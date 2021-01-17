Разыскиваемый Интерполом венгр задержан на украинско-румынской границе, - ГПСУ

Гражданин Венгрии, который находился в международном розыске, выявлен вчера пограничниками Мукачевского отряда в пункте пропуска "Дьяково".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Госпогранслужбы.

Как отмечают в погранведомстве, во время проверки документов 24-летнего иностранца произошло срабатывание базы данных Интерпола. По данному факту пограничники проинформировали Укрбюро Интерпола в Киеве, где сообщили, что за совершение преступления, с начала января 2021 года, мужчина разыскивается правоохранительными органами Чехии.

Сейчас преступник в установленном порядке передан сотрудникам Национальной полиции в Закарпатской области. В дальнейшем его ждет экстрадиция и привлечение к уголовной ответственности.

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