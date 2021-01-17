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Новости Коронавирус и карантин
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Коронавирус возник в китайских лабораториях, - госсекретарь США Помпео

Коронавирус возник в китайских лабораториях, - госсекретарь США Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео опубликовал информацию, якобы подтверждающую, что коронавирус появился в государственных лабораториях Китая.

Помпео отметил, что еще летом 2019 года в Уханьском институте вирусологии несколько сотрудников заразились чем-то, похожим на коронавирус.  Об этом говорится в его письменном заявлении на сайте Госдепа, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Также госсекретарь заявил, что коронавирус летучих мышей RaTG13 более чем на 96% идентичен SARS-CoV-19.

"Чтобы помочь жизненно важной работе следственной группы ВОЗ, прибывшей в Китай на этой неделе, правительство Соединенных Штатов сегодня делится новой информацией о деятельности правительственных лабораторий Китая в 2019 году", - говорится в заявлении.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 94 млн заболевших, 67 млн выздоровели, больше 2 млн человек скончались.

В США отмечают, что утечка могла произойти из-за ЧП. Однако никаких доказательств этого не было представлено. При этом Китай такие обвинения опровергал ранее.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Китае обнаружили коронавирус в мороженом, сыворотку для которого поставляли из Украины

Автор: 

Госдепартамент США (1856) карантин (16729) США (27325) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+47
дєд *****
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17.01.2021 08:21 Ответить
+20
А до Супрун в нас була супер-пупер медицина?
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17.01.2021 08:29 Ответить
+18
Китай намерен судиться, поскольку считает повление нового штамма вируса в Англии нврушением автторских прав
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17.01.2021 10:35 Ответить
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Страница 2 из 2
Какая Ухань!!! Китай тупо слямзил, что было произведено в Новосибирске в аналогичной лаборатории.
Потому у россиян при их криворукости достаточно быстро появилась вакцина ибо сим непотребным делом занимаются очень давно.
Цель-убить стариков, этот балласт на ногах государства ибо вторую пенсионную реформу россияне уже не пропустят
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17.01.2021 08:41 Ответить
Кацапська вакцина - це вже звучить як анекдот .. Скоріше у племені мумба-юмба з'явиться ядерна бомба чим кацапи винайдуть щось корисне для людства . От " новічок" вони зробити можуть запросто , а вакцину - це фантастика . .
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17.01.2021 08:50 Ответить
Методичку подогнали, зачем это писать ? Astro Zenec, Lancet и другим расскажите Ваш бред
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17.01.2021 09:20 Ответить
Затєм шо - кацапи ,, розумієш .. ?? КАЦАПИ !! Що , ще не зрозумів . ?
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17.01.2021 09:33 Ответить
Потому что кацапы кроме фуфломецина ничего не выпускают,какие вопросы?
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17.01.2021 17:44 Ответить
Какие будут Ваши доказательства?
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17.01.2021 20:32 Ответить
Кокаинум
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17.01.2021 23:16 Ответить
Да , соглашаюсь на все 100 .
Причем пожар в лаборатории практически совпадает с началом заболеваемости пневмонии со смертельным исходом ..
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17.01.2021 10:48 Ответить
Ты идиот? Там уже уровень пить стекломой- оттудава все смотались там делать нечего.... их уровень это сибиряка и прочая хрень .... Ты даже не представляешь сколько бабла и какой уровень спецов нужен для таких исследований
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17.01.2021 23:04 Ответить
История с коронавирусом начинает приближаться к истории с МН17.
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17.01.2021 08:43 Ответить
В Европе нет смертной казни.
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17.01.2021 09:08 Ответить
Для такого случая можно ее и восстановить, тем более, что и в Європы тоже рыло в пуху особенно Франция, Испания и Великобритания. Как мило они бы висели в Нюрнберге.
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17.01.2021 09:21 Ответить
Срочно подайте предложение в Совет Европы, а лучше еще раз возьмите штурмом картонный Рейхстаг.
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17.01.2021 09:36 Ответить
Вот вы такой умный, тогда ответе зачем ЕС, США нужны паспорта о прививках вакциной на КОВИД-19 от тех кто хочет туда въехать, ведь если в США и ЕС все будут вакцинированные, а значит иметь общественный иммунитет от КОВИД то как их может заразить житель третьего мира даже больной на коронавирус, а вот правительствам третьих стран приезд ковидного гостя из США и ЕС это потенциальная угроза их национальной безопасности и это этим странам например Украине надо запретить въезд и требовать от них паспорт вакцинации а никак наоборот. Но все поставлено у тварей с ног на голову.
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17.01.2021 10:22 Ответить
Прививайся своим спутником и не кудахтай падкацапник..
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17.01.2021 12:11 Ответить
Э дружок, а ответа я так и не услышал от проплаченой ботоспермы олигархии, кроме естественно вони. Страна РФ у которой теология это наука кроме ядов что то создать не способна. А вот Билл и Мелинда и еще 26 семей которые владеют 50 процентами всех ресурсов Земли могут и вирус запустить и цифровое рабство устроить. Так что както так.
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17.01.2021 12:30 Ответить
Наконец то вижу мыслящего человека! Событие 201 (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. Event 201) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F пандемические учения, проведённые https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B0_%D0%A5%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B0 университетом Джонса Хопкинса https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 18 октября https://ru.wikipedia.org/wiki/2019_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2019 года при участии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B0_%D0%B8_%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%8B_%D0%93%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%81 Фонда Билла и Мелинды Гейтс и Всемирного экономического форума. Материал из Википедии. В 2010 Гейтс уже намекнул что людей слишком много и будет ещё больше. А также он Бил Гейц сам постоянно говорит что одержим вакцинами!
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18.01.2021 02:13 Ответить
Таких требований нет. В ЕС собираются только обсудить целесообразность их введения. ВОЗ уже высказалась против.
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17.01.2021 12:43 Ответить
Я уже на пальцах показал что это полная глупость, это третий мир в том числе и Украина должна от ЭС, Англии, США требовать ковидные паспорта от вьезжающих, а не наоборот. Они что прикинулись дурачками и не понимаю этого?
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17.01.2021 12:47 Ответить
На 21-е в ЕС вроде назначено обсуждение. Вполне можете успеть их убедить.
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17.01.2021 12:53 Ответить
разумные вещи Вы говорите, - только ЦА это сайта *****, и они Вас не поймут...
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17.01.2021 20:23 Ответить
Коронавірус виник у китайських лабораторіях, - держсекретар США Помпео - Цензор.НЕТ 363 https://censor.net/ru/user/413294
Вот вы такой умный, тогда ответе зачем ЕС, США нужны паспорта о прививках вакциной на КОВИД-19 от тех кто хочет туда въехать, ведь если в США и ЕС все будут вакцинированные, а значит иметь общественный иммунитет от КОВИД то как их может заразить житель третьего мира даже больной на коронавирус, а вот правительствам третьих стран приезд ковидного гостя из США и ЕС это потенциальная угроза их национальной безопасности и это этим странам например Украине надо запретить въезд и требовать от них паспорт вакцинации а никак наоборот. Но все поставлено у тварей с ног на голову.
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17.01.2021 21:36 Ответить
Ага - как в Нюрнберге после 2 мировой- просто договорились и распилили германию вот и все.... толку с тех казней верхушкипросто шоу
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17.01.2021 23:05 Ответить
это всё рептилоиды, истинно вам говорю
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17.01.2021 09:19 Ответить
ага, я понял, Трамп ещё и агенд кетая.
Инфа 100%. Из ноутбука пелосси.
Дайош третий импичмент!
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17.01.2021 08:57 Ответить
Трупм просто мудак безмозглый.
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17.01.2021 09:59 Ответить
Трупм просто мудак безмозглый.

===
Миллиардер - мудак безмозглый... А у тебя сколько рублей в кармане?
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17.01.2021 18:20 Ответить
1. Рублів ніколи в руках не тримав.
2. Іншого - достатньо, щоб не звертати уваги на всяких тупаків.
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17.01.2021 18:54 Ответить
не обзывай байдуна трумпом.
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17.01.2021 21:59 Ответить
1.Ти дуже неуважний. Я "трумпом" нікого і не називав. Будь уважнішим.
2. Шутник ты , дядя вова.
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20.01.2021 20:21 Ответить
у винторогого бомбит Трампушку нах послали Рабсиюшка траур обьявит...Скажи кац разве за это диды ваивале??
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17.01.2021 12:12 Ответить
не обзывай байдуна трампушкой.
хорошо ты само себе о себе написало вот это: " у винторогого бомбит Трампушку нах послали Рабсиюшка траур обьявит...Скажи кац разве за это диды ваивале??"
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17.01.2021 22:01 Ответить
Да-да, помним - была инфа сотка, что в Ираке есть ОМП...))
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17.01.2021 09:41 Ответить
ЧП было было в РФерии в лаборатории ( общеизвестная информация), и они первыми заявили( неожиданно) что изобрели " вакцину". Так что еще вопрос, от куда пошел вирус.
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17.01.2021 09:42 Ответить
Первый коммент (о сговоре мирового пр.и Китая) исчез.УКРАЛ КЛОН ЦЕНЗОРА.Опять каждый первый ворует клон ФСБ.Из Кавказа значит попадаешь только через него( или только первый коммент?)
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17.01.2021 09:46 Ответить
Китай это боевой осел Ротшильдов в деле иудоглобализации.
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17.01.2021 09:49 Ответить
Коронавірус виник у китайських лабораторіях, - держсекретар США Помпео - Цензор.НЕТ 853
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17.01.2021 09:53 Ответить
Вона оно что. А то что фуйло вакцину от короны назвал противоядием, это вам ни о чём не говорит? И не болеет же ж. Уже все лидеры переболели а ботексному хоть бы хны.
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17.01.2021 10:02 Ответить
ОДИН ИЗ 3 СОКРАЛЬНЫХ ОГНЕЙ КАВКАЗСКОЙ ИНДИЙСКОЙ(половина Одэрбэйджана=РИМ) МИФОЛОГИИ ГОРИТ в пригороде Баку-ЯнЭрДаг(Горящего Мужа гора пер с одэри=азэри).ОН И СПАСЕТ МИР ОТ ВИРУСА ПОЛНОСТЬЮ.Смотри мой клип про эту гору в Ютубе.ЕГО ОГОНЬ(ЯнАга,ЯнЭр,Патала=БэйАтаАла) НАДО ПО ВСЕМУ МИРУ РАСПРОСТРАНИТЬ.
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17.01.2021 10:07 Ответить
Абсолютный бред! Никогда не поверю. Лабория которая создала вирус подверглась пожару. Это первое. Второе - пожар возник раннее, до того, как туда занесли газовый балон. И третье(люблю цифру три) балон после пожара должен быть с обломанной горловиной.
Я лично учавствовал в этом процессе создания пожара и знаю в лицо создателя вируса. Точнее создателей!!! вирусов.
Там была целлая коллекция вирусов, подавляющая часть была уничтожена. Кстати вы знаете название этого вируса? Его назвали..Апокалипсис. Оно очень нравилось его создателю...Пропердону. Любые имена вымышлены.
А теперь сопоставив фсье ..единственное место, где был пожар ...это Россия. Все, дальше нет разговоров.
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17.01.2021 10:17 Ответить
та не переживайте так - прийде до влади друг китаю байден і все прекрасно опросто-пєлоситься
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17.01.2021 10:25 Ответить
Сильное пламя( хотя мне он разрешает какие то секунды держать руку в нем) укрепит огонь в ваших глазах(5-й вид Огня) и это будет иммунитет.Но надо верить в это.А для этого найдите в инете миниатюру(мозайку) 16 в.из Тебриза Кавказского,которая хранится в НьюЙоркском музее "Метрополетен" "Похороны Фатимы" из одэрской"книги гаданий" -Фалнаме и ПОСМОТРИТЕ НА НЕЕ.
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17.01.2021 10:28 Ответить
Только тут есть ещё те кто верит в летучих мышей
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17.01.2021 10:28 Ответить
Короновірус страшна штука, он помер від нього мер Борисполя, мер Конотопа, купа головних лікарів, тренерів футбольних клубів... Лише дистанційне навчання зможе зупинити короновірус в Україні.
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17.01.2021 10:29 Ответить
Ещё один специалист во всех областях.
Хорошо рассуждать на разные научные темы, особенно когда ты в них не разбираешься.
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17.01.2021 10:31 Ответить
Китай намерен судиться, поскольку считает повление нового штамма вируса в Англии нврушением автторских прав
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17.01.2021 10:35 Ответить
Доні багато чого оприлюднив, якщо хоч 50% того правда то це серйозна бомба, але якщо вони мали цю інфу і мовчали стільки часу то вони співучасники злочину, особливо щодо викрадення дітей і примушування малолітніх до ....
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17.01.2021 11:15 Ответить
Они не молчали а расследовали, все давно уже знают шо получить любую инфу из коммунистического Китая это пипец проблема
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17.01.2021 17:29 Ответить
Разведка США знала все с самого начала, как и СВР РФ. Неизвестно только, сообщили ли об этом рыжему Донни.
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17.01.2021 12:07 Ответить
Ему уже раз сообщили про их агента в администрации ***** , после чего пришлось его в авральном порядке эвакуировать в Штаты.
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17.01.2021 16:03 Ответить
Учения были 3 года назад и далеко не в Ухане , и как же тогда этот вирус столько спал , да еще и до Уханя на перекладных добрался.
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17.01.2021 16:04 Ответить
Китайцы брешуть
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17.01.2021 17:30 Ответить
Ну да... А успех Трампа - в ольгинских лабораториях Роиси.
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17.01.2021 14:41 Ответить
обычное бактер.оружие .Применили как "гражданскую утечку". Теперь наблюдают за последствиями.Наверное довольны.
Наименее пострадавшей стороной будет китАй( правообладател) .Потом будет План Б.
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17.01.2021 15:47 Ответить
Еще в начале 19 года все кому не лень при чем из каждого утюга кричали , что вот вот будет экономический кризис , а он зараза такая не как начинаться не хотел и тут вдруг БАЦ и пандемия началась , которая как раз и повлекла экономический кризис .Как говорит один дятел из Мордора : Совпадение , не думаю.
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17.01.2021 16:09 Ответить
ЗНАЧИТ КИТАЙ ДОЛЖЕН ДЕНЕГ ВСЕМУ МИРУ !!! МНОГО ДЕНЕГ !)
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17.01.2021 16:26 Ответить
А чиї там ще вуха стирчать? Правильно! козломордих
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17.01.2021 17:46 Ответить
у нас мишко Чаплига,навпаки, віщував з піною на губах, що коронавірус розпустили по світу саме америкоси і всі біди саме звідти по хворобі. Тижнями цю пурголапшу несли три канали -плюси, бдзіки, та нюхвам з портретом Чаплиги. ну посміялись з такої обізнаності Чаплиги, і потому. раніше горе-вчені несли таку ж пургу щодо спіду. А всім відомо, що Новосибірськ і Ухань спільно вели досліди по ковіду. Китайська дівуля спочатку вела досліди в США, а коли побачили, що вона завозить летючих мишей з китаю, її виперли на "родіну". Одночасно з отрутою китайці і горе-вчені з росії розробляли протиотруту, нічого не вийшло, то тепер сирець і ті і другі хочуть впаяти хохлам, бо найшлися "друзі народу", які відчули гешефт і вже встановили ціну для піпл. Ще сирець не довели до кінця а вони вже торгуються. а Помпео просто повідомив, що клінічний ідіот все знав, але по совету друзей помовчав.
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17.01.2021 18:15 Ответить
Шановний якби там було 10 відсотків правди то США і ЄС розтерли б КНР в порошок, але чомусь немає розслідування. Дональд рипнувся і тут же осікся, оскільки дозволив ВООЗ фінгансувати замість США як держави її приватним інвесторам, які купли Гебрея з потрохами. Ваш критичний розум не задає собі питання -А чому немає розслідування, чому США і ЄС з високої трибуна не ставить питання про розслідування і трибунал тій чи тим країна які зробили злочин використавши в політичних цілях біологічну зброю?
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17.01.2021 18:54 Ответить
Коронавірус виник у китайських лабораторіях, - держсекретар США Помпео - Цензор.НЕТ 5114
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17.01.2021 18:23 Ответить
Правду ми не дізнаємось просто тому що китай всім грошима заткне рота ну і нікому не дозволить нічого розслідувати в себе на території. Факт один, людство має технології якими можна зробити вірус що викосить 90% населення землі за декілька місяців.
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17.01.2021 19:41 Ответить
Головна небезпека, що може бути створений керований вірус. Тобто людини інфікована "керованим вірусом", але вірус не діє на людину поки не виникає певний фактор, скажемо певна частота випромінювання через певні проміжки часу і вірус починає діяти.
Фантастика, але саме фантастика з часом стає реальністю. Як кажуть - людство загине від розуму.
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18.01.2021 07:16 Ответить
Як на мене, ще більша небезбека, коли за посередництва короновакханалії закулісні мурзики заженуть людство у світовий концтабір...
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20.01.2021 00:03 Ответить
Коронавірус виник у китайських лабораторіях, - держсекретар США Помпео - Цензор.НЕТ 8364

..
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17.01.2021 19:44 Ответить
Андрєй Іларіонов це все давно розжував.
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17.01.2021 21:31 Ответить
головне він опирається на відкриту інформацію.

Правда, виникає багато питань.
Між іншим Ілларіонова звільнили з роботи в університеті.
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18.01.2021 07:08 Ответить
Давайте давить кацапов.
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17.01.2021 23:20 Ответить
Рано чи пізно гівно випливає на поверхню.
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18.01.2021 07:06 Ответить
Майк Помпео пукнув перед тим, як його кишнули...
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18.01.2021 08:20 Ответить
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