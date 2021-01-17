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Десятки вагонов РЖД на Дарнице в Киеве: Казанский показал, как российский уголь поступает в Украину. ВИДЕО

На железнодорожной станции Дарница в Киеве находятся десятки вагонов Российской железной дороги с российским углем.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом блогер Денис Казанский сообщает в Facebook.

"Вчера вместе с Сергеем Бригадиром зафиксировали на Дарнице десятки вагонов РЖД с российским углем. Поезда из РФ спокойно приходят прямо в столицу Украины. И это длится годами. Без перерыва. Сергей отслеживает эту ситуацию с 2016. И за эти 5 лет этот угольный трафик с РФ не прекращался. Уголь покупает Дарницкая ТЭЦ", - пишет блогер.

Журналист подчеркивает, что закупка топлива Дарницкой ТЭЦ производится не только в России, но и с оккупированных территорий, о чем свидетельствуют данные из открытых источников, на которые он ссылается. Против Анатолия Шкрибляка, владельца ТЭЦ СБУ в прошлом году возбудила дело за финансирование терроризма.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террористы "ДНР" незаконно поставляли уголь в Украину и страны ЕС, - СБУ. ФОТОрепортаж

"Итак уголь, которым забиты железнодорожные рельсы в Дарницком районе, может быть не просто русским, а украденным с ОРДЛО. Киевляне дышат выбросами от сжигания этого угля, платят за него против воли финансируя агрессию против Украины, и никто не может и не хочет ничего с этим делать. Потому что владельцам ТЭЦ и должностным лицам, которые их прикрывают, так выгоднее", - подытожил Казанский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОБСЕ заметила поезда с пустыми вагонами для угля у границы с Россией на Донбассе

Автор: 

уголь (1001) Казанский Денис (311)


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+66
Десятки вагонов РЖД на Дарнице в Киеве: Казанский показал, как российский уголь поступает в Украину - Цензор.НЕТ 6089
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17.01.2021 14:51 Ответить
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А де насіння семенченко, парасюк і редути?
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Десятки вагонов РЖД на Дарнице в Киеве: Казанский показал, как российский уголь поступает в Украину - Цензор.НЕТ 4299
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17.01.2021 14:49 Ответить
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Це капітуляція!
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18.01.2021 08:33 Ответить
барыги мародеры наживаются на войне пандемии и тарифный геноцид ! твари
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18.01.2021 09:37 Ответить
Десятки вагонів "Російських залізниць" у Дарниці в Києві: Казанський показав, як російське вугілля надходить в Україну - Цензор.НЕТ 5806
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18.01.2021 09:38 Ответить
Ну и президенты вы себе выбрали,капец
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18.01.2021 09:39 Ответить
единственное, что осталось - оставить расийские вагоны и не отправлять их обратно... т.е. забрать в порядке репарации... пусть кацапы боятся... когда-нибудь их оккупация украинских земель закончится и им обязательно придется компенсировать все украинские убытки...
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18.01.2021 10:33 Ответить
С вагонами та еще песня
https://censor.net/news/3173782/ukraina_vyigrala_podannuyu_v_vto_apellyatsiyu_po_delu_o_zaprete_eksporta_ukrainskih_vagonov_v_rf
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18.01.2021 10:55 Ответить
Они так могут вагон тротила протащить и рвануть, главное отключить мозги и не щемить Коломойского который дергает за нитки, а то так сложно 40ка миллионам одного ублюдка скрутить и на территорию посольства сша закинуть.
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18.01.2021 14:07 Ответить
Так ми воюємо чи торгуємо?
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18.01.2021 21:27 Ответить
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