УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3582 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 521 9

Влада Австрії вирішила продовжити локдаун до 7 лютого

Влада Австрії вирішила продовжити локдаун до 7 лютого

Австрійський уряд, щоб не допустити поширення нових штамів коронавірусу, вирішив перенести терміни закінчення вже третього локдауну, запровадженого 26 грудня, з 24 січня на 7 лютого.

Про це заявив канцлер Австрії Себастьян Курц, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Агентство Associated Press зазначає, що, за словами Курца, за наступні сім днів необхідно домогтися зниження позначки захворюваності хоча б до 50 випадків на 100 тис. осіб. Зараз цей показник становить 131.

"Наша мета - досягти цього показника... до 8 лютого, і зробити 8 лютого перші кроки щодо скасування обмежень", - цитує його слова AP.

Курц зазначив, що Австрія хоче уникнути ситуації зі швидким поширенням нових штамів Covid-19, яка спостерігається в Британії та Ірландії.

Канцлер зазначив, що в Австрії насамперед мають відкритися школи, музеї, магазини, які торгують товарами не першої необхідності, і такі заклади, як перукарні. Однак готелям і підприємствам громадського харчування доведеться чекати довше. Відповідні рішення ухвалять у середині лютого, додав Курц.

Читайте також: Австрія додала вимогу до громадян України для в'їзду в країну, - посол Щерба

За даними статистичного сайту Worldometers, в Австрії виявлено понад 393,7 тис. випадків інфікувань, померли понад 7 тис. інфікованих. Одужали понад 369 тис. хворих.

Автор: 

Австрія (986) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Лох Даун навсегда.
показати весь коментар
17.01.2021 15:39 Відповісти
Дорогой, у меня положительный тест.
- Вот блин, теперь две недели карантина.
- Врач сказал, что девять месяцев...
показати весь коментар
17.01.2021 15:42 Відповісти
И нам необходимо сделать то же самое! А лучше - продлить до весны.
показати весь коментар
17.01.2021 15:46 Відповісти
зачем? численность заболевших даже не уменьшается.
показати весь коментар
17.01.2021 15:54 Відповісти
Это Австрия, в начале зимы разрешила иностранный заезд на свои лыжные пастбища... -- теперь закручивают гайки по сорванной самой же резьбе.

Мутная страна... -- хромая на популизм на всю голову -- Восточный Рейх, одним словом -- Österreich.
показати весь коментар
17.01.2021 16:10 Відповісти
Страна богатая, деньги есть, почему бы и не "полакдаунить"?
Да и в карманы к народу там, в карантин(!!!), за последними деньгами с тарифами и ох....ми ценами не залазят. Там цивилизация, а тут - воры-потрошители в законе.
показати весь коментар
17.01.2021 16:16 Відповісти
Голодомор 2021.
показати весь коментар
17.01.2021 16:24 Відповісти
 
 