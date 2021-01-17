Коронавірус виник у китайських лабораторіях, - держсекретар США Помпео

Держсекретар США Майк Помпео опублікував інформацію, яка нібито підтверджує, що коронавірус з'явився в державних лабораторіях Китаю.

Помпео зазначив, що ще влітку 2019 року в Уханському інституті вірусології кілька співробітників заразилися чимось схожим на коронавірус. Про це йдеться в його письмовій заяві на сайті Держдепу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Також держсекретар заявив, що коронавірус кажанів RaTG13 на понад 96% ідентичний SARS-CoV-19.

"Щоб допомогти життєво важливій роботі слідчої групи ВООЗ, яка прибула в Китай цього тижня, уряд Сполучених Штатів сьогодні ділиться новою інформацією про діяльність урядових лабораторій Китаю у 2019 році", - йдеться в заяві.

У світі від початку пандемії зареєстровано 94 млн хворих, 67 млн ​​одужали, понад 2 млн людей померли.

У США зазначають, що витік міг статися через НС. Однак жодних доказів цього не було представлено. Водночас Китай такі звинувачення спростовував раніше.

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