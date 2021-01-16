Генерація енергії із сонця та вітру в Україні збільшилася вдвічі, - Міненерго

Україна у 2020 році збільшила виробництво електроенергії з відновлюваних джерел - вітер, сонце та біомаси - удвічі порівняно з 2019 роком (до 10,8 млрд кВт-год).

Про це свідчить статистика Міністерства енергетики, інформує Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що частка енергії сонця, вітру та біомаси минулого року зросла до 7,3% у загальному виробництві проти 3,6% у 2019 році. Водночас виробництво електроенергії на гідростанціях України у 2020 році зменшилось на 7,2% до 7,6 млрд кВт-год. Разом виробництво електроенергії на сонячних, вітрових, біо- та гідростанціях в Україні підвищило частку екологічної енергії в загальному виробництві до 13,4% проти 8,7% у 2019 році.

Раніше ЄБРР - один із найбільших інвесторів у галузь ВДЕ в Україниі - звернувся до голови Нацкомісії з енергетики (НКРЕКП) із занепокоєнням щодо невиконання українською владою зобов’язань стосовно виплати боргів перед "зеленою" генерацією та закликав НКРЕКП не забороняти виплачувати цю заборгованість за рахунок кредитних коштів "Укренерго", інакше країна втратить інвестиції банку.

Нагадаємо, уряд у грудні 2020 року затвердив державні гарантії для держкомпанії "Укренерго" на 10,3 млрд грн із метою залучення кредитів від трьох державних банків для виплати боргів перед ДП "Гарантований покупець", а воно, відповідно, перед виробниками "зеленої" енергії. Інвестори очікували, що держава виконає свої зобов'язання і своєчасно погасить 40% "старого" боргу (9 млрд грн) до кінця 2020 року.

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Водночас НКРЕКП вирішила затвердити постанову, яка заборонить ДП "Гарантований покупець" погасити відповідну заборгованість. На думку асоціацій ВДЕ, таке рішення НКРЕКП усуне єдине наразі доступне джерело для погашення "старого" боргу ДП "Гарантований покупець" перед виробниками електричної енергії з ВДЕ та стане підтвердженням цілковитої неспроможності Кабміну і НКРЕКП виконати умови та зобов'язання згідно з Меморандумом про взаєморозуміння, підписаним ними в червні 2020 року.