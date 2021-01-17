Десятки вагонов РЖД на Дарнице в Киеве: Казанский показал, как российский уголь поступает в Украину. ВИДЕО

На железнодорожной станции Дарница в Киеве находятся десятки вагонов Российской железной дороги с российским углем.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом блогер Денис Казанский сообщает в Facebook.

"Вчера вместе с Сергеем Бригадиром зафиксировали на Дарнице десятки вагонов РЖД с российским углем. Поезда из РФ спокойно приходят прямо в столицу Украины. И это длится годами. Без перерыва. Сергей отслеживает эту ситуацию с 2016. И за эти 5 лет этот угольный трафик с РФ не прекращался. Уголь покупает Дарницкая ТЭЦ", - пишет блогер.

Журналист подчеркивает, что закупка топлива Дарницкой ТЭЦ производится не только в России, но и с оккупированных территорий, о чем свидетельствуют данные из открытых источников, на которые он ссылается. Против Анатолия Шкрибляка, владельца ТЭЦ СБУ в прошлом году возбудила дело за финансирование терроризма.

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"Итак уголь, которым забиты железнодорожные рельсы в Дарницком районе, может быть не просто русским, а украденным с ОРДЛО. Киевляне дышат выбросами от сжигания этого угля, платят за него против воли финансируя агрессию против Украины, и никто не может и не хочет ничего с этим делать. Потому что владельцам ТЭЦ и должностным лицам, которые их прикрывают, так выгоднее", - подытожил Казанский.

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