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Новини Коронавірус і карантин
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Коронавірус виник у китайських лабораторіях, - держсекретар США Помпео

Коронавірус виник у китайських лабораторіях, - держсекретар США Помпео

Держсекретар США Майк Помпео опублікував інформацію, яка нібито підтверджує, що коронавірус з'явився в державних лабораторіях Китаю.

Помпео зазначив, що ще влітку 2019 року в Уханському інституті вірусології кілька співробітників заразилися чимось схожим на коронавірус. Про це йдеться в його письмовій заяві на сайті Держдепу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Також держсекретар заявив, що коронавірус кажанів RaTG13 на понад 96% ідентичний SARS-CoV-19.

"Щоб допомогти життєво важливій роботі слідчої групи ВООЗ, яка прибула в Китай цього тижня, уряд Сполучених Штатів сьогодні ділиться новою інформацією про діяльність урядових лабораторій Китаю у 2019 році", - йдеться в заяві.

У світі від початку пандемії зареєстровано 94 млн хворих, 67 млн ​​одужали, понад 2 млн людей померли.

У США зазначають, що витік міг статися через НС. Однак жодних доказів цього не було представлено. Водночас Китай такі звинувачення спростовував раніше.

Читайте також: У Китаї виявили коронавірус у морозиві, сироватку для якого поставляли з України

Автор: 

Держдепартамент США (1654) карантин (18172) США (23607) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+47
дєд *****
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17.01.2021 08:21 Відповісти
+20
А до Супрун в нас була супер-пупер медицина?
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17.01.2021 08:29 Відповісти
+18
Китай намерен судиться, поскольку считает повление нового штамма вируса в Англии нврушением автторских прав
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17.01.2021 10:35 Відповісти
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Сторінка 2 з 2
Какая Ухань!!! Китай тупо слямзил, что было произведено в Новосибирске в аналогичной лаборатории.
Потому у россиян при их криворукости достаточно быстро появилась вакцина ибо сим непотребным делом занимаются очень давно.
Цель-убить стариков, этот балласт на ногах государства ибо вторую пенсионную реформу россияне уже не пропустят
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17.01.2021 08:41 Відповісти
Кацапська вакцина - це вже звучить як анекдот .. Скоріше у племені мумба-юмба з'явиться ядерна бомба чим кацапи винайдуть щось корисне для людства . От " новічок" вони зробити можуть запросто , а вакцину - це фантастика . .
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17.01.2021 08:50 Відповісти
Методичку подогнали, зачем это писать ? Astro Zenec, Lancet и другим расскажите Ваш бред
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17.01.2021 09:20 Відповісти
Затєм шо - кацапи ,, розумієш .. ?? КАЦАПИ !! Що , ще не зрозумів . ?
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17.01.2021 09:33 Відповісти
Потому что кацапы кроме фуфломецина ничего не выпускают,какие вопросы?
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17.01.2021 17:44 Відповісти
Какие будут Ваши доказательства?
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17.01.2021 20:32 Відповісти
Кокаинум
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17.01.2021 23:16 Відповісти
Да , соглашаюсь на все 100 .
Причем пожар в лаборатории практически совпадает с началом заболеваемости пневмонии со смертельным исходом ..
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17.01.2021 10:48 Відповісти
Ты идиот? Там уже уровень пить стекломой- оттудава все смотались там делать нечего.... их уровень это сибиряка и прочая хрень .... Ты даже не представляешь сколько бабла и какой уровень спецов нужен для таких исследований
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17.01.2021 23:04 Відповісти
История с коронавирусом начинает приближаться к истории с МН17.
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17.01.2021 08:43 Відповісти
В Европе нет смертной казни.
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17.01.2021 09:08 Відповісти
Для такого случая можно ее и восстановить, тем более, что и в Європы тоже рыло в пуху особенно Франция, Испания и Великобритания. Как мило они бы висели в Нюрнберге.
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17.01.2021 09:21 Відповісти
Срочно подайте предложение в Совет Европы, а лучше еще раз возьмите штурмом картонный Рейхстаг.
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17.01.2021 09:36 Відповісти
Вот вы такой умный, тогда ответе зачем ЕС, США нужны паспорта о прививках вакциной на КОВИД-19 от тех кто хочет туда въехать, ведь если в США и ЕС все будут вакцинированные, а значит иметь общественный иммунитет от КОВИД то как их может заразить житель третьего мира даже больной на коронавирус, а вот правительствам третьих стран приезд ковидного гостя из США и ЕС это потенциальная угроза их национальной безопасности и это этим странам например Украине надо запретить въезд и требовать от них паспорт вакцинации а никак наоборот. Но все поставлено у тварей с ног на голову.
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17.01.2021 10:22 Відповісти
Прививайся своим спутником и не кудахтай падкацапник..
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17.01.2021 12:11 Відповісти
Э дружок, а ответа я так и не услышал от проплаченой ботоспермы олигархии, кроме естественно вони. Страна РФ у которой теология это наука кроме ядов что то создать не способна. А вот Билл и Мелинда и еще 26 семей которые владеют 50 процентами всех ресурсов Земли могут и вирус запустить и цифровое рабство устроить. Так что както так.
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17.01.2021 12:30 Відповісти
Наконец то вижу мыслящего человека! Событие 201 (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. Event 201) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F пандемические учения, проведённые https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B0_%D0%A5%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B0 университетом Джонса Хопкинса https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 18 октября https://ru.wikipedia.org/wiki/2019_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2019 года при участии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B0_%D0%B8_%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%8B_%D0%93%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%81 Фонда Билла и Мелинды Гейтс и Всемирного экономического форума. Материал из Википедии. В 2010 Гейтс уже намекнул что людей слишком много и будет ещё больше. А также он Бил Гейц сам постоянно говорит что одержим вакцинами!
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18.01.2021 02:13 Відповісти
Таких требований нет. В ЕС собираются только обсудить целесообразность их введения. ВОЗ уже высказалась против.
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17.01.2021 12:43 Відповісти
Я уже на пальцах показал что это полная глупость, это третий мир в том числе и Украина должна от ЭС, Англии, США требовать ковидные паспорта от вьезжающих, а не наоборот. Они что прикинулись дурачками и не понимаю этого?
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17.01.2021 12:47 Відповісти
На 21-е в ЕС вроде назначено обсуждение. Вполне можете успеть их убедить.
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17.01.2021 12:53 Відповісти
разумные вещи Вы говорите, - только ЦА это сайта *****, и они Вас не поймут...
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17.01.2021 20:23 Відповісти
Коронавірус виник у китайських лабораторіях, - держсекретар США Помпео - Цензор.НЕТ 363 https://censor.net/ru/user/413294
Вот вы такой умный, тогда ответе зачем ЕС, США нужны паспорта о прививках вакциной на КОВИД-19 от тех кто хочет туда въехать, ведь если в США и ЕС все будут вакцинированные, а значит иметь общественный иммунитет от КОВИД то как их может заразить житель третьего мира даже больной на коронавирус, а вот правительствам третьих стран приезд ковидного гостя из США и ЕС это потенциальная угроза их национальной безопасности и это этим странам например Украине надо запретить въезд и требовать от них паспорт вакцинации а никак наоборот. Но все поставлено у тварей с ног на голову.
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17.01.2021 21:36 Відповісти
Ага - как в Нюрнберге после 2 мировой- просто договорились и распилили германию вот и все.... толку с тех казней верхушкипросто шоу
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17.01.2021 23:05 Відповісти
это всё рептилоиды, истинно вам говорю
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17.01.2021 09:19 Відповісти
ага, я понял, Трамп ещё и агенд кетая.
Инфа 100%. Из ноутбука пелосси.
Дайош третий импичмент!
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17.01.2021 08:57 Відповісти
Трупм просто мудак безмозглый.
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17.01.2021 09:59 Відповісти
Трупм просто мудак безмозглый.

===
Миллиардер - мудак безмозглый... А у тебя сколько рублей в кармане?
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17.01.2021 18:20 Відповісти
1. Рублів ніколи в руках не тримав.
2. Іншого - достатньо, щоб не звертати уваги на всяких тупаків.
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17.01.2021 18:54 Відповісти
не обзывай байдуна трумпом.
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17.01.2021 21:59 Відповісти
1.Ти дуже неуважний. Я "трумпом" нікого і не називав. Будь уважнішим.
2. Шутник ты , дядя вова.
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20.01.2021 20:21 Відповісти
у винторогого бомбит Трампушку нах послали Рабсиюшка траур обьявит...Скажи кац разве за это диды ваивале??
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17.01.2021 12:12 Відповісти
не обзывай байдуна трампушкой.
хорошо ты само себе о себе написало вот это: " у винторогого бомбит Трампушку нах послали Рабсиюшка траур обьявит...Скажи кац разве за это диды ваивале??"
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17.01.2021 22:01 Відповісти
Да-да, помним - была инфа сотка, что в Ираке есть ОМП...))
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17.01.2021 09:41 Відповісти
ЧП было было в РФерии в лаборатории ( общеизвестная информация), и они первыми заявили( неожиданно) что изобрели " вакцину". Так что еще вопрос, от куда пошел вирус.
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17.01.2021 09:42 Відповісти
Первый коммент (о сговоре мирового пр.и Китая) исчез.УКРАЛ КЛОН ЦЕНЗОРА.Опять каждый первый ворует клон ФСБ.Из Кавказа значит попадаешь только через него( или только первый коммент?)
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17.01.2021 09:46 Відповісти
Китай это боевой осел Ротшильдов в деле иудоглобализации.
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17.01.2021 09:49 Відповісти
Коронавірус виник у китайських лабораторіях, - держсекретар США Помпео - Цензор.НЕТ 853
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17.01.2021 09:53 Відповісти
Вона оно что. А то что фуйло вакцину от короны назвал противоядием, это вам ни о чём не говорит? И не болеет же ж. Уже все лидеры переболели а ботексному хоть бы хны.
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17.01.2021 10:02 Відповісти
ОДИН ИЗ 3 СОКРАЛЬНЫХ ОГНЕЙ КАВКАЗСКОЙ ИНДИЙСКОЙ(половина Одэрбэйджана=РИМ) МИФОЛОГИИ ГОРИТ в пригороде Баку-ЯнЭрДаг(Горящего Мужа гора пер с одэри=азэри).ОН И СПАСЕТ МИР ОТ ВИРУСА ПОЛНОСТЬЮ.Смотри мой клип про эту гору в Ютубе.ЕГО ОГОНЬ(ЯнАга,ЯнЭр,Патала=БэйАтаАла) НАДО ПО ВСЕМУ МИРУ РАСПРОСТРАНИТЬ.
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17.01.2021 10:07 Відповісти
Абсолютный бред! Никогда не поверю. Лабория которая создала вирус подверглась пожару. Это первое. Второе - пожар возник раннее, до того, как туда занесли газовый балон. И третье(люблю цифру три) балон после пожара должен быть с обломанной горловиной.
Я лично учавствовал в этом процессе создания пожара и знаю в лицо создателя вируса. Точнее создателей!!! вирусов.
Там была целлая коллекция вирусов, подавляющая часть была уничтожена. Кстати вы знаете название этого вируса? Его назвали..Апокалипсис. Оно очень нравилось его создателю...Пропердону. Любые имена вымышлены.
А теперь сопоставив фсье ..единственное место, где был пожар ...это Россия. Все, дальше нет разговоров.
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17.01.2021 10:17 Відповісти
та не переживайте так - прийде до влади друг китаю байден і все прекрасно опросто-пєлоситься
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17.01.2021 10:25 Відповісти
Сильное пламя( хотя мне он разрешает какие то секунды держать руку в нем) укрепит огонь в ваших глазах(5-й вид Огня) и это будет иммунитет.Но надо верить в это.А для этого найдите в инете миниатюру(мозайку) 16 в.из Тебриза Кавказского,которая хранится в НьюЙоркском музее "Метрополетен" "Похороны Фатимы" из одэрской"книги гаданий" -Фалнаме и ПОСМОТРИТЕ НА НЕЕ.
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17.01.2021 10:28 Відповісти
Только тут есть ещё те кто верит в летучих мышей
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17.01.2021 10:28 Відповісти
Короновірус страшна штука, он помер від нього мер Борисполя, мер Конотопа, купа головних лікарів, тренерів футбольних клубів... Лише дистанційне навчання зможе зупинити короновірус в Україні.
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17.01.2021 10:29 Відповісти
Ещё один специалист во всех областях.
Хорошо рассуждать на разные научные темы, особенно когда ты в них не разбираешься.
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17.01.2021 10:31 Відповісти
Китай намерен судиться, поскольку считает повление нового штамма вируса в Англии нврушением автторских прав
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17.01.2021 10:35 Відповісти
Доні багато чого оприлюднив, якщо хоч 50% того правда то це серйозна бомба, але якщо вони мали цю інфу і мовчали стільки часу то вони співучасники злочину, особливо щодо викрадення дітей і примушування малолітніх до ....
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17.01.2021 11:15 Відповісти
Они не молчали а расследовали, все давно уже знают шо получить любую инфу из коммунистического Китая это пипец проблема
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17.01.2021 17:29 Відповісти
Разведка США знала все с самого начала, как и СВР РФ. Неизвестно только, сообщили ли об этом рыжему Донни.
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17.01.2021 12:07 Відповісти
Ему уже раз сообщили про их агента в администрации ***** , после чего пришлось его в авральном порядке эвакуировать в Штаты.
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17.01.2021 16:03 Відповісти
Учения были 3 года назад и далеко не в Ухане , и как же тогда этот вирус столько спал , да еще и до Уханя на перекладных добрался.
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17.01.2021 16:04 Відповісти
Китайцы брешуть
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17.01.2021 17:30 Відповісти
Ну да... А успех Трампа - в ольгинских лабораториях Роиси.
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17.01.2021 14:41 Відповісти
обычное бактер.оружие .Применили как "гражданскую утечку". Теперь наблюдают за последствиями.Наверное довольны.
Наименее пострадавшей стороной будет китАй( правообладател) .Потом будет План Б.
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17.01.2021 15:47 Відповісти
Еще в начале 19 года все кому не лень при чем из каждого утюга кричали , что вот вот будет экономический кризис , а он зараза такая не как начинаться не хотел и тут вдруг БАЦ и пандемия началась , которая как раз и повлекла экономический кризис .Как говорит один дятел из Мордора : Совпадение , не думаю.
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17.01.2021 16:09 Відповісти
ЗНАЧИТ КИТАЙ ДОЛЖЕН ДЕНЕГ ВСЕМУ МИРУ !!! МНОГО ДЕНЕГ !)
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17.01.2021 16:26 Відповісти
А чиї там ще вуха стирчать? Правильно! козломордих
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17.01.2021 17:46 Відповісти
у нас мишко Чаплига,навпаки, віщував з піною на губах, що коронавірус розпустили по світу саме америкоси і всі біди саме звідти по хворобі. Тижнями цю пурголапшу несли три канали -плюси, бдзіки, та нюхвам з портретом Чаплиги. ну посміялись з такої обізнаності Чаплиги, і потому. раніше горе-вчені несли таку ж пургу щодо спіду. А всім відомо, що Новосибірськ і Ухань спільно вели досліди по ковіду. Китайська дівуля спочатку вела досліди в США, а коли побачили, що вона завозить летючих мишей з китаю, її виперли на "родіну". Одночасно з отрутою китайці і горе-вчені з росії розробляли протиотруту, нічого не вийшло, то тепер сирець і ті і другі хочуть впаяти хохлам, бо найшлися "друзі народу", які відчули гешефт і вже встановили ціну для піпл. Ще сирець не довели до кінця а вони вже торгуються. а Помпео просто повідомив, що клінічний ідіот все знав, але по совету друзей помовчав.
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17.01.2021 18:15 Відповісти
Шановний якби там було 10 відсотків правди то США і ЄС розтерли б КНР в порошок, але чомусь немає розслідування. Дональд рипнувся і тут же осікся, оскільки дозволив ВООЗ фінгансувати замість США як держави її приватним інвесторам, які купли Гебрея з потрохами. Ваш критичний розум не задає собі питання -А чому немає розслідування, чому США і ЄС з високої трибуна не ставить питання про розслідування і трибунал тій чи тим країна які зробили злочин використавши в політичних цілях біологічну зброю?
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17.01.2021 18:54 Відповісти
Коронавірус виник у китайських лабораторіях, - держсекретар США Помпео - Цензор.НЕТ 5114
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17.01.2021 18:23 Відповісти
Правду ми не дізнаємось просто тому що китай всім грошима заткне рота ну і нікому не дозволить нічого розслідувати в себе на території. Факт один, людство має технології якими можна зробити вірус що викосить 90% населення землі за декілька місяців.
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17.01.2021 19:41 Відповісти
Головна небезпека, що може бути створений керований вірус. Тобто людини інфікована "керованим вірусом", але вірус не діє на людину поки не виникає певний фактор, скажемо певна частота випромінювання через певні проміжки часу і вірус починає діяти.
Фантастика, але саме фантастика з часом стає реальністю. Як кажуть - людство загине від розуму.
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18.01.2021 07:16 Відповісти
Як на мене, ще більша небезбека, коли за посередництва короновакханалії закулісні мурзики заженуть людство у світовий концтабір...
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20.01.2021 00:03 Відповісти
Коронавірус виник у китайських лабораторіях, - держсекретар США Помпео - Цензор.НЕТ 8364

..
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17.01.2021 19:44 Відповісти
Андрєй Іларіонов це все давно розжував.
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17.01.2021 21:31 Відповісти
головне він опирається на відкриту інформацію.

Правда, виникає багато питань.
Між іншим Ілларіонова звільнили з роботи в університеті.
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18.01.2021 07:08 Відповісти
Давайте давить кацапов.
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17.01.2021 23:20 Відповісти
Рано чи пізно гівно випливає на поверхню.
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18.01.2021 07:06 Відповісти
Майк Помпео пукнув перед тим, як його кишнули...
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18.01.2021 08:20 Відповісти
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