Белорусы приглашают российских пограничников для создания "совместных разведывательных пунктов" на границе с Украиной, - СМИ
В секретном письме, которое направили в Москву силовые структуры из Минска, россиянам предлагают "создание разведывательных пунктов на границе с Украиной для выполнения совместных задач".
Об этом говорится в материале корреспондента ТСН.Тиждень Андрея Цаплиенко, передает Цензор.НЕТ.
Украинские спецслужбы перехватили письмо главного белорусского пограничника Анатолия Лаппа своему российскому коллеге, первому заместителю ФСБ Владимиру Кулешову. В нем российским силовикам предлагается создать постоянные разведывательные посты вдоль всей украинско-белорусской границы. Эти объекты в письме называются совместными постами радиоэлектронной и технической разведки. На них будут работать российская разведывательная техника и российские силовики.
Письмо с приглашением российских ФСБшников на украинскую границу датировано 17 декабря прошлого года. Именно с этого времени на тихих белорусских заставах началась суета. "На активных направлениях они несут службу более интенсивно. Последнее время мы наблюдаем чаще несение службы, и пешим образом, и в ночное время, и с использованием техники", - добавляет начальник отдела инспекторов пограничной службы "Задериевка" Олег Омельчишин.
Если разведывательные посты создадут, россияне будут как на ладони видеть движение техники в приграничной полосе и слушать весь эфир - от мобильных телефонов до зашифрованных средств связи. "Они будут использовать средства такие же, как на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей", - убеждает командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.
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пора опять его в премьеры, на севере стеной отгородиться
До цього вони побудували дороги до кордону.
А наші сопливі головнокомандувачі по вухах народу їздили і вважали що загрози не буде.
Тоб-то маємо ще неукріплений кордон з ворогом.
Тепер Хомяку потрібно обійнятись і плакати.
А щодо білорусів, то я не розумію звідки у ЗМІ і більшості українців такий пієтет до них. Так, білоруси не агресивні, не нахабні як кацапи, але білорус буде з тобою до тих пір поки на горизонті не покажеться москаль, а тільки з'явився кацап то білорус вже за ним хвостиком ходить. Такі картини я мав нагоду спостерігати під час служби в армії ще у совку, а потім на відпочинку в Криму. А в Києві на момент проголошення Незалежності у 1991 році всі ті білоруси, яких я знав були за савєцкій саюз. До речі, як і євреї, тільки одиниці підтримували Незалежність. А більшість євреїв, яких я знав у Києві, були або проросійські, як шапіто, або нейтральні. Але всі ті хто були нейтральні виїхали в Америку або в Ізраїль.
Ну, тогда понятно, откуда у Вас такая любовь к беларусам...
Понимаю. Дело житейское. Сама тёща.
У моей знакомой дочь от мужа-хохла ушла. Вы бы послушали теперь, что эта бывшая тёща обо всей украинской нации говорит. Жах... Даже я начинаю ей верить...
Или уже привыкли?
В начале прошлого года Беларусь занимала по безопасности для граждан 16-е место, в январе 2021-го года страна скатилась на 114-е.
Всего в рейтинге - 135 стран.
Лидирует в нём Катар, на последнем месте - Венесуэла.
"да мы, да никогда. с нашей территории мы не будут нападать и угрожать Украине!"
все старая крыса забыл, предатели!
Так и напишите что "таракан приглашает". Но таракан не все беларусы, точнее он вообще не беларус, а внук украинского цыгана Фенцика. Так что правильней будет "Украинцы приглашают российских пограничников", раз уж цензор скатился до уровня Скабеевой
Не расія почала війну, а путін. Не расіянци збили літак, а ракета. Не поліцаї лупцюють білорусів щодня, а гумові палки.
Білоруси вибрали владу свого Бульболенду, і ця влада репрезентує їхні погляди. Так що заголовок правильний, просто ви намагаєтесь бути кращими, ніж є насправді (хоча б на словах).
Резюме: не *****.
"Білоруси вибрали владу свого Бульболенду", насколько я понял твой корявый русский ты тут нацарапал, что мол беларусы выбрали себе власть и эта власть отражает их взгляды. Еще раз у тебя утырка спрашиваю - Тихановская кого-то там пригласила? Ведь беларусы именно ее выбрали. Или кто пригласил? Ответь, мразь.
Ви Луку скільки раз вибирали? Хочеш сказати, що всі рази були сфальшовані вибори? Тіхановска - це хто? Це ваша хотєлка, але не офіційний президент. Чому б вам не сказати чесно: нагнули нас, білорусів, і зробили з нами що хотіли, а ми ж такі правильні, довго сигналили в автоклаксони і діставали по хребті гумовими палками.
Так що якщо ви просрали шанс, то зараз не робіться такими правильними.
1 Ви Луку скільки раз вибирали? Один в 1994, да и то большинство из тех кто его выбирал уже давно в могиле
2 Хочеш сказати, що всі рази були сфальшовані вибори? Нет, один раз в том самом 1994 не "були" как ты выражаешься, курва
3 Це ваша хотєлка, але не офіційний президент. А кто тогда "офіційний президент"? Ссылку в студию, кацап, или просто своим сливным бачком поплявузгаць
4 Чому б вам не сказати чесно: нагнули нас, білорусів, і зробили з нами що хотіли, а ми ж такі правильні, довго сигналили в автоклаксони і діставали по хребті гумовими палками. Не твое собачье дело, мразота, вы вообще языки в жопу засунули, сидите только и дрочите на своего Навального, или кто у вас там, Зеленый? Навальный в Зеленке, короче. Хотя мне плевать. Ты главное ссылку давай, где будет сказано что "офіційний президент" не Тихановская, а кто-то другой, заодно эту ссылку и Байдену скинь, а то он видимо не в курсе раз пригласил ее на инаугурацию.
Рускоязична свинособака, що називає мене, україномовного дописувача, кацапом - це клініка, шизофренія, сюр.
Вітаю - ти справжній, расОвий кацап з лишньою хромосомою і обісраними кальсонами під білорускім прапорцем. І нема на то ради.
"Бульбаш - він і на цензорі бульбаш."
Не тебе, свинособака решать на какие сайты мне ходить, а на какие нет
"Рускоязична свинособака" Видимо, это ты написал про себя, бо я заўжды карыстаюся беларускай мовай, але тут я вымушаны пісаць па-кацапску, таму шта вы курва ня ведаеце беларускай мовы. ПОЭТОМУ Я ПИШУ ПО-РУССКИ ПОНЯЛО, ЧУЧЕЛО
Но, видимо ты и на своём родном русском плохо понимаешь, раз вместо запрашиваемой ссылки пишешь кучу своего русскомирного бреда, не относящегося к теме. Что взять с такого кацап он и в Африке кацап