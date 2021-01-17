17-18 января на высокогорье Закарпатья прогнозируется значительная снеголавинная опасность, - ГСЧС
Спасатели предупреждают о значительной снеголавинной опасности в Карпатах, которая будет удерживаться 17-18 января.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.
"По прогнозам Укргидрометцентра, 17 - 18 января, в связи со значительной низкой температурой воздуха, на высокогорье восточной части Закарпатской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - подчеркивается в сообщении.
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