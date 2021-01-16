В управлениях СБУ Кировоградской, Львовской и Николаевской областей назначены новые руководители, - указы президента

Президент Украины Владимир Зеленский переназначил руководителей управлений Службы безопасности Украины в Кировоградской, Львовской и Николаевской областях.

Соответствующие указы подписаны 16 января и опубликованы на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Так, Игорь Осипчук уволен с поста начальника Управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области и назначен начальником УСБУ во Львовской области.

Еще одним указом с поста начальника УСБУ во Львовской области уволен Юрий Гончаров.

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Кроме того, подписаны указы о назначении Александра Наконечного начальником УСБУ в Кировоградской области, а Дмитрия Неведрова - начальником УСБУ в Николаевской области.