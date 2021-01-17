РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7216 посетителей онлайн
Новости
570 3

Задокументировано 24 сообщения о нарушениях на выборах на Киевщине, - Нацполиция

Задокументировано 24 сообщения о нарушениях на выборах на Киевщине, - Нацполиция

На Киевщине полиция задокументировала 24 сообщения о нарушениях избирательного законодательства при проведении повторных выборов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

"Сегодня, 17 января, проводятся повторные выборы депутатов местных, сельских и поселковых советов, городских голов на территории Броварского района и Бориспольщины. По состоянию на 12:00 в полицию Киевщины поступило 24 сообщения, связанных с нарушением избирательного процесса. Полиция провела проверки, по материалам которых составлено 8 административных протоколов", - подчеркивается в сообщении.

В частности, в полицию поступил ряд сообщений относительно фотосъемки избирательных бюллетеней и других неправомерных действий со стороны участников выборов.

Также проводится проверка из-за несвоевременного открытия избирательного участка. Так, одна из УИК в городе Бровары не открылся в 8 часов утра, поскольку члены подготовительного заседания не успели вовремя регистрировать наблюдателей избирательного процесса.

Читайте также: Повторные выборы мэра Борисполя: Открылись все участки, голосование проходит в штатном режиме

Автор: 

Борисполь (770) Бровары (338) выборы (24763) Киевская область (4238) Нацполиция (16607)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
- Сидит? - Кто? - Ну, мужик этот твой! - Хе-хе-хе! Во деревня, а! Ну ты даешь! Кто же его посадит? Он же памятник!

Задокументировано 24 сообщения о нарушениях на выборах на Киевщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3763
показать весь комментарий
17.01.2021 14:38 Ответить
Цікаво,з 1991 р. лише одного порушника покарали ???)))
показать весь комментарий
17.01.2021 14:41 Ответить
Изя Вассерман наш депутат!! голосуйте за Вассермана!!
показать весь комментарий
17.01.2021 14:42 Ответить
 
 