РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8787 посетителей онлайн
Новости Тарифы ЖКХ
1 167 36

Кабмин сегодня проведет внеочередное заседание по урегулированию цены на газ

Кабмин сегодня проведет внеочередное заседание по урегулированию цены на газ

Сегодня, 18 января, Кабинет Министров Украины собирается на внеочередное заседание в 10:00. Цены на газ украинцам планируют снизить.

Соответственный анонс обнародован на Правительственном портале, передает Цензор.НЕТ.

Заседание начнется в 10:00.

На заседании планируют принять постановление, которым с 1 февраля 2021 года на период действия карантина, но не дольше чем до 31 марта 2021 года, будет установлена граничная цена на природный газ на уровне 6,99 грн.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Почему именно 6,99 грн за куб.м?, - Шмыгаль рассказал, каким образом определили предельную цену на газ для населения

Ранее сообщалось, что Кабинет Министров решил ввести государственное регулирование цены на газ на период карантина. Правительство планирует установить цену на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 грн за кубический метр.

Автор: 

Кабмин (14044) Тарифы на газ (352)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+3
виртуальный или нет но коцорылые выеживаться перестали
показать весь комментарий
18.01.2021 09:30 Ответить
+2
все гораздо серьезнее.Под предлогом высоких цен на коммуналку зеленые предатели протятнут покупку газа напрямую у россии
витренко уже работает в этом направлении
показать весь комментарий
18.01.2021 09:18 Ответить
+2
опять вернется шоу вентиль под елочку
показать весь комментарий
18.01.2021 09:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
на 23 копейки
показать весь комментарий
18.01.2021 09:12 Ответить
https://censor.net/ru/photoshops/3241175/zasedanie_kabmina
показать весь комментарий
18.01.2021 09:15 Ответить
Кабмин сегодня проведет внеочередное заседание по урегулированию цены на газ - Цензор.НЕТ 8951
показать весь комментарий
18.01.2021 09:16 Ответить
Квартальщики продовжують керування в ручному режимі.
показать весь комментарий
18.01.2021 09:14 Ответить
Якщо політика можна купити, перекупити, перепродати - значить, як людина він ... ДЕШЕВА!

Його менталітет визначає його єство: Він - продажний!

І яку йому зарплату не встановлюй - він все-рівно залишиться дешевим і продажним!

На таких ніколи не слід надіятися. І не надіятися - ні в чому.

Від таких політиків не слід чекати ні правдивості. ні чесності, ні порядності - бо вони за них все-рівно заправлять свою, "ринкову ціну"!
показать весь комментарий
18.01.2021 10:03 Ответить
Кабмин сегодня проведет внеочередное заседание по урегулированию цены на газ - Цензор.НЕТ 6245
показать весь комментарий
18.01.2021 09:14 Ответить
Ну що, зебіли, проголосували по приколу? Гірше не буде? Посміялися? От тепер, коли вам прийдуть платіжки за січень, просто подивіться відосики веселкового членограя і посмійтесь, грошей у вас все одно не буде, лише борги будуть наростати.
показать весь комментарий
18.01.2021 09:16 Ответить
а было бы по другому? без докладов о выполнении и перевыполнении?
показать весь комментарий
18.01.2021 09:18 Ответить
все гораздо серьезнее.Под предлогом высоких цен на коммуналку зеленые предатели протятнут покупку газа напрямую у россии
витренко уже работает в этом направлении
показать весь комментарий
18.01.2021 09:18 Ответить
опять вернется шоу вентиль под елочку
показать весь комментарий
18.01.2021 09:21 Ответить
Ми і зараз купуємо напряму кацапський газ. Тільки для лохів вигадали віртуальний реверс, щоб ще дорожче продавати.
показать весь комментарий
18.01.2021 09:23 Ответить
виртуальный или нет но коцорылые выеживаться перестали
показать весь комментарий
18.01.2021 09:30 Ответить
В цій ситуації ми ідіоти, а не кацапи, бо вони як продавали нам газ, так і продають, а у нас віртуальна перемога на паперах, ще й задоволені.
показать весь комментарий
18.01.2021 09:33 Ответить
зеля порядок наведет с победами, не волнуйся
показать весь комментарий
18.01.2021 09:37 Ответить
Хто туди зелю допустить. Там такі гроші крутяться.
показать весь комментарий
18.01.2021 09:41 Ответить
после реверса шоу закончились и закончилось все подписанием контракта качай или плати, потому что давить уже не получалось газом. вполне ощутимо физически а не виртуально
показать весь комментарий
18.01.2021 09:40 Ответить
Так, купуємо кацапський газ. Але не у кацапів. З ними не укладаємо угод, не платимо грошей, не ведемо перемовин (окрім, звичайно, зажопників медведчуківських). Тим самим кацапи не мають важелів впливу на Україну через газ.
показать весь комментарий
18.01.2021 09:46 Ответить
когда ты в автосалоне купил машину она уже ТВОЯ или САЛОНА ???
Так же и с газом
Мы не покупаем кацапский газ
Мы покупаем словацкий или польский газ
Но зеленые клоуны все могут порушить
показать весь комментарий
18.01.2021 10:25 Ответить
Зебіли, знаєте як погасити борги за комуналку? Візміть кредит у банка Ахметова під 62% річних.
показать весь комментарий
18.01.2021 09:20 Ответить
так позаседают, а там и срок подойдет когда понижение и не обещали
показать весь комментарий
18.01.2021 09:20 Ответить
январь в пролете, февраль-март пара гривен -- вот и вся цена зебиков
показать весь комментарий
18.01.2021 09:23 Ответить
Бандити будуть продовжувати крутити цінами "як циган сонцем" але меншими вони не стануть!!!
показать весь комментарий
18.01.2021 09:24 Ответить
А что там регулировать?
Снимите НДС с бытового газа и теплосетей.
показать весь комментарий
18.01.2021 09:25 Ответить
У цьому році відбудеться рекордне скорочення кількості зебілів. Роботи нема, грошей на комуналку нема, в лікарню без грошей не заходь. І ви, зебіли, цього варті. Чим вас буде менше, тим усім буде краще.
показать весь комментарий
18.01.2021 09:30 Ответить
пуганый зебил - избиратель опзж
как бы их вообще отучить голосовать (ибо дебилы)
показать весь комментарий
18.01.2021 10:29 Ответить
Невже не можна спочатку подумати і не морозити Х-НЮ, ніж потім терміново засідати і виправляти Х-НЮ, яку наробили? Мудрість (державного керівництва у т.ч.) полягає не в оперативному виправленні помилок, а в тому, що б ці помилки не робити.
показать весь комментарий
18.01.2021 09:31 Ответить
Все одно за всі їх помилки розплачуватися нам. Чим вони ризикують?
показать весь комментарий
18.01.2021 09:53 Ответить
Дол.....бы!!! Разве дело только в тарифе на газ?
1. Верните субсидии 2-х годичной давности (2 года назад у мамы в декабре была субсидия 2000 грн. Теперь - 800 грн.)
2. ЦЕНЫ НА ТЕПЛО ОСТАЮТСЯ ТЕМИ ЖЕ!!!! Т.е. кто платил за отопление однокомнатной квартиры 1500 грн. в месяц, так и будет платить!!! Уменьшение цены на газ коснется только тех, кто не пользуется центральным отоплением!!!
показать весь комментарий
18.01.2021 09:43 Ответить
Плати, зебіле, плати. Гірше не буде.
показать весь комментарий
18.01.2021 09:52 Ответить
Зелебобік, обмотайся щільніше локшиною, вмийся в черговий раз божою росою та вийди на вулицю - там зараз морозець, скріпить гарно, та заволай: "дякую за зниження тарифів на газ". Може, полегшає.
показать весь комментарий
18.01.2021 09:59 Ответить
Зебіле, твоє ниття в інтернеті допоможе тобі як відосики президента.
показать весь комментарий
18.01.2021 10:04 Ответить
Слыш, зеба, ты или читать не умеешь, либо упоротый - считаешь. что уменьшение цены на газ до 6.99 решит все проблемы. В любом случае с твоими ватными мозгами только что-то подобное извергать. Можешь продолжать в том же духе - ты, зебилушка ватный, мне больше не интересен.
показать весь комментарий
18.01.2021 10:14 Ответить
https://www.economics-prorok.com/2021/01/%d1%86%d0%b8%d1%80%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b8-%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b5%d1%86.html#more-123061

Цирковой пудель Вова и писец 18 января, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/01/%d1%86%d0%b8%d1%80%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b8-%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b5%d1%86.html#respond Комментарии: 0
Кабмін сьогодні проведе позачергове засідання щодо врегулювання ціни на газ - Цензор.НЕТ 7941У Зеленского после ковида и Буковеля случился прогресс. Теперь идиотские «видосики» записывает не он, а ОП. И это правильно. Потому что от идиотски-радостного лица Зеленского стремительно нищающую и падающую во всех возможных рейтингах страну - уже просто тошнит. Кстати, у Зеленского в роли президента Голобородько почему-то лицо было не столь идиотским. Хотя, все президенты стремительно глупели в президентском кресле. Плюс - то сборище идиотов, которым окружил себя Зеленский ежеминутно внушает ему, что он лучший, что его обожает народ, что страна неудержима в своем прогрессе, что везде все так тепло и мягко. Проснись, мужик, ты обосрался.
https://t.me/OP_UA/3547
Об этом https://ord-ua.com/2021/01/18/vova-i-pisec/ говорится в сегодняшней статье Сергея Никонова для «ОРД».
Итак, главная победа, судя по «видосику» ОП. «Более чем на 30% процентов снижена цена на газ в платежках людей».
«Президент заботится о своих гражданах».
Ну, во-первых, пошел ты нахрен со своей заботой. Тебя не заботиться поставили, нет такого в Конституции. Почитай на досуге, у тебя его много.
«Президент України є главою держави і виступає від її імені.
https://www.economics-prorok.com/2020/12/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%83%D1%8E-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE.html Зеленский несет полную ответственность за хаос в энергетике и рост тарифов - Кучеренко
- https://www.economics-prorok.com/2020/12/%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82.html Тарифный геноцид украинцев проводит персонально Зеленский - политолог
Потому что ты сам так этот свой «карточный домик» построил. Умных людей боишься и назначаешь идиотов. И тогда получается совсем некрасиво.
Взвинтил тарифы, а когда шум поднялся, испугался и на 30 процентов их снизил. И, довольный, думаешь, что твой «развод» никто не поймет? МВФ требует? Так от каждого нашего президента МВФ постоянно что-то требовал. И не на все ведь соглашались. Потому что понимали, народ не МВФ морду бить пойдет, а президенту на Банковую.
https://www.economics-prorok.com/2020/02/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0.html фашистское государство , страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) поможет? Да-да, его мама тоже о таком мечтала. К счастью, не получилось.
Ермак тебе рассказывает о «плане Б». Что когда рейтинг совсем в минус уйдет, ваши пиарщики и «политологи» начнут внедрять в массы мысль, что если Зеленского смести, то придет ОПЗЖ и Медведчук. Они ведь уже сейчас качать начали «тарифные майданы» и прочее. Но вот только, Медведчук уже старенький, и не боец, и как только станет жарко, точно так же как и Ахметов, свалит из страны. А за тобой придет «женщина с косой» или новая сила.
Есть ли из этой ситуации выход? Конечно. С тобой, Вова, судьба сыграла жестокую шутку. По жизни ты - декоративный. Милый цирковой пудель. На задних лапках ходить умеешь, кувыркаться под аплодисменты. А тебя выбрали на должность служебной овчарки. Или волка.
Понятно, что нифига не получается. Но выход есть. Разгони свою тупую и воровитую свиту под названием ОП. Назначь премьера из «волков». А сам стань декоративным. Как монгольский космонавт. Ничего руками не трогай. И дотянешь, глядишь, до конца своего срока. Народ, может даже и забудет весь этот твой цирк.
Да, это унизительно, неприятно. Но, увы, такова реальность. У тебя было время показать свою «породу». И ты ее показал.
показать весь комментарий
18.01.2021 09:44 Ответить
От так покерують країною по приколу і куплять по хатинці в Дубаї. А ви вважаєте, що своїм ниттям в інтернеті на щось впливаєте.
показать весь комментарий
18.01.2021 09:59 Ответить
 
 