17-18 січня на високогір'ї Закарпаття прогнозується значна сніголавинна небезпека, - ДСНС
Рятувальники попереджають про значну сніголавинну небезпеку в Карпатах, яка зберігатиматься упродовж 17-18 січня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС.
"За прогнозами "Укргідрометцентру", 17-18 січня через значне зниження температури повітря на високогір'ї східної частини Закарпатської області зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - підкреслюється в повідомленні.
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Хотя всё население Украины с удовольствием отправили бы Бубочку покататься на лыжах.
Собираюсь избавиться от доллара, но стоит ли из-за 28 гривен в такой мороз выходить из дому?