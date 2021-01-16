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Новини Силовики
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В управління СБУ Кіровоградської, Львівської та Миколаївської областей призначили нових керівників, - укази президента

В управління СБУ Кіровоградської, Львівської та Миколаївської областей призначили нових керівників, - укази президента

Президент України Володимир Зеленский перепризначив керівників управлінь Служби безпеки України в Кіровоградській, Львівській та Миколаївській областях.

Відповідні укази підписані 16 січня і опубліковані на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Так, Ігор Осипчук звільнений з поста начальника Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області та призначений начальником УСБУ у Львівській області.

Ще одним указом з посади начальника УСБУ у Львівській області звільнений Юрій Гончаров.

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Крім того, підписані укази про призначення Олександра Наконечного начальником УСБУ в Кіровоградській області, а Дмитра Нєвєдрова - начальником УСБУ в Миколаївській області.

Зеленський Володимир (24552) призначення (2306) Миколаївська область (2304) Правоохоронні органи (2709) СБУ (13048) силовики (2515) Кіровоградська область (586) Львівська область (2479)


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Топ коментарі
+13
тусуют туда сюда, а толку никакого!
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16.01.2021 18:33 Відповісти
+13
все стало на свои места....
В управлениях СБУ Кировоградской, Львовской и Николаевской областей назначены новые руководители, - указы президента - Цензор.НЕТ 5790
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16.01.2021 18:46 Відповісти
+12
Все кого назначает Зеленский, это воры, моральные уроды, агенты рашки и враги Украины.
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16.01.2021 18:36 Відповісти
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тусуют туда сюда, а толку никакого!
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16.01.2021 18:33 Відповісти
Очередной этап зачистки от более-менее проукраинских...
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16.01.2021 19:02 Відповісти
Все кого назначает Зеленский, это воры, моральные уроды, агенты рашки и враги Украины.
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16.01.2021 18:36 Відповісти
Серьезно?))))
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16.01.2021 18:41 Відповісти
Да.
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16.01.2021 20:04 Відповісти
Откуда инфа, можно ссылочки или документы? Или лишь бы испражниться?
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16.01.2021 20:25 Відповісти
Тебе результатов работы тн команды зебуина не хватает?
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16.01.2021 22:48 Відповісти
PS
Испражняешься тут только ты и тебе подобные боты, гадящие на форумах.
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16.01.2021 22:52 Відповісти
Т.е. по сути ответить нечего, только сплошная оральная диарея в стиле пеперастов
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17.01.2021 07:29 Відповісти
Для тебя и тебе подобных дегенератов, по видимому жопа в экономике, развал армии, реванш регионалов, это не доводы.
Но это и не удивительно: для дебилов факты не могут быть аргументом.
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17.01.2021 14:52 Відповісти
https://www.radiosvoboda.org/a/news-facebook-partila-poroshenka-zakryttya-********/31044131.html Я так понимаю, ты, чепушило, из этих
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18.01.2021 07:51 Відповісти
Ну так,якщо не злодій,то моральний урод,якщо не моральний урод - то агент Рашки,акщо не агент то просто довбодовб...і всі беруть хабарі...Назвіть з десяток порядних там...може я просто не знаю...
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16.01.2021 20:08 Відповісти
Президент Украины Владимир зеленский - цитата

(с маленькой))))))
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16.01.2021 18:39 Відповісти
И о чем это говорит?
Отож.
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16.01.2021 18:42 Відповісти
Що зєлєнське ніхто, просто засцика
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16.01.2021 18:46 Відповісти
На самому ділі, всцялися і всралися ті, хто віддав свій голос за малороське сцикло. Береш платіжку за комуналку і мастиш на хліб.
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16.01.2021 18:52 Відповісти
все стало на свои места....
В управлениях СБУ Кировоградской, Львовской и Николаевской областей назначены новые руководители, - указы президента - Цензор.НЕТ 5790
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16.01.2021 18:46 Відповісти
-- это двойник...
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16.01.2021 18:56 Відповісти
А эти чьи одноклассники? Лысого? Юзика?
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16.01.2021 18:44 Відповісти
Всі з кварталу. Трускавецькі профі.
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16.01.2021 18:47 Відповісти
Готовит к капитуляции , назначает ручных на 100%
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16.01.2021 18:47 Відповісти
Инфа, надеюсь, проверенная? Есть доказательства?
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16.01.2021 20:28 Відповісти
готують схеми і грунт для пресингу патріотів і незгідних з прокремлівською політикою шмарклі ? на словах воно одне а на ділі зовсім інше. брехлива істота до тошноти
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16.01.2021 18:48 Відповісти
Не давайте йому нюхати!
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16.01.2021 18:49 Відповісти
готують схеми і грунт для пресингу патріотів і незгідних з прокремлівською політикою шмарклі ? на словах воно одне а на ділі зовсім інше. брехлива істота до тошноти
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16.01.2021 18:49 Відповісти
СБУ Кировоградской области
Если Кировоградской, то КГБ.
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16.01.2021 18:59 Відповісти
.

назначай не назначай... чмо он
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16.01.2021 18:59 Відповісти
А краткую биографию этих назначенцев , могут опубликовать ?
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16.01.2021 21:24 Відповісти
І що лохдаун розуміє в цих перетасовках? Ось воно призначило Олександра Куксу головою департаменту національної державності СБУ замість Анатолія Дублика. А що воно таке - оця дебільна назва департамент національної державності СБУ ???
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16.01.2021 21:28 Відповісти
А лейтенант Баканов по-прежнему командует ?
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16.01.2021 23:26 Відповісти
Цікаво ким приходиться Ігорко для Зе...... А можливо мама просила пристроїти.
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16.01.2021 23:41 Відповісти
Наверно плохо прибыль от обнала давали.
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17.01.2021 00:13 Відповісти
...а вы, друзья, как ни садитесь, вы ни к чему уже не годитесь... 6 лет войны... телевидение - куда ни ткнешь - гнусавая кацапня... кроссворды - куда ни посмотришь - вопросы из истории расии, ее деятели и прочая шелупонь... а гнусавый вырок меняет руководство подгоняя ее под свой "высочайший уровень, но чтобы чуть-чуть ниже...
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17.01.2021 05:41 Відповісти
Вот посмотрите только, насколько изобретательны кадровики всех уровней в кодировании истинного смысла служебной характеристики.
Если в ней написано: все работы выполнял с большой прилежностью и интересом, - следует читать: он старался, но без особого рвения.
Обладает профессиональными знаниями, проявляет здоровую уверенность в себе - мало знаний, большая глотка.
Постоянно старался выполнять порученную работу к удовлетворению руководства - способности средние.
Своим поведением являлся примером для окружающих - абсолютным нулем не был.
Добросовестный коллега - делал, что мог.
Прилагал все свои способности - результаты работы слабые.
Все задачи выполнял в соответствии с действующими требованиями - ... но никогда не проявлял инициативы.
К порученным заданиям относился с пониманием - ... но его устраивало все.
Мы ценили его старания - был карьеристом.
Старался установить хорошие отношения с шефом - был подхалимом.
Над всеми порученными заданиями работал с большим усердием- ... но без всякого успеха.
Благодаря своей общительности способствовал улучшению общего климата - пьяница, разбазаривал рабочее время на прибаутки.
К коллегам относился с большим уважением и чувствительностью - искал сексуальные контакты.
Руководство довольно выполнением порученной ему работы - посредственные результаты.
Руководство постоянно выражало удовлетворение выполнением порученной ему работы - на него можно положиться.
Порученную работу выполнял к полному удовлетворению руководства - хорошие результаты.
Порученную работу постоянно выполнял к полному удовлетворению руководства - очень хорошие результаты.
Он покидает нас по обоюдному согласию - мы его уволили.
Он покидает нас по собственному желанию - мы ничего не имеем против.
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17.01.2021 06:20 Відповісти
 
 