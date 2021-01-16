В управлениях СБУ Кировоградской, Львовской и Николаевской областей назначены новые руководители, - указы президента
Президент Украины Владимир Зеленский переназначил руководителей управлений Службы безопасности Украины в Кировоградской, Львовской и Николаевской областях.
Соответствующие указы подписаны 16 января и опубликованы на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
Так, Игорь Осипчук уволен с поста начальника Управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области и назначен начальником УСБУ во Львовской области.
Еще одним указом с поста начальника УСБУ во Львовской области уволен Юрий Гончаров.
Кроме того, подписаны указы о назначении Александра Наконечного начальником УСБУ в Кировоградской области, а Дмитрия Неведрова - начальником УСБУ в Николаевской области.
Топ комментарии
+13 Andre2014
показать весь комментарий16.01.2021 18:33 Ответить Ссылка
+13 Злой Карлик
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+12 mrSmith
показать весь комментарий16.01.2021 18:36 Ответить Ссылка
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Испражняешься тут только ты и тебе подобные боты, гадящие на форумах.
Но это и не удивительно: для дебилов факты не могут быть аргументом.
(с маленькой))))))
Отож.
Если Кировоградской, то КГБ.
назначай не назначай... чмо он
Если в ней написано: все работы выполнял с большой прилежностью и интересом, - следует читать: он старался, но без особого рвения.
Обладает профессиональными знаниями, проявляет здоровую уверенность в себе - мало знаний, большая глотка.
Постоянно старался выполнять порученную работу к удовлетворению руководства - способности средние.
Своим поведением являлся примером для окружающих - абсолютным нулем не был.
Добросовестный коллега - делал, что мог.
Прилагал все свои способности - результаты работы слабые.
Все задачи выполнял в соответствии с действующими требованиями - ... но никогда не проявлял инициативы.
К порученным заданиям относился с пониманием - ... но его устраивало все.
Мы ценили его старания - был карьеристом.
Старался установить хорошие отношения с шефом - был подхалимом.
Над всеми порученными заданиями работал с большим усердием- ... но без всякого успеха.
Благодаря своей общительности способствовал улучшению общего климата - пьяница, разбазаривал рабочее время на прибаутки.
К коллегам относился с большим уважением и чувствительностью - искал сексуальные контакты.
Руководство довольно выполнением порученной ему работы - посредственные результаты.
Руководство постоянно выражало удовлетворение выполнением порученной ему работы - на него можно положиться.
Порученную работу выполнял к полному удовлетворению руководства - хорошие результаты.
Порученную работу постоянно выполнял к полному удовлетворению руководства - очень хорошие результаты.
Он покидает нас по обоюдному согласию - мы его уволили.
Он покидает нас по собственному желанию - мы ничего не имеем против.