Власти Австрии решили продлить локдаун до 7 февраля
Австрийское правительство с целью не допустить распространения новых штаммов коронавируса COVID-19 приняло решение перенести сроки окончания уже третьего локдауна, введенного 26 декабря, с 24 января на 7 февраля
Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Агентство Associated press (AP) указывает, что по словам Курца, за следующие семь дней необходимо добиться снижения отметки заболеваемости минимум до 50 случаев на 100 тыс. человек: сейчас этот показатель составляет 131.
"Наша цель - достичь этого показателя... к 8 февраля, и предпринять 8 февраля первые шаги по отмене ограничений", - цитирует его слова AP.
Курц отметил, что Австрия хочет избежать ситуации с быстрым распространением новых штаммов COVID-19, которая наблюдается в Британии и Ирландии.
Канцлер отметил, что в Австрии первым делом должны открыться школы, музеи, магазины, торгующие не товарами первой необходимости, и такие заведения как парикмахерские. Однако отелям и предприятиям общественного питания придется ждать дольше - соответствующие решения будут приняты в середине февраля, добавил Курц.
По данным статистического сайта Worldometers, в Австрии выявлено свыше 393,7 тыс. случаев заражений, скончались более 7 тыс. инфицированных. Выздоровели более 369 тыс. заболевших.
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- Вот блин, теперь две недели карантина.
- Врач сказал, что девять месяцев...
Мутная страна... -- хромая на популизм на всю голову -- Восточный Рейх, одним словом -- Österreich.
Да и в карманы к народу там, в карантин(!!!), за последними деньгами с тарифами и ох....ми ценами не залазят. Там цивилизация, а тут - воры-потрошители в законе.