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Новости Коронавирус и карантин
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Власти Австрии решили продлить локдаун до 7 февраля

Власти Австрии решили продлить локдаун до 7 февраля

Австрийское правительство с целью не допустить распространения новых штаммов коронавируса COVID-19 приняло решение перенести сроки окончания уже третьего локдауна, введенного 26 декабря, с 24 января на 7 февраля

Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Агентство Associated press (AP) указывает, что по словам Курца, за следующие семь дней необходимо добиться снижения отметки заболеваемости минимум до 50 случаев на 100 тыс. человек: сейчас этот показатель составляет 131.

"Наша цель - достичь этого показателя... к 8 февраля, и предпринять 8 февраля первые шаги по отмене ограничений", - цитирует его слова AP.

Курц отметил, что Австрия хочет избежать ситуации с быстрым распространением новых штаммов COVID-19, которая наблюдается в Британии и Ирландии.

Канцлер отметил, что в Австрии первым делом должны открыться школы, музеи, магазины, торгующие не товарами первой необходимости, и такие заведения как парикмахерские. Однако отелям и предприятиям общественного питания придется ждать дольше - соответствующие решения будут приняты в середине февраля, добавил Курц.

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По данным статистического сайта Worldometers, в Австрии выявлено свыше 393,7 тыс. случаев заражений, скончались более 7 тыс. инфицированных. Выздоровели более 369 тыс. заболевших.

Автор: 

Австрия (832) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Лох Даун навсегда.
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17.01.2021 15:39 Ответить
Дорогой, у меня положительный тест.
- Вот блин, теперь две недели карантина.
- Врач сказал, что девять месяцев...
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17.01.2021 15:42 Ответить
И нам необходимо сделать то же самое! А лучше - продлить до весны.
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17.01.2021 15:46 Ответить
зачем? численность заболевших даже не уменьшается.
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17.01.2021 15:54 Ответить
Это Австрия, в начале зимы разрешила иностранный заезд на свои лыжные пастбища... -- теперь закручивают гайки по сорванной самой же резьбе.

Мутная страна... -- хромая на популизм на всю голову -- Восточный Рейх, одним словом -- Österreich.
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17.01.2021 16:10 Ответить
Страна богатая, деньги есть, почему бы и не "полакдаунить"?
Да и в карманы к народу там, в карантин(!!!), за последними деньгами с тарифами и ох....ми ценами не залазят. Там цивилизация, а тут - воры-потрошители в законе.
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17.01.2021 16:16 Ответить
Голодомор 2021.
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17.01.2021 16:24 Ответить
 
 