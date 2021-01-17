Задокументировано 24 сообщения о нарушениях на выборах на Киевщине, - Нацполиция

На Киевщине полиция задокументировала 24 сообщения о нарушениях избирательного законодательства при проведении повторных выборов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

"Сегодня, 17 января, проводятся повторные выборы депутатов местных, сельских и поселковых советов, городских голов на территории Броварского района и Бориспольщины. По состоянию на 12:00 в полицию Киевщины поступило 24 сообщения, связанных с нарушением избирательного процесса. Полиция провела проверки, по материалам которых составлено 8 административных протоколов", - подчеркивается в сообщении.

В частности, в полицию поступил ряд сообщений относительно фотосъемки избирательных бюллетеней и других неправомерных действий со стороны участников выборов.

Также проводится проверка из-за несвоевременного открытия избирательного участка. Так, одна из УИК в городе Бровары не открылся в 8 часов утра, поскольку члены подготовительного заседания не успели вовремя регистрировать наблюдателей избирательного процесса.

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