Коронавірус виник у китайських лабораторіях, - держсекретар США Помпео
Держсекретар США Майк Помпео опублікував інформацію, яка нібито підтверджує, що коронавірус з'явився в державних лабораторіях Китаю.
Помпео зазначив, що ще влітку 2019 року в Уханському інституті вірусології кілька співробітників заразилися чимось схожим на коронавірус. Про це йдеться в його письмовій заяві на сайті Держдепу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Також держсекретар заявив, що коронавірус кажанів RaTG13 на понад 96% ідентичний SARS-CoV-19.
"Щоб допомогти життєво важливій роботі слідчої групи ВООЗ, яка прибула в Китай цього тижня, уряд Сполучених Штатів сьогодні ділиться новою інформацією про діяльність урядових лабораторій Китаю у 2019 році", - йдеться в заяві.
У світі від початку пандемії зареєстровано 94 млн хворих, 67 млн одужали, понад 2 млн людей померли.
У США зазначають, що витік міг статися через НС. Однак жодних доказів цього не було представлено. Водночас Китай такі звинувачення спростовував раніше.
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Потому у россиян при их криворукости достаточно быстро появилась вакцина ибо сим непотребным делом занимаются очень давно.
Цель-убить стариков, этот балласт на ногах государства ибо вторую пенсионную реформу россияне уже не пропустят
Причем пожар в лаборатории практически совпадает с началом заболеваемости пневмонии со смертельным исходом ..
Вот вы такой умный, тогда ответе зачем ЕС, США нужны паспорта о прививках вакциной на КОВИД-19 от тех кто хочет туда въехать, ведь если в США и ЕС все будут вакцинированные, а значит иметь общественный иммунитет от КОВИД то как их может заразить житель третьего мира даже больной на коронавирус, а вот правительствам третьих стран приезд ковидного гостя из США и ЕС это потенциальная угроза их национальной безопасности и это этим странам например Украине надо запретить въезд и требовать от них паспорт вакцинации а никак наоборот. Но все поставлено у тварей с ног на голову.
Инфа 100%. Из ноутбука пелосси.
Дайош третий импичмент!
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Миллиардер - мудак безмозглый... А у тебя сколько рублей в кармане?
2. Іншого - достатньо, щоб не звертати уваги на всяких тупаків.
2. Шутник ты , дядя вова.
хорошо ты само себе о себе написало вот это: " у винторогого бомбит Трампушку нах послали Рабсиюшка траур обьявит...Скажи кац разве за это диды ваивале??"
Я лично учавствовал в этом процессе создания пожара и знаю в лицо создателя вируса. Точнее создателей!!! вирусов.
Там была целлая коллекция вирусов, подавляющая часть была уничтожена. Кстати вы знаете название этого вируса? Его назвали..Апокалипсис. Оно очень нравилось его создателю...Пропердону. Любые имена вымышлены.
А теперь сопоставив фсье ..единственное место, где был пожар ...это Россия. Все, дальше нет разговоров.
Хорошо рассуждать на разные научные темы, особенно когда ты в них не разбираешься.
Наименее пострадавшей стороной будет китАй( правообладател) .Потом будет План Б.
Фантастика, але саме фантастика з часом стає реальністю. Як кажуть - людство загине від розуму.
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Правда, виникає багато питань.
Між іншим Ілларіонова звільнили з роботи в університеті.