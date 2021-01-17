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17-18 січня на високогір'ї Закарпаття прогнозується значна сніголавинна небезпека, - ДСНС

17-18 січня на високогір'ї Закарпаття прогнозується значна сніголавинна небезпека, - ДСНС

Рятувальники попереджають про значну сніголавинну небезпеку в Карпатах, яка зберігатиматься упродовж 17-18 січня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС.

"За прогнозами "Укргідрометцентру", 17-18 січня через значне зниження температури повітря на високогір'ї східної частини Закарпатської області зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - підкреслюється в повідомленні.

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Автор: 

гори (85) погода (791) морози (84) ДСНС (5192) Закарпатська область (2089)


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Бубочке в БУХАВЕЛЬ ехать нельзя!
Хотя всё население Украины с удовольствием отправили бы Бубочку покататься на лыжах.
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17.01.2021 11:27 Відповісти
https://www.facebook.com/Dmitriy.Chekalkin/?__cft__[0]=AZVl3PcY59wAXHRJj-W8j8X30pArItmdnCy2oaSIJOs98vgrxudrG1WaszQ69a8BZ-pjAHJUW8HD5RLZuAtLmDLpyoHp3b7ji5jpPD--DgD2AlmDsZXsH7PIki7nBvvbOD7vvSOYI1opdcCxnwfesgfj&__tn__=-UC%2CP-R Дмитрий Чекалкин
Собираюсь избавиться от доллара, но стоит ли из-за 28 гривен в такой мороз выходить из дому?
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17.01.2021 11:42 Відповісти
 
 