РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3254 посетителя онлайн
Новости
936 3

17-18 января на высокогорье Закарпатья прогнозируется значительная снеголавинная опасность, - ГСЧС

17-18 января на высокогорье Закарпатья прогнозируется значительная снеголавинная опасность, - ГСЧС

Спасатели предупреждают о значительной снеголавинной опасности в Карпатах, которая будет удерживаться 17-18 января.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.

"По прогнозам Укргидрометцентра, 17 - 18 января, в связи со значительной низкой температурой воздуха, на высокогорье восточной части Закарпатской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - подчеркивается в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 25-летний львовянин пропал при прохождении маршрута на г. Поп-Иван. Ведутся поиски, есть информация, что он на территории Румынии, - ГСЧС. ФОТО

Автор: 

горы (103) погода (2819) морозы (198) ГСЧС (5051) Закарпатская область (2617)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бубочке в БУХАВЕЛЬ ехать нельзя!
Хотя всё население Украины с удовольствием отправили бы Бубочку покататься на лыжах.
показать весь комментарий
17.01.2021 11:27 Ответить
https://www.facebook.com/Dmitriy.Chekalkin/?__cft__[0]=AZVl3PcY59wAXHRJj-W8j8X30pArItmdnCy2oaSIJOs98vgrxudrG1WaszQ69a8BZ-pjAHJUW8HD5RLZuAtLmDLpyoHp3b7ji5jpPD--DgD2AlmDsZXsH7PIki7nBvvbOD7vvSOYI1opdcCxnwfesgfj&__tn__=-UC%2CP-R Дмитрий Чекалкин
Собираюсь избавиться от доллара, но стоит ли из-за 28 гривен в такой мороз выходить из дому?
показать весь комментарий
17.01.2021 11:42 Ответить
 
 