Влада Австрії вирішила продовжити локдаун до 7 лютого

Австрійський уряд, щоб не допустити поширення нових штамів коронавірусу, вирішив перенести терміни закінчення вже третього локдауну, запровадженого 26 грудня, з 24 січня на 7 лютого.

Про це заявив канцлер Австрії Себастьян Курц, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Агентство Associated Press зазначає, що, за словами Курца, за наступні сім днів необхідно домогтися зниження позначки захворюваності хоча б до 50 випадків на 100 тис. осіб. Зараз цей показник становить 131.

"Наша мета - досягти цього показника... до 8 лютого, і зробити 8 лютого перші кроки щодо скасування обмежень", - цитує його слова AP.

Курц зазначив, що Австрія хоче уникнути ситуації зі швидким поширенням нових штамів Covid-19, яка спостерігається в Британії та Ірландії.

Канцлер зазначив, що в Австрії насамперед мають відкритися школи, музеї, магазини, які торгують товарами не першої необхідності, і такі заклади, як перукарні. Однак готелям і підприємствам громадського харчування доведеться чекати довше. Відповідні рішення ухвалять у середині лютого, додав Курц.

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За даними статистичного сайту Worldometers, в Австрії виявлено понад 393,7 тис. випадків інфікувань, померли понад 7 тис. інфікованих. Одужали понад 369 тис. хворих.