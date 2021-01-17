Коронавирус возник в китайских лабораториях, - госсекретарь США Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео опубликовал информацию, якобы подтверждающую, что коронавирус появился в государственных лабораториях Китая.
Помпео отметил, что еще летом 2019 года в Уханьском институте вирусологии несколько сотрудников заразились чем-то, похожим на коронавирус. Об этом говорится в его письменном заявлении на сайте Госдепа, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Также госсекретарь заявил, что коронавирус летучих мышей RaTG13 более чем на 96% идентичен SARS-CoV-19.
"Чтобы помочь жизненно важной работе следственной группы ВОЗ, прибывшей в Китай на этой неделе, правительство Соединенных Штатов сегодня делится новой информацией о деятельности правительственных лабораторий Китая в 2019 году", - говорится в заявлении.
В мире с начала пандемии зарегистрировано 94 млн заболевших, 67 млн выздоровели, больше 2 млн человек скончались.
В США отмечают, что утечка могла произойти из-за ЧП. Однако никаких доказательств этого не было представлено. При этом Китай такие обвинения опровергал ранее.
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Потому у россиян при их криворукости достаточно быстро появилась вакцина ибо сим непотребным делом занимаются очень давно.
Цель-убить стариков, этот балласт на ногах государства ибо вторую пенсионную реформу россияне уже не пропустят
Причем пожар в лаборатории практически совпадает с началом заболеваемости пневмонии со смертельным исходом ..
Вот вы такой умный, тогда ответе зачем ЕС, США нужны паспорта о прививках вакциной на КОВИД-19 от тех кто хочет туда въехать, ведь если в США и ЕС все будут вакцинированные, а значит иметь общественный иммунитет от КОВИД то как их может заразить житель третьего мира даже больной на коронавирус, а вот правительствам третьих стран приезд ковидного гостя из США и ЕС это потенциальная угроза их национальной безопасности и это этим странам например Украине надо запретить въезд и требовать от них паспорт вакцинации а никак наоборот. Но все поставлено у тварей с ног на голову.
Инфа 100%. Из ноутбука пелосси.
Дайош третий импичмент!
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Миллиардер - мудак безмозглый... А у тебя сколько рублей в кармане?
2. Іншого - достатньо, щоб не звертати уваги на всяких тупаків.
2. Шутник ты , дядя вова.
хорошо ты само себе о себе написало вот это: " у винторогого бомбит Трампушку нах послали Рабсиюшка траур обьявит...Скажи кац разве за это диды ваивале??"
Я лично учавствовал в этом процессе создания пожара и знаю в лицо создателя вируса. Точнее создателей!!! вирусов.
Там была целлая коллекция вирусов, подавляющая часть была уничтожена. Кстати вы знаете название этого вируса? Его назвали..Апокалипсис. Оно очень нравилось его создателю...Пропердону. Любые имена вымышлены.
А теперь сопоставив фсье ..единственное место, где был пожар ...это Россия. Все, дальше нет разговоров.
Хорошо рассуждать на разные научные темы, особенно когда ты в них не разбираешься.
Наименее пострадавшей стороной будет китАй( правообладател) .Потом будет План Б.
Фантастика, але саме фантастика з часом стає реальністю. Як кажуть - людство загине від розуму.
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Правда, виникає багато питань.
Між іншим Ілларіонова звільнили з роботи в університеті.