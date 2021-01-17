Белорусы приглашают российских пограничников для создания "совместных разведывательных пунктов" на границе с Украиной, - СМИ

В секретном письме, которое направили в Москву силовые структуры из Минска, россиянам предлагают "создание разведывательных пунктов на границе с Украиной для выполнения совместных задач".

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН.Тиждень Андрея Цаплиенко, передает Цензор.НЕТ.

Украинские спецслужбы перехватили письмо главного белорусского пограничника Анатолия Лаппа своему российскому коллеге, первому заместителю ФСБ Владимиру Кулешову. В нем российским силовикам предлагается создать постоянные разведывательные посты вдоль всей украинско-белорусской границы. Эти объекты в письме называются совместными постами радиоэлектронной и технической разведки. На них будут работать российская разведывательная техника и российские силовики.

Письмо с приглашением российских ФСБшников на украинскую границу датировано 17 декабря прошлого года. Именно с этого времени на тихих белорусских заставах началась суета. "На активных направлениях они несут службу более интенсивно. Последнее время мы наблюдаем чаще несение службы, и пешим образом, и в ночное время, и с использованием техники", - добавляет начальник отдела инспекторов пограничной службы "Задериевка" Олег Омельчишин.

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Если разведывательные посты создадут, россияне будут как на ладони видеть движение техники в приграничной полосе и слушать весь эфир - от мобильных телефонов до зашифрованных средств связи. "Они будут использовать средства такие же, как на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей", - убеждает командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.