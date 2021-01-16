В управління СБУ Кіровоградської, Львівської та Миколаївської областей призначили нових керівників, - укази президента

Президент України Володимир Зеленский перепризначив керівників управлінь Служби безпеки України в Кіровоградській, Львівській та Миколаївській областях.

Відповідні укази підписані 16 січня і опубліковані на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Так, Ігор Осипчук звільнений з поста начальника Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області та призначений начальником УСБУ у Львівській області.

Ще одним указом з посади начальника УСБУ у Львівській області звільнений Юрій Гончаров.

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Крім того, підписані укази про призначення Олександра Наконечного начальником УСБУ в Кіровоградській області, а Дмитра Нєвєдрова - начальником УСБУ в Миколаївській області.