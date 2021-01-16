Генерация энергии из солнца и ветра в Украине увеличилась вдвое, - Минэнерго
Украина в 2020 году увеличила производство электроэнергии из возобновляемых источников - ветер, солнце и биомассы в 2 раза по сравнению с 2019 годом - до 10,8 млрд кВт-час.
Об этом свидетельствует статистика Министерства энергетики, информирует Цензор.НЕТ.
Сообщается, что доля энергии солнца, ветра и биомассы в течение минувшего года выросла до 7,3% в общем производстве против 3,6% в 2019 году. При этом производство электроэнергии на гидростанциях Украины в 2020 году уменьшилось на 7,2% до 7,6 млрд кВт-час. В целом производство электроэнергии на солнечных, ветровых, био - и гидростанциях в Украине повысило долю экологической энергии в общем производстве до 13,4% против 8,7% в 2019 году.
Ранее ЕБРР - один из крупнейших инвесторов в отрасль ВИЭ в Украине обратился к председателю Нацкомиссии по энергетике (НКРЕКП) с беспокойством относительно невыполнения украинской властью обязательств по выплате долгов перед "зеленой" генерацией и призвал НКРЕКП не запрещать выплачивать эту задолженность за счет кредитных средств "Укрэнерго", иначе страна потеряет инвестиции банка.
Напомним, правительство в декабре 2020 года утвердило государственные гарантии для госкомпании "Укрэнерго" на сумму 10,3 млрд грн с целью привлечения кредитов от трех государственных банков для выплаты долгов перед ГП "Гарантированный покупатель", а оно, соответственно, перед производителями "зеленой" энергии. Инвесторы ожидали, что государство выполнит свои обязательства и своевременно погасит 40% "старого" долга (9 млрд грн) до конца 2020 года.
В то же время НКРЕКП решило утвердить постановление, которое запретит ГП "Гарантированный покупатель" погасить соответствующую задолженность. По мнению ассоциаций ВИЭ, такое решение НКРЕКП устранит единственный пока доступный источник для погашения "старого" долга ГП "Гарантированный покупатель" перед производителями электрической энергии из ВИЭ и станет подтверждением полной несостоятельности Кабмина и НКРЕКП выполнить условия и обязательства согласно Меморандуму о взаимопонимании, подписанныму ими в июне 2020 года.
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Ахметов - мудень ещё тот, но как-то уж слишком вину за развал энергетики с Бени ( а он в этом виноват на 99 %) в комментах перекладывают на Ахмета, хотя его объективно больше устраивает ситуация, при которой энергетика работает, как часы.
Вот и получается, что враг не *****, а Порошенко и не Беня, а Ахметов.
на простых людях.
Ну напомни, чьё достижение во время войны направить деньги на создание армии, а не на всеобщее удешевление газа для обогрева бассейна Ахметова путём дотации Нафтогаза.
Или ты войны не заметил ?
Вот только есть одно "но" - электрика - это не щебень. Её в кучу на пустыре не наскладируешь.
А коли взагалі не знаєш, як воно працює, то можна писати будь-яку дурню )))
Там між входом і виходом штук 5 інспекцій, комісій з приймання і ще півтора десятка організацій.
Невже ти вважаєш, шо так просто затягнути у змову півтори сотні ніяк не знайомих між собою людей ?
Кстаті, а куди дівати ту електрику, яка реально вироблятиметься фотоелементами, якшо замість неї продавати дешеву з АЕС ? )))
Заземляти ?
І який в цьому дебільному процесі сенс ?
Повторюсь ще раз про інспекції!! Їх може бути і 25, але вони напишуть то що їм скажуть.
Поставити панелі не означає що вони ще генерують щось. А ось атомну преподнести як зелену можливо.
то вигідніше і набагато простіше на папері побудувати триста лікарень і двісті інтернатів для старих, а державні гроші на їх утримання зразу класти собі в кишеню.
Прокуратура звітує --- повернули в бюджет стільки то млрд.
Суди звітують --- стільки то млрд.
Виконавча що виконано за рішеннями суду за позовами прокурорів стільки то млрд. А в держ бюджет потрапляє ну пару мільйонів. Тому що реальне стягнення відрізняється від виконання. Виконано може бути і за неможливістю стягнення.
Так само і казарми будують, і лікарні, причому один почав будувати а третій якби закінчив. 1 об'єкт але три раза їх збудували!
До чого тут "суди звітують" ?
У звітах судах чітко вказано слово "донараховано". Там нема слів "надійшло в бюджет". Це вже ти сам придумав, шо вони звітуються про надходження в бюджет і маніпулюєш.
Доречі, звідки саме в тебе такі глибокі знання по дозвільній процедурі введення в експлуатацію сонячних електростанцій ?
😁😁😁. Де я писав про дозвільну процедуру?
ну так з твоєї схеми однозначно випливає, шо замість реальних фотоелементів там або муляжі, або взагалі нічого нема.
А хтось же їм дозвіл дав ?
Бо як вони без дозволу приєдналися до мережі ?
Так само не цікаво, як і бабці не цікаво, хто насправді той, кому в спину вона каже, шо він наркоман.
Так для тебе мабуть буде відкриття, шо якшо кількість хабарів перевищує вигоду від злочину, то ніякий даун цей злочин робити не буде,
а повір мені, якби робили так, як ти собі це уявляєш, то хабарів би знадобилось вдесятеро більше, ніж було б отримано від фіктивного продажу електрики.
Ти знаєш, кого ти мені дуже нагадуєш ?
Бабусь, шо сидять на лавці і на кожну дівчину кажуть, шо вона прастітутка, а на кожного хлопця, шо він наркоман.
Без всяких доказів. Просто так. Наркоман і все тобі.
чому ти вчепився саме за зелену енергетику ?
опиши механізм
а куда девать єнергию с настроенных станций ?
выкидывать ?
А поостанавливать машины на трассах? А насрать соседу под коврик, шоб тарифы меньше стали?
по электроэнергии с россией.
Сокращаем блоки АЭС ,теряем энергонезависимость ,торгуем с оккупантом ,
вводим неподъёмные тарифы. "Виват " олигархату !
Уточняю кому ясно. 100% - 73% = 27 %.
Вот 27 % не лохов.
Может электроэнергии стало больше?
Нет - электроэнергии стало меньше и ЗЕленые ублюдки ее начинают закупать у врага.
Может электроэнергия подешевела потому что больше источников генерации?
Нет - электроэнергия подорожала.
Так в чем прикол? Что и кому дали эти игрушки?
(не задумываясь шо и кому теперь должны в два раза больше выплатить по "зеленому тарифу" ...плюс долги - а там люди такие, шо долги прощать не будут, еще и пеню выставят))
а во вторых...даже не задумались отрапортовав - шо нам с того счастья?
А долги бюджета перед зилёной энергетикой - вчетверо!
Радрсть-то какая!
И далее сохранены до 2030г как при Порохе, так и при клоуне зеле
а СТВОРЮЄ величезні нові
Починаючи з весни, коли сонце всмалить на повну, і ЗЕ буде здатна видати вдень повні 6452 МВт по відповідній ціні... А відключати "зайву" ЗЕ - "ніззя" по закону ....
Тому блоки АЕС з дешевою е\е продовжать знов зупиняти ще більше
А для балансування пікового навантаження \ або мінімального вночі потрібна у гарячому резерві потужність саме отих 6010 МВт ТЕС зі знов таки недешевою е\е.
I знов усе на кишеню того самого Ахметова, який № 1 в обох сферах, ЗЕ і ТЕС ...
Тому на весну і планується чергове підвищення ціни для населення. 1.68 грн\кВт будете згадувати як манну небесну.
то будем скупать дешёвый и выдавать населению за роттердамский - деньи из воздуха.
Теперь Ахметов повторяет то же самое с электричеством, но уже с Зеленским.
Кто возьмётся решить вопрос Ахметова - того и можно называть националистом.
Все остальные - "свободы", "правые секторы", "оун" - просто маланцы-имитаторы.
http://nashigroshi.org/wp-content/uploads/2021/01/zahrebel-s-ka.jpg
Агія Загребельська, засновниця «Ліги антитрасту», держуповноважена АМКУ у 2015-2019 рр.
Новий рік почався з катастрофічного для багатьох українських родин підвищення тарифів на доставку газу.
У деяких регіонах України зростання перевищило 200% та було за межею платоспроможності домогосподарств.
Скільки українців опинились в 2021 році за межею тарифної бідності, держава не рахувала та навряд чи рахуватиме.
Бо обсяг коштів, виділених в бюджеті цього року на субсидії порівняно з 2020 зменшився на 500 млн грн, а тарифи - навпаки зросли.
Це означає, що апарат чиновників винаходитиме нові засоби, щоб відправити шукачів субсидії додому ні з чим.
Не будемо вдаватись до розмірковувань на тему, як так сталось, що президент Володимир Зеленський обіцяв знизити тарифи в два рази, а сталось протилежне - всі платіжки зросли.
Поговоримо про те, чому це відбулось та чи можна було б цього підвищення уникнути або мінімізувати на прикладі лише однієї статті витрат в затвердженій регулятором калькуляції тарифу.
Так, з 1 липня 2020 року в структурі тарифу на розподіл газу з'явилась графа «компенсація витрат за попередні періоди».
Загальна сума, що припадає на цю статтю по країні складає - 2,37 млрд грн за період з 1 липня 2020 по 31 грудня 2021.
Фактично, під словами «компенсація витрат за попередні роки» ховається погашення боргу облгазів перед державою в особі державної компанії «Укртрансгаз» з орбіти «Нафтогазу».
Борги облгазів складають більше 40 млрд грн. І вони категорично відмовляються їх погашати, посилаючись на те, що їх вини у виникненні цих боргів немає.
«Укртрансгаз» навпаки, наполягає на тому, що ці борги легітимні та мають бути погашені. При цьому держкомпанії, зрозуміло, все одно, хто їх буде погашати, аби це було зроблено.
Природа цих боргів одна, проте причини - неоднорідні.
Це все борги за так звані небаланси - різниці між тим обсягом газу, який облгази збирались (законтрактували) викачати з трубопроводу, і обсягом, що фактично викачали.
Враховуючи те, що небаланси плюсові - це означає, що облгази «викачували» стабільно більше ніж контрактували.
При цьому, за викачаний понад законтрактований об'єм газ облгази з «Уктрансгазом» не розраховувались, беручи його фактично в борг.
Причин, чому так сталося, кілька.
З одного боку, це неналежна робота регулятора - НКРЕКП, який роки поспіль вів непослідовну та алогічну тарифну політику, «граючи» з президентами та урядами в соціалістично-комуністичний популізм «дамо найнижчі тарифи населенню».
Олігархічний уклад держави не вимагав від політиків робити реальні реформи, спрямовані на підвищення доходів маленьких українців та виховання в них самостійних, забезпечених, відповідальних та розумних господарів.
Майже весь період української незалежності на кожній стратегічній галузі промисловості, прибутковому бізнесі або суттєвій бюджетній статті витрат чи доходів «сидів» олігарх і крав.
Чиновники та політики забезпечували йому недоторканість та комфорт у цьому процесі. А для того, аби українці не помічали як вони бідніють та не відчували всю глибину падіння, з ними «загравали» як могли.
Один з фокусів, до яких вдавалась влада і олігархи, це псевдонизькі тарифи.
Тобто тарифи і справді були низькими, проте олігархи, які контролювали підприємства, на рахунки яких ми сплачували більшу частину комуналки, не бідкували та забирали своє.
Тільки робили це не прямо через платіжки, а різноманітними прихованими від нашого ока схемами.
І ось, обслуговуючи в інтересах олігархів та політиків популізм, НКРЕКП штучно занижувала тариф на доставку газу. Робилось це кількома способами.
Перший, це штучне заниження норми споживання для помешкань без лічильників.
Наприклад, протягом 2015 - 2018 років цей показник був майже вдвічі менший за реальний обсяг споживання газу такими домогосподарствами.
Це означає, що газ споживачі вибирали повністю, а платили - половину. При цьому, самі облгази мали цей обсяг газу оплачувати, бо в «Укртрансгазі», на відміну від цих домівок, лічильники стоять. Та за весь вибраний з трубопроводу газ облгаз має розрахуватись.
Другий, так звані «температурні коефіцієнти». Річ у тому, що помешкання, в яких є газові лічильники, які не приведені до стандартних умов, взимку споживають газу на 7-14% більше ніж показує лічильник.
Бо він розрахований на температуру + 20С, а при нижчих температурах газ стискається і зменшує обсяг, проте лічильник цього «не бачить». До того ж, великі обсяги газу споживається саме взимку - коли споживачі користуються ним для опалення.
І знову ж таки, на відміну від нашого житла, в «Уктрансгазі» стоять лічильники, що приведені до стандартних умов. Тобто вони знають, коли на вулиці -20С, і рахують вибраний облгазами газ правильно.
І знов та сама ситуація, споживачі газ вибрали і не заплатили, а облгази з «Укртрансгазом» мають розрахуватись.
В різні періоди були різні моделі маніпуляцій, у тому числі сумнозвісне ПСО. Проте, результат всього цього був один. Населення нібито платило низькі тарифи, але «під столом» їх все одно обкрадали, але непомітно.
Проте, винуватець тут хоча і держава, в тому числі в особі регулятора, уряду, парламенту та навіть президента. Однак, я б сказала, що її роль в цьому угрупуванні була скоріш виконавча.
Основними ж організаторами, замовниками та вигодонабувачами цього безладу були самі олігархи. В даному випадку - Дмитро Фірташ та його спільники Юрій Бойко і Сергій Льовочкін.
Вони давно отримали від держави більшість з цих облгазів (70% облгазів - їх вотчина), ще коли Бойко відповідав за цю галузь та міг «нарішати» газові активи партнерам.
Зрозуміло, що взяли вони їх за безцінь, а самі газові мережи навіть не перебувають у їх власності.
Вони просто безкоштовно їх експлуатують, не вкладаючи в їх модернізацію за весь час фактично ні копійки, бо вони ж не їх. Та при цьому «висмоктуючи» з них максимум прибутків за принципом «а після нас хоч потоп».
Підтвердженням тому є чисельні журналістські розслідування та кримінальні справи проти «стрєлочніків» за розкрадання та виведення коштів, які зазвичай закінчувались смішними сумами штрафів або умовними термінами.
На певному етапі їх нахабаство дійшло до межі, що вони навіть змогли організувати для себе виключення з «Прозорро».
Адже з моменту існування системи облгази були чи не єдиними природніми монополістами, що могли собі дозволити «не заморочуватись» прозорістю, оскарженням в АМКУ та правилами, і купувати товари у кого хочуть та за скільки хочуть. А хотілось, традиційно, у своїх та за дорого.
Така бізнес модель з одного боку знищувала технічно газові мережі, що призводило до збільшення кількості аварійних випадків, розгерметизацій та витоків газу.
Отже, вони і так отримували в тарифі не так багато і частину з цього тупо крали, та ще й те, що залишилось, йшло на покриття витрат на такі наслідки занедбаного стану мереж.
З іншого боку, це било по їх репутації та моралі компаній. Працівники облгазів не були лояльними до своїх підприємств, а мізерні зарплати змушували їх не тільки погано працювати від безвихідності та на зло, а ще й шукати можливості й для себе підзаробити на споживачах.
Отже, олігархи були зацікавлені в тому, щоб держава їм в цьому місці «недоплачувала», а переплачувала в інших.
Адже тоді у випадку якихось негараздів завжди легко юридично показати пальцем на крайнього клерка в якомусь чиновницькому кабінеті, чиє прізвище вони навіть не знають.
Звісно іноді вони щось там для проформи «булькали» про «мало, дайте ще, не вистачає оновити мережі, працівники працюють за копійки».
Але реально контролюючі всю владну вертикаль саме в їх руках було питання тарифів. Та їм не треба було давати інтерв'ю чи коментарі, писати звернення або організовувати круглі столи.
Достатньо було підняти телефон без кнопочок і державна машина розвернулась би і почала свій рух в іншому напрямку. Прогресивному та демократичному, але не вигідному їм.
Бо в таких умовах вони б швидко втратили свій вплив і гроші, адже коли кожний маленький українець може заробити собі та більшість заробляє на європейські тарифи, їх «шматок пирога» суттєво схуднув би, як і кількість місць, де можна щось вкрасти.
Повертаючись на початок, це свято корупції та популізму мало закінчитись, бо українські запаси не вічні. Та це сталось.
Бездарність нової влади, звичайно, суттєво прискорила цей процес. Хоча справедливості заради, якщо б замість них прийшли б такі самі негідники, але розумніші, це також сталось би. Але на кілька років пізніше.
Раніше, подібні боргові комунальні ями держава вирішувала або просто списанням боргів. Тобто прийняли закон і все, ніхто нічого нікому не винний (так можна, коли ти парламент). Або погашенням боргів з бюджету (тут головне розумну назву підібрати для схеми).
І зараз мало б відбутись саме так, якби… Якби в бюджеті було б хоч трішечки більше грошей. Якби керівник Нафтогазу Андрій Коболєв був трішечки більш піддатливим для політичного та олігархічного впливу. Якби Росія не чекала нашого провалу з анбандлінгом, що має потонути в борговій ямі, щоб сказати світу «бачите, вони просто корумповані нікчеми»…
Або, пофантазую, так само, але вже з врахуванням помилок та подальшою зміною курсу та пріоритетів… Якби президент та його «зелена» команда були хоч трішечки розумнішими. Якби Фірташ-Льовочкін-Бойко та інші олігархи були не такими жадібними та хоч на крапельку люби