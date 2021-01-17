Коронавирус возник в китайских лабораториях, - госсекретарь США Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео опубликовал информацию, якобы подтверждающую, что коронавирус появился в государственных лабораториях Китая.

Помпео отметил, что еще летом 2019 года в Уханьском институте вирусологии несколько сотрудников заразились чем-то, похожим на коронавирус. Об этом говорится в его письменном заявлении на сайте Госдепа, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Также госсекретарь заявил, что коронавирус летучих мышей RaTG13 более чем на 96% идентичен SARS-CoV-19.

"Чтобы помочь жизненно важной работе следственной группы ВОЗ, прибывшей в Китай на этой неделе, правительство Соединенных Штатов сегодня делится новой информацией о деятельности правительственных лабораторий Китая в 2019 году", - говорится в заявлении.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 94 млн заболевших, 67 млн выздоровели, больше 2 млн человек скончались.

В США отмечают, что утечка могла произойти из-за ЧП. Однако никаких доказательств этого не было представлено. При этом Китай такие обвинения опровергал ранее.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Китае обнаружили коронавирус в мороженом, сыворотку для которого поставляли из Украины