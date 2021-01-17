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Разыскиваемый Интерполом венгр задержан на украинско-румынской границе, - ГПСУ

Разыскиваемый Интерполом венгр задержан на украинско-румынской границе, - ГПСУ

Гражданин Венгрии, который находился в международном розыске, выявлен вчера пограничниками Мукачевского отряда в пункте пропуска "Дьяково".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Госпогранслужбы.

Как отмечают в погранведомстве, во время проверки документов 24-летнего иностранца произошло срабатывание базы данных Интерпола. По данному факту пограничники проинформировали Укрбюро Интерпола в Киеве, где сообщили, что за совершение преступления, с начала января 2021 года, мужчина разыскивается правоохранительными органами Чехии.

Сейчас преступник в установленном порядке передан сотрудникам Национальной полиции в Закарпатской области. В дальнейшем его ждет экстрадиция и привлечение к уголовной ответственности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Разыскиваемый Интерполом насильник задержан при попытке выезда из Украины, - Госпогранслужба. ФОТО

Автор: 

Венгрия (2021) Госпогранслужба (6639) Интерпол (538) Чехия (1745)


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Топ комментарии
+2
мадярота це хантемансі, родичі расєян які дійсно прибігли свого часу до Європи і тепер качають тут права нібито корінний європейський народ, дикуни-кочевники, як би не Австрія досі бігали б у юбках і монгольських капелюхах...
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17.01.2021 12:46 Ответить
+1
Чем тяжелей -- тем интересней!
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17.01.2021 12:42 Ответить
+1
)))) подивіться на мапу де мукачевє а де кордон))) це мабуть загін антилоп Гну))) аби стільки бігати до кордону...
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17.01.2021 12:49 Ответить
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Когда в начале 90хх. Германия разгоняла беженцев по домам, первыми вытурили на родину румын.

...до сих пор доходят...*)
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17.01.2021 12:16 Ответить
Вернем мадьяров на историческую родину - в марийские степи!
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17.01.2021 12:24 Ответить
Меня щас больше армяне беспокоят, которые сдаются в беженцы, как азербайджанцы... -- куда их возвращать? *)
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17.01.2021 12:29 Ответить
Гораздо меньше на земле армян, чем фильмов где сыграл Джигарханян!
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17.01.2021 12:35 Ответить
Их родина не степи, а лесотундра Северного и Приполярного Урала.
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17.01.2021 14:20 Ответить
Так он же венгр, т.е. ***** Венгры у них же корни кацапсячие, их племена перекочевали из южного урала и поволжья, а румыны это просто цыгане
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17.01.2021 12:34 Ответить
Не просто - а оседлые.
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17.01.2021 12:36 Ответить
мадярота це хантемансі, родичі расєян які дійсно прибігли свого часу до Європи і тепер качають тут права нібито корінний європейський народ, дикуни-кочевники, як би не Австрія досі бігали б у юбках і монгольських капелюхах...
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17.01.2021 12:46 Ответить
Як може бути мукачівський прикордонний загін коли у мукачєвому жодного переходу не має))) на віть в околицях міста)))
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17.01.2021 12:39 Ответить
Чем тяжелей -- тем интересней!
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17.01.2021 12:42 Ответить
)))) подивіться на мапу де мукачевє а де кордон))) це мабуть загін антилоп Гну))) аби стільки бігати до кордону...
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17.01.2021 12:49 Ответить
Некоректно писати - "задєржаний вєнгр"...А може він єврей,руський,чи,не дай Боже,українець?..Не робіть наголос на національності,робіть на громадянстві...
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17.01.2021 13:33 Ответить
Напомнило:

Тут прощание с отечеством по форме № 5 было прервано появлением нескольких вооруженных фигур, в которых Бендер признал румынских пограничников. Великий комбинатор с достоинством поклонился и внятно произнес специально заученную фразу:
- Траяску Романиа Маре! Он ласково заглянул в лица пограничников, едва видные в полутьме. Ему показалось, что пограничники улыбаются.
- Да здравствует великая Румыния! - повторил Остап по-русски. - Я старый профессор, бежавший из полуподвалов московской чека ! Ей-богу, еле вырвался! Приветствую в вашем лице…
Один из пограничников приблизился к Остапу вплотную и молча снял с него меховую тиару. Остап потянулся за своим головным убором, но пограничник так же молча отпихнул его руку назад.
- Но! - сказал командор добродушно. - Но, но! Без рук! Я на вас буду жаловаться в Сфатул-Церий, в Большой Хурулдан!
В это время другой представитель цивилизации проворно, с ловкостью опытного любовника, стал расстегивать на Остапе его великую, почти невероятную сверхшубу. Командор рванулся. При этом движении откуда-то из кармана вылетел и покатился по земле большой дамский браслет.
- Бранзуретка ! - взвизгнул погранофицер в коротком пальто с собачьим воротником и большими металлическими пуговицами на выпуклом заду.
- Бранзуретка ! - закричали остальные, бросаясь на Остапа. Запутавшись в шубе, великий комбинатор упал и тут же почувствовал, что у него из штанов вытаскивают драгоценное блюдо. Когда он поднялся, то увидел, что офицер с бесчеловечной улыбкой взвешивает блюдо на руках. Остап вцепился в свою собственность и вырвал ее из рук офицера, после чего сейчас же получил ослепляющий удар в лицо. События разворачивались с военной быстротой. Великому комбинатору мешала шуба, и он некоторое время бился с врагами на коленях, меча в них медалями за спасение утопающих. Потом он почувствовал вдруг неизъяснимое облегчение, позволившее ему нанести противнику ряд сокрушительных ударов. Оказалось, что облегчение было вызвано тем, что с него успели содрать стотысячную шубу.
- Ах, такое отношение! - пронзительно запел Остап, дико озираясь. Был момент, когда он стоял, прислонившись к дереву, и обрушивал сверкающее блюдо на головы нападающих. Был момент, когда у него с шеи рвали орден Золотого Руна, и командор по-лошадиному мотал головой. Был также момент, когда он, высоко подняв архиерейский крест с надписью «Во имя отца и сына и святаго духа», истерически выкрикивал:
- Эксплуататоры трудового народа! Пауки! Приспешники капитала! Гады! При этом изо рта у него бежали розовые слюни. Остап боролся за свой миллион, как гладиатор. Он сбрасывал с себя врагов и подымался с земли, глядя вперед помраченным взором.
Он опомнился на льду, с расквашенной мордой, с одним сапогом на ноге, без шубы, без портсигаров, украшенных надписями, без коллекции часов, без блюда, без валюты, без креста и брильянтов, без миллиона. На высоком берегу стоял офицер с собачьим воротником и смотрел вниз, на Остапа.
- Сигуранца проклятая! - закричал Остап, поднимая босую ногу. - Паразиты! Офицер медленно вытащил пистолет и оттянул назад ствол. Великий комбинатор понял, что интервью окончилось. Сгибаясь, он заковылял назад, к советскому берегу.
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17.01.2021 13:44 Ответить
уСиряйто уже завыл о репрессиях?)
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17.01.2021 13:51 Ответить
Надеюсь это сийярто? Или или лидер ********..
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17.01.2021 14:09 Ответить
 
 