17-18 января на высокогорье Закарпатья прогнозируется значительная снеголавинная опасность, - ГСЧС

Спасатели предупреждают о значительной снеголавинной опасности в Карпатах, которая будет удерживаться 17-18 января.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.

"По прогнозам Укргидрометцентра, 17 - 18 января, в связи со значительной низкой температурой воздуха, на высокогорье восточной части Закарпатской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - подчеркивается в сообщении.

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