Кабмин сегодня проведет внеочередное заседание по урегулированию цены на газ

Сегодня, 18 января, Кабинет Министров Украины собирается на внеочередное заседание в 10:00. Цены на газ украинцам планируют снизить.

Соответственный анонс обнародован на Правительственном портале, передает Цензор.НЕТ.

Заседание начнется в 10:00.

На заседании планируют принять постановление, которым с 1 февраля 2021 года на период действия карантина, но не дольше чем до 31 марта 2021 года, будет установлена граничная цена на природный газ на уровне 6,99 грн.

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Ранее сообщалось, что Кабинет Министров решил ввести государственное регулирование цены на газ на период карантина. Правительство планирует установить цену на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 грн за кубический метр.