення.
Так само і казарми будують, і лікарні, причому один почав будувати а третій якби закінчив. 1 об'єкт але три раза їх збудували!
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16.01.2021 19:18 Ответить
А вчені всього світу змовилися і брешуть людству, шо Земля кругла, бо насправді вона пласка ?

До чого тут "суди звітують" ?

У звітах судах чітко вказано слово "донараховано". Там нема слів "надійшло в бюджет". Це вже ти сам придумав, шо вони звітуються про надходження в бюджет і маніпулюєш.

Доречі, звідки саме в тебе такі глибокі знання по дозвільній процедурі введення в експлуатацію сонячних електростанцій ?
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16.01.2021 19:34 Ответить
Не донараховано а стягнено на користь держави за рішеннями судів! Хоча стягненням займаються виконавці. А там своя статистика.
😁😁😁. Де я писав про дозвільну процедуру?
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16.01.2021 19:54 Ответить
Де я писав про дозвільну процедуру?

ну так з твоєї схеми однозначно випливає, шо замість реальних фотоелементів там або муляжі, або взагалі нічого нема.

А хтось же їм дозвіл дав ?



Бо як вони без дозволу приєдналися до мережі ?
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16.01.2021 19:59 Ответить
Цікаво хто ж їм дозвіл дав???😀
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16.01.2021 20:02 Ответить
Не бреши, тобі зовсім не цікаво, хто і як видає ті дозволи.

Так само не цікаво, як і бабці не цікаво, хто насправді той, кому в спину вона каже, шо він наркоман.
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16.01.2021 20:08 Ответить
Тільки не розказуй мені як це складно. Особливо бізнесменам від бога під чиїм контролем обленерго.😀😀😀
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16.01.2021 20:21 Ответить
я тебя понял

Генерація енергії із сонця та вітру в Україні збільшилася вдвічі, - Міненерго - Цензор.НЕТ 1373
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16.01.2021 22:03 Ответить
Настроить станций. Закупать энергию у государственных АЄС за копейки. Выдавать эту энергию за "зеленую" и продовать ее государству в 10 раз дороже. Е....ть лохов пока не здохнут....
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16.01.2021 14:14 Ответить
С АЕС теж усе "печально"... там строки експлуатації виходять. Через десять років ми будемо без АЕС... Враховуючи, що 5 років президенства Зелі будуть витрачені даремно, нас чекають тяжкі часи.
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16.01.2021 14:25 Ответить
Да хуже не будет)))) Че ты...
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16.01.2021 14:26 Ответить
сам придумал этот бред, или подсказал кто-то?
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16.01.2021 15:13 Ответить
А як на рахунок відпущено- прийнято- відпущено??? А на самому ділі 1 ват нікуди і не йшов. Чисто на папері?? Ось так і створюється зелена енергетика з атомної.
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16.01.2021 17:22 Ответить
Ти знаєш, шо кожен економічний злочин має свою собівартість ?

Так для тебе мабуть буде відкриття, шо якшо кількість хабарів перевищує вигоду від злочину, то ніякий даун цей злочин робити не буде,

а повір мені, якби робили так, як ти собі це уявляєш, то хабарів би знадобилось вдесятеро більше, ніж було б отримано від фіктивного продажу електрики.
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16.01.2021 19:38 Ответить
Не так давно на Цензорі була новина, що претендент на посаду голови Запорізького здається обленерго пропонував за призначення 150 тис. Дол. І ще кожного місяця обіцяв заносити по 200 тис. Дол. Не гривень а Дол. Це про щось тобі говорить?? Про які суми йдеться тільки в одній області.
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16.01.2021 19:47 Ответить
і до чого тут сонячні електростанції ?

Ти знаєш, кого ти мені дуже нагадуєш ?

Бабусь, шо сидять на лавці і на кожну дівчину кажуть, шо вона прастітутка, а на кожного хлопця, шо він наркоман.

Без всяких доказів. Просто так. Наркоман і все тобі.
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16.01.2021 19:53 Ответить
Тююю. Напевно за зарплатню пропонував такі суми😀. Зрозуміло все з тобою. Там є Запорізька АЕС. І є зелені енергетики. Ось призначили б цього і повір що відразу б збільшилось виробництво зеленої енергетики
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16.01.2021 19:59 Ответить
так там окрім зеленої енергетики ще 5000 чинників є, які стосуються обленерго.

чому ти вчепився саме за зелену енергетику ?
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16.01.2021 20:01 Ответить
А чому різниця така між зеленими і атомними в ціні?? 4 грн на кіловаті. А що таке кіловат??
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16.01.2021 20:07 Ответить
А шо таке цифри і шо таке літери тобі не розказати ?
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16.01.2021 20:10 Ответить
От собі і розкажи, і вирахуй яка з того користь.
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16.01.2021 20:25 Ответить
это тупоголовый зедебил. С таким же успехом можно утверждать, что гамно свинорусов продают как хлеб, который ест этот Вася
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17.01.2021 10:02 Ответить
если ты не в курсе как работает подключение к Зеленому тарифу - это не значит что ты можешь придумывать бред сивой кобылы
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17.01.2021 03:34 Ответить
Цього зробити неможливо, але Ви можете думати, що завгодно. Тут питання, навіщо на кожній АЕС виключили по одному енергоблоку, які дають копійочну енергетику? Питання відкрите - просто Бені і Пінчуку потрібно купувати вугілля в московії і на прокладках відмивати мільярди, спалюючи це вугілля на своїх ТЕЦ, а ще купувати у тиж же москалів, які побудували і Білорусісвою АЕС, а вас дурять "зеленою" енергетикою, якої в процентному відношенні найменше у Європі.(Білорусь не рахую).
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16.01.2021 15:15 Ответить
В нас все можливо! Навіть на коробці сірників можливо три чотири раза ПДВ собі відшкодувати, а про енергетику взагалі мовчу, коли такі фахівці у корита як Шмигаль.
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16.01.2021 17:36 Ответить
В нас все можливо! Навіть на коробці сірників можливо три чотири раза ПДВ собі відшкодувати


опиши механізм
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16.01.2021 19:54 Ответить
Настроить станций. Закупать энергию у государственных АЄС за копейки. Выдавать эту энергию за "зеленую" и продовать ее государству в 10 раз дороже.


а куда девать єнергию с настроенных станций ?

выкидывать ?
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16.01.2021 18:58 Ответить
Імпорт прописан в кремлівському сценаріі розвитку України !!! Зелена пліснява втілює в життя кремлівський сценарій повернення України в "родную говєнь" Московію !!!))))
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16.01.2021 14:23 Ответить
Вони нас ведуть до імпорту. Скоро нашим АЕС кірдик, брати таку кількість ел.енергії окрім як від кацапів просто ніде. Це умисна диверсія...
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16.01.2021 14:26 Ответить
А я про що?? Це злочин проти держави ,проти її суверенітета та соборності,проти українців,як націі !!!)))
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16.01.2021 14:29 Ответить
ну так... якщо 73% проти усього перерахованого, то треба валити.
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16.01.2021 14:30 Ответить
"Мои года........" !!!)))
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16.01.2021 14:32 Ответить
Які роки? Це ж скільки треба мати, щоби калаш в руках не втримати. Я мав на увазі не куди, а кого
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16.01.2021 14:34 Ответить
Ну как скоро. Еще 15 лет протянут. Отдельные блоки и 25.
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16.01.2021 16:37 Ответить
Не сбрасывайте со счетов и других участников кремлёвского сценария -опзж.
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16.01.2021 14:28 Ответить
Зелена пліснява торує шлях, до влади в Україні, саме для зажопінців!!!)))
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16.01.2021 14:31 Ответить
Перевожу. Скоро опять тарифы в два раза взлетят.
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16.01.2021 14:24 Ответить
та хоч в три, пофіг.
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16.01.2021 14:26 Ответить
Как ето?

А поостанавливать машины на трассах? А насрать соседу под коврик, шоб тарифы меньше стали?
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16.01.2021 14:36 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=NQ2nPrCw_h8
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16.01.2021 14:38 Ответить
Нит. Но вот тот, кому ты отвечал, по-моему, какраз из этих с трансплантированным гипофизом.
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16.01.2021 14:42 Ответить
Вот как нам преподносят резкое повышение тарифа и сотрудничество
по электроэнергии с россией.
Сокращаем блоки АЭС ,теряем энергонезависимость ,торгуем с оккупантом ,
вводим неподъёмные тарифы. "Виват " олигархату !
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16.01.2021 14:25 Ответить
Ну от принесуть платіжки,тоді і побачим,хто,кому, та за що платить в цій країні...
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16.01.2021 14:27 Ответить
Это давно уже всем адекватным ясно и без платёжек.
Уточняю кому ясно. 100% - 73% = 27 %.
Вот 27 % не лохов.
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16.01.2021 14:31 Ответить
и шо, кому легче стало
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16.01.2021 14:29 Ответить
Ура! Теперь электричество подорожает в четыре!
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16.01.2021 14:30 Ответить
Генерация энергии из солнца и ветра в Украине увеличилась вдвое, - Минэнерго

Может электроэнергии стало больше?
Нет - электроэнергии стало меньше и ЗЕленые ублюдки ее начинают закупать у врага.

Может электроэнергия подешевела потому что больше источников генерации?
Нет - электроэнергия подорожала.

Так в чем прикол? Что и кому дали эти игрушки?
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16.01.2021 14:34 Ответить
во-первых на слух звучит красиво )) хоть что-то где-то увеличилось )))
(не задумываясь шо и кому теперь должны в два раза больше выплатить по "зеленому тарифу" ...плюс долги - а там люди такие, шо долги прощать не будут, еще и пеню выставят))
а во вторых...даже не задумались отрапортовав - шо нам с того счастья?
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16.01.2021 14:43 Ответить
Раньше у меня была 1 коробка спичек, а теперь стало 2 !!!
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16.01.2021 16:07 Ответить
ни фига себе ))) барствуете? ))))
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16.01.2021 16:39 Ответить
Эти игрушки дают Ахметке и сотоварищи много, очень много денег. А за деньги они могут купить любые игрушки, да хоть преЗедента со всей его шоблой.
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16.01.2021 16:59 Ответить
Зеленского и покупать н надо - он и так свой.
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16.01.2021 17:35 Ответить
Мои AGM аккумуляторы,через 27 месяцев после начала использования,пока держатся. Правда напряжение 13.0 уже не держат,где-то 12.8 - 12.9 В. через некоторое время,после отключения от зарядки,значит емкость упала и сейчас где-то 90 -95% от начальной.
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16.01.2021 14:35 Ответить
Мразь зелёная нашла чем хвалиться. Пока сидят у руля,твари,атомные станции или продадут или разберут по частям на продажу.
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16.01.2021 14:40 Ответить
При таких ценах солнечная и ветровая энергетика по прибыльности чуть ниже торговли наркотиками.
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16.01.2021 14:40 Ответить
Ну, сваливай. Ты уже там.
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16.01.2021 15:19 Ответить
Ахметов ликует!
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16.01.2021 14:56 Ответить
выросла в два раза - планируют веерные отключения, вырастет в 5 раз - отключения станут нормой жизни
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16.01.2021 14:58 Ответить
Solnecnoje eto zaviset gde postavil Maroko cena gde to 2-3 centa za 1 kwh,vetruvki sebestojimost okolo 5 evro centov za 1kwj.Biomasa ona 3 raza desevle cem gaz dlia otoplenija
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16.01.2021 15:18 Ответить
" Генерация энергии из солнца и ветра в Украине увеличилась вдвое, - Минэнерго"
А долги бюджета перед зилёной энергетикой - вчетверо!
Радрсть-то какая!
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16.01.2021 15:42 Ответить
Долги нарисованы Ахметовым.
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16.01.2021 17:33 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
Генерація енергії із сонця та вітру в Україні збільшилася вдвічі, - Міненерго - Цензор.НЕТ 6988
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16.01.2021 15:53 Ответить
Халявщиков, желающих наварится за счёт бюджета (считай других граждан) увеличилось вдвое
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16.01.2021 16:04 Ответить
Как это остановит тарифный холокост?
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16.01.2021 16:11 Ответить
Только ускорит
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16.01.2021 16:17 Ответить
Вся эта "зеленая" энергетика дотационная и высасывает как пылесос из наших карманов деньги, которые затем попадают в карманы всяких ублюдков типа Ахметки и Со. И любителям Пороха не надо забывать, что это именно он создал все эти льготы для желающих залезть в наши карманы.
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16.01.2021 16:53 Ответить
"Льготы" в виде законов, фиксирующих "зеленый тариф" в валюте, приняты при Януковиче братьями Клюевыми ....
И далее сохранены до 2030г как при Порохе, так и при клоуне зеле
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16.01.2021 22:01 Ответить
Встановлена потужність зеленої генерації 6452 МВт, це більше ніж встановлена потужність ТЕС 6070 МВт. За 15.01.20 зелена генерація змогла видати максимум 924 МВт потужності, при 6010 МВт ТЕС та 10399 МВт АЕС. Які проблеми може вирішити зелена енергетика? Навіщо вона потрібна з такими тарифами взагалі?
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16.01.2021 16:54 Ответить
в умовах України зелена енергетика (ЗЕ - як зеля... ) не вирішує проблеми,
а СТВОРЮЄ величезні нові
Починаючи з весни, коли сонце всмалить на повну, і ЗЕ буде здатна видати вдень повні 6452 МВт по відповідній ціні... А відключати "зайву" ЗЕ - "ніззя" по закону ....
Тому блоки АЕС з дешевою е\е продовжать знов зупиняти ще більше
А для балансування пікового навантаження \ або мінімального вночі потрібна у гарячому резерві потужність саме отих 6010 МВт ТЕС зі знов таки недешевою е\е.

I знов усе на кишеню того самого Ахметова, який № 1 в обох сферах, ЗЕ і ТЕС ...
Тому на весну і планується чергове підвищення ціни для населення. 1.68 грн\кВт будете згадувати як манну небесну.
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16.01.2021 22:26 Ответить
Ахметов с Петей сначала прикинули - если дешёвый и дорогой газ никак не отличить,
то будем скупать дешёвый и выдавать населению за роттердамский - деньи из воздуха.
Теперь Ахметов повторяет то же самое с электричеством, но уже с Зеленским.

Кто возьмётся решить вопрос Ахметова - того и можно называть националистом.
Все остальные - "свободы", "правые секторы", "оун" - просто маланцы-имитаторы.
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16.01.2021 17:31 Ответить
Про зеленую энергетику в Украине есть хорошая пословица - хватить батьку торгувати, бо вже нема чим здачу давати.
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16.01.2021 18:44 Ответить
Як держава та Фірташ «зметикували» на двох, зробивши українців лохами 16.01.2021 // 2 Переглядів
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Агія Загребельська, засновниця «Ліги антитрасту», держуповноважена АМКУ у 2015-2019 рр.
Новий рік почався з катастрофічного для багатьох українських родин підвищення тарифів на доставку газу.
У деяких регіонах України зростання перевищило 200% та було за межею платоспроможності домогосподарств.
Скільки українців опинились в 2021 році за межею тарифної бідності, держава не рахувала та навряд чи рахуватиме.
Бо обсяг коштів, виділених в бюджеті цього року на субсидії порівняно з 2020 зменшився на 500 млн грн, а тарифи - навпаки зросли.
Це означає, що апарат чиновників винаходитиме нові засоби, щоб відправити шукачів субсидії додому ні з чим.
Не будемо вдаватись до розмірковувань на тему, як так сталось, що президент Володимир Зеленський обіцяв знизити тарифи в два рази, а сталось протилежне - всі платіжки зросли.
Поговоримо про те, чому це відбулось та чи можна було б цього підвищення уникнути або мінімізувати на прикладі лише однієї статті витрат в затвердженій регулятором калькуляції тарифу.
Так, з 1 липня 2020 року в структурі тарифу на розподіл газу з'явилась графа «компенсація витрат за попередні періоди».
Загальна сума, що припадає на цю статтю по країні складає - 2,37 млрд грн за період з 1 липня 2020 по 31 грудня 2021.
Фактично, під словами «компенсація витрат за попередні роки» ховається погашення боргу облгазів перед державою в особі державної компанії «Укртрансгаз» з орбіти «Нафтогазу».
Борги облгазів складають більше 40 млрд грн. І вони категорично відмовляються їх погашати, посилаючись на те, що їх вини у виникненні цих боргів немає.
«Укртрансгаз» навпаки, наполягає на тому, що ці борги легітимні та мають бути погашені. При цьому держкомпанії, зрозуміло, все одно, хто їх буде погашати, аби це було зроблено.
Природа цих боргів одна, проте причини - неоднорідні.
Це все борги за так звані небаланси - різниці між тим обсягом газу, який облгази збирались (законтрактували) викачати з трубопроводу, і обсягом, що фактично викачали.
Враховуючи те, що небаланси плюсові - це означає, що облгази «викачували» стабільно більше ніж контрактували.
При цьому, за викачаний понад законтрактований об'єм газ облгази з «Уктрансгазом» не розраховувались, беручи його фактично в борг.
Причин, чому так сталося, кілька.
З одного боку, це неналежна робота регулятора - НКРЕКП, який роки поспіль вів непослідовну та алогічну тарифну політику, «граючи» з президентами та урядами в соціалістично-комуністичний популізм «дамо найнижчі тарифи населенню».
Олігархічний уклад держави не вимагав від політиків робити реальні реформи, спрямовані на підвищення доходів маленьких українців та виховання в них самостійних, забезпечених, відповідальних та розумних господарів.
Майже весь період української незалежності на кожній стратегічній галузі промисловості, прибутковому бізнесі або суттєвій бюджетній статті витрат чи доходів «сидів» олігарх і крав.
Чиновники та політики забезпечували йому недоторканість та комфорт у цьому процесі. А для того, аби українці не помічали як вони бідніють та не відчували всю глибину падіння, з ними «загравали» як могли.
Один з фокусів, до яких вдавалась влада і олігархи, це псевдонизькі тарифи.
Тобто тарифи і справді були низькими, проте олігархи, які контролювали підприємства, на рахунки яких ми сплачували більшу частину комуналки, не бідкували та забирали своє.
Тільки робили це не прямо через платіжки, а різноманітними прихованими від нашого ока схемами.
І ось, обслуговуючи в інтересах олігархів та політиків популізм, НКРЕКП штучно занижувала тариф на доставку газу. Робилось це кількома способами.
Перший, це штучне заниження норми споживання для помешкань без лічильників.
Наприклад, протягом 2015 - 2018 років цей показник був майже вдвічі менший за реальний обсяг споживання газу такими домогосподарствами.
Це означає, що газ споживачі вибирали повністю, а платили - половину. При цьому, самі облгази мали цей обсяг газу оплачувати, бо в «Укртрансгазі», на відміну від цих домівок, лічильники стоять. Та за весь вибраний з трубопроводу газ облгаз має розрахуватись.
Другий, так звані «температурні коефіцієнти». Річ у тому, що помешкання, в яких є газові лічильники, які не приведені до стандартних умов, взимку споживають газу на 7-14% більше ніж показує лічильник.
Бо він розрахований на температуру + 20С, а при нижчих температурах газ стискається і зменшує обсяг, проте лічильник цього «не бачить». До того ж, великі обсяги газу споживається саме взимку - коли споживачі користуються ним для опалення.
І знову ж таки, на відміну від нашого житла, в «Уктрансгазі» стоять лічильники, що приведені до стандартних умов. Тобто вони знають, коли на вулиці -20С, і рахують вибраний облгазами газ правильно.
І знов та сама ситуація, споживачі газ вибрали і не заплатили, а облгази з «Укртрансгазом» мають розрахуватись.
В різні періоди були різні моделі маніпуляцій, у тому числі сумнозвісне ПСО. Проте, результат всього цього був один. Населення нібито платило низькі тарифи, але «під столом» їх все одно обкрадали, але непомітно.
Проте, винуватець тут хоча і держава, в тому числі в особі регулятора, уряду, парламенту та навіть президента. Однак, я б сказала, що її роль в цьому угрупуванні була скоріш виконавча.
Основними ж організаторами, замовниками та вигодонабувачами цього безладу були самі олігархи. В даному випадку - Дмитро Фірташ та його спільники Юрій Бойко і Сергій Льовочкін.
Вони давно отримали від держави більшість з цих облгазів (70% облгазів - їх вотчина), ще коли Бойко відповідав за цю галузь та міг «нарішати» газові активи партнерам.
Зрозуміло, що взяли вони їх за безцінь, а самі газові мережи навіть не перебувають у їх власності.
Вони просто безкоштовно їх експлуатують, не вкладаючи в їх модернізацію за весь час фактично ні копійки, бо вони ж не їх. Та при цьому «висмоктуючи» з них максимум прибутків за принципом «а після нас хоч потоп».
Підтвердженням тому є чисельні журналістські розслідування та кримінальні справи проти «стрєлочніків» за розкрадання та виведення коштів, які зазвичай закінчувались смішними сумами штрафів або умовними термінами.
На певному етапі їх нахабаство дійшло до межі, що вони навіть змогли організувати для себе виключення з «Прозорро».
Адже з моменту існування системи облгази були чи не єдиними природніми монополістами, що могли собі дозволити «не заморочуватись» прозорістю, оскарженням в АМКУ та правилами, і купувати товари у кого хочуть та за скільки хочуть. А хотілось, традиційно, у своїх та за дорого.
Така бізнес модель з одного боку знищувала технічно газові мережі, що призводило до збільшення кількості аварійних випадків, розгерметизацій та витоків газу.
Отже, вони і так отримували в тарифі не так багато і частину з цього тупо крали, та ще й те, що залишилось, йшло на покриття витрат на такі наслідки занедбаного стану мереж.
З іншого боку, це било по їх репутації та моралі компаній. Працівники облгазів не були лояльними до своїх підприємств, а мізерні зарплати змушували їх не тільки погано працювати від безвихідності та на зло, а ще й шукати можливості й для себе підзаробити на споживачах.
Отже, олігархи були зацікавлені в тому, щоб держава їм в цьому місці «недоплачувала», а переплачувала в інших.
Адже тоді у випадку якихось негараздів завжди легко юридично показати пальцем на крайнього клерка в якомусь чиновницькому кабінеті, чиє прізвище вони навіть не знають.
Звісно іноді вони щось там для проформи «булькали» про «мало, дайте ще, не вистачає оновити мережі, працівники працюють за копійки».
Але реально контролюючі всю владну вертикаль саме в їх руках було питання тарифів. Та їм не треба було давати інтерв'ю чи коментарі, писати звернення або організовувати круглі столи.
Достатньо було підняти телефон без кнопочок і державна машина розвернулась би і почала свій рух в іншому напрямку. Прогресивному та демократичному, але не вигідному їм.
Бо в таких умовах вони б швидко втратили свій вплив і гроші, адже коли кожний маленький українець може заробити собі та більшість заробляє на європейські тарифи, їх «шматок пирога» суттєво схуднув би, як і кількість місць, де можна щось вкрасти.
Повертаючись на початок, це свято корупції та популізму мало закінчитись, бо українські запаси не вічні. Та це сталось.
Бездарність нової влади, звичайно, суттєво прискорила цей процес. Хоча справедливості заради, якщо б замість них прийшли б такі самі негідники, але розумніші, це також сталось би. Але на кілька років пізніше.
Раніше, подібні боргові комунальні ями держава вирішувала або просто списанням боргів. Тобто прийняли закон і все, ніхто нічого нікому не винний (так можна, коли ти парламент). Або погашенням боргів з бюджету (тут головне розумну назву підібрати для схеми).
І зараз мало б відбутись саме так, якби… Якби в бюджеті було б хоч трішечки більше грошей. Якби керівник Нафтогазу Андрій Коболєв був трішечки більш піддатливим для політичного та олігархічного впливу. Якби Росія не чекала нашого провалу з анбандлінгом, що має потонути в борговій ямі, щоб сказати світу «бачите, вони просто корумповані нікчеми»…
Або, пофантазую, так само, але вже з врахуванням помилок та подальшою зміною курсу та пріоритетів… Якби президент та його «зелена» команда були хоч трішечки розумнішими. Якби Фірташ-Льовочкін-Бойко та інші олігархи були не такими жадібними та хоч на крапельку люби
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16.01.2021 21:23 Ответить
 
 